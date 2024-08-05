ZBCN

ZBCN Token is the governance and utility token of the Zebec Network. Holders of ZBCN have voting rights in the governance system and vote on critical decisions that affect the network and the ecosystem. ZBCN token is used in gas fees on Nautilus and unlocks a variety of benefits and incentives for holders.

RangeringNo.152

Markedsverdi$0.00

Fullt utvannet markedsverdi$0.00

Markedsandel0.0001%

Handelsvolum/markedsgrense (24 timer)0.01%

Opplagsforsyning91,955,249,981.84833

Maksimal forsyning100,000,000,000

Total forsyning99,998,835,852.23503

Opplagsforsyning0.9195%

Utstedelsesdato--

Prisen for aktivaen da den først ble utstedt--

All-time high0.007105034498396647,2025-05-30

Laveste pris0.000692135609811539,2024-08-05

Offentlig blokkjedeSOL

IntroduksjonZBCN Token is the governance and utility token of the Zebec Network. Holders of ZBCN have voting rights in the governance system and vote on critical decisions that affect the network and the ecosystem. ZBCN token is used in gas fees on Nautilus and unlocks a variety of benefits and incentives for holders.

