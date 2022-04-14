LayerZero (ZRO) tokenomics Oppdag viktig innsikt i LayerZero (ZRO), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

LayerZero (ZRO) Informasjon LayerZero is an omnichain interoperability protocol designed for lightweight message passing across chains. LayerZero provides authentic and guaranteed message delivery with configurable trustlessness. It is a “blockchain of blockchains” that allows other blockchain networks to communicate directly and in a trustless manner. Offisiell nettside: https://layerzero.foundation/ Teknisk dokument: https://layerzero.network/publications/LayerZero_Whitepaper_V2.1.0.pdf Blokkutforsker: https://layerzeroscan.com/ Kjøp ZRO nå!

LayerZero (ZRO) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for LayerZero (ZRO), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 479.36M $ 479.36M $ 479.36M Total forsyning: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Sirkulerende forsyning: $ 247.73M $ 247.73M $ 247.73M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 1.94B $ 1.94B $ 1.94B All-time high: $ 7.551 $ 7.551 $ 7.551 All-Time Low: $ 1.502846156115591 $ 1.502846156115591 $ 1.502846156115591 Nåværende pris: $ 1.935 $ 1.935 $ 1.935 Lær mer om LayerZero (ZRO) pris

LayerZero (ZRO) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak LayerZero (ZRO) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet ZRO tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange ZRO tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår ZROs tokenomics, kan du utforske ZRO tokenets livepris!

LayerZero (ZRO) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til ZRO hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for ZRO nå!

ZRO prisforutsigelse Vil du vite hvor ZRO kan være på vei? Vår ZRO prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se ZRO tokenets prisforutsigelse nå!

