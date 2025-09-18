Dagens ZAYA AI livepris er 0.01343 USD. Spor prisoppdateringer for ZAI til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk ZAI pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens ZAYA AI livepris er 0.01343 USD. Spor prisoppdateringer for ZAI til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk ZAI pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Mer om ZAI

ZAI Prisinformasjon

ZAI teknisk dokument

ZAI Offisiell nettside

ZAI tokenomics

ZAI Prisprognose

ZAI-historikk

ZAI Kjøpeguide

ZAI-til-fiat-valutakonverter

ZAI Spot

Før-marked

Tjen

Airdrop+

Nyheter

Blogg

Lær

ZAYA AI Logo

ZAYA AI Pris(ZAI)

1 ZAI til USD livepris:

$0.01343
$0.01343$0.01343
0.00%1D
USD
ZAYA AI (ZAI) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 01:10:12 (UTC+8)

ZAYA AI (ZAI) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.01328
$ 0.01328$ 0.01328
24 timer lav
$ 0.0135
$ 0.0135$ 0.0135
24 timer høy

$ 0.01328
$ 0.01328$ 0.01328

$ 0.0135
$ 0.0135$ 0.0135

$ 0.39613585496002174
$ 0.39613585496002174$ 0.39613585496002174

$ 0.00956370476366325
$ 0.00956370476366325$ 0.00956370476366325

0.00%

0.00%

-3.32%

-3.32%

ZAYA AI (ZAI) sanntidsprisen er $ 0.01343. I løpet av de siste 24 timene har ZAI blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.01328 og et toppnivå på $ 0.0135, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til ZAI er $ 0.39613585496002174, mens den rekordlave prisen er $ 0.00956370476366325.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har ZAI endret seg med 0.00% i løpet av den siste timen, 0.00% over 24 timer og -3.32% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

ZAYA AI (ZAI) Markedsinformasjon

No.5703

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 51.46K
$ 51.46K$ 51.46K

$ 1.34M
$ 1.34M$ 1.34M

0.00
0.00 0.00

100,000,000
100,000,000 100,000,000

BSC

Nåværende markedsverdi på ZAYA AI er $ 0.00, med et 24-timers handelsvolum på $ 51.46K. Den sirkulerende forsyningen på ZAI er 0.00, med en total tilgang på 100000000. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 1.34M.

ZAYA AI (ZAI) Prishistorikk USD

Spor prisendringene ZAYA AI for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 00.00%
30 dager$ -0.00123-8.40%
60 dager$ -0.00112-7.70%
90 dager$ +0.00259+23.89%
ZAYA AI Prisendring i dag

I dag registrerte ZAI en endring på $ 0 (0.00%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

ZAYA AI 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ -0.00123 (-8.40%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

ZAYA AI 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så ZAI en endring på $ -0.00112 (-7.70%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

ZAYA AI 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ +0.00259+23.89% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for ZAYA AI (ZAI)?

Sjekk ut ZAYA AI Prishistorikk-siden nå.

Hva er ZAYA AI (ZAI)

ZayaAI is a ground-breaking ecosystem that aims to combat cancers by seeking to leverage the latest Al technologies and medical screening procedures to provide early detection, prevention, and treatment. The ecosystem consists of three interconnected business units: Zaya Artificial Intelligence, Zaya Medical Clinic, and Zaya Pathology Lab. These units work cohesively to deliver a wide range of medical services to patients, doctors, hospitals, medical clinics, pathology labs, pharmaceutical companies and research institutes. These services would be basically made accessible by means of the $ZAYA token alternatively, while receiving Rewards.

ZAYA AI er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere ZAYA AI investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk ZAI Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om ZAYA AI på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din ZAYA AI kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

ZAYA AI Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil ZAYA AI (ZAI) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine ZAYA AI (ZAI) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for ZAYA AI.

Sjekk ZAYA AIprisprognosen nå!

ZAYA AI (ZAI) tokenomics

Å forstå tokenomics bak ZAYA AI (ZAI) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om ZAI tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe ZAYA AI (ZAI)

Leter du etter hvordan du kjøperZAYA AI? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe ZAYA AI på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

ZAI til lokale valutaer

1 ZAYA AI(ZAI) til VND
353.41045
1 ZAYA AI(ZAI) til AUD
A$0.0202793
1 ZAYA AI(ZAI) til GBP
0.0099382
1 ZAYA AI(ZAI) til EUR
0.0114155
1 ZAYA AI(ZAI) til USD
$0.01343
1 ZAYA AI(ZAI) til MYR
RM0.056406
1 ZAYA AI(ZAI) til TRY
0.5555991
1 ZAYA AI(ZAI) til JPY
¥1.97421
1 ZAYA AI(ZAI) til ARS
ARS$19.8081756
1 ZAYA AI(ZAI) til RUB
1.1212707
1 ZAYA AI(ZAI) til INR
1.1830487
1 ZAYA AI(ZAI) til IDR
Rp223.8332438
1 ZAYA AI(ZAI) til KRW
18.7568752
1 ZAYA AI(ZAI) til PHP
0.7661815
1 ZAYA AI(ZAI) til EGP
￡E.0.6467888
1 ZAYA AI(ZAI) til BRL
R$0.0714476
1 ZAYA AI(ZAI) til CAD
C$0.0183991
1 ZAYA AI(ZAI) til BDT
1.6349682
1 ZAYA AI(ZAI) til NGN
20.0746268
1 ZAYA AI(ZAI) til COP
$52.2568015
1 ZAYA AI(ZAI) til ZAR
R.0.2327419
1 ZAYA AI(ZAI) til UAH
0.5549276
1 ZAYA AI(ZAI) til TZS
T.Sh.33.2424732
1 ZAYA AI(ZAI) til VES
Bs2.18909
1 ZAYA AI(ZAI) til CLP
$12.82565
1 ZAYA AI(ZAI) til PKR
Rs3.8119712
1 ZAYA AI(ZAI) til KZT
7.2711363
1 ZAYA AI(ZAI) til THB
฿0.4274769
1 ZAYA AI(ZAI) til TWD
NT$0.4058546
1 ZAYA AI(ZAI) til AED
د.إ0.0492881
1 ZAYA AI(ZAI) til CHF
Fr0.0106097
1 ZAYA AI(ZAI) til HKD
HK$0.1043511
1 ZAYA AI(ZAI) til AMD
֏5.139661
1 ZAYA AI(ZAI) til MAD
.د.م0.1211386
1 ZAYA AI(ZAI) til MXN
$0.247112
1 ZAYA AI(ZAI) til SAR
ريال0.0503625
1 ZAYA AI(ZAI) til ETB
Br1.9281451
1 ZAYA AI(ZAI) til KES
KSh1.7348874
1 ZAYA AI(ZAI) til JOD
د.أ0.00952187
1 ZAYA AI(ZAI) til PLN
0.0486166
1 ZAYA AI(ZAI) til RON
лв0.0578833
1 ZAYA AI(ZAI) til SEK
kr0.126242
1 ZAYA AI(ZAI) til BGN
лв0.0222938
1 ZAYA AI(ZAI) til HUF
Ft4.4631919
1 ZAYA AI(ZAI) til CZK
0.2773295
1 ZAYA AI(ZAI) til KWD
د.ك0.00409615
1 ZAYA AI(ZAI) til ILS
0.0447219
1 ZAYA AI(ZAI) til BOB
Bs0.0928013
1 ZAYA AI(ZAI) til AZN
0.022831
1 ZAYA AI(ZAI) til TJS
SM0.1257048
1 ZAYA AI(ZAI) til GEL
0.036261
1 ZAYA AI(ZAI) til AOA
Kz12.2423851
1 ZAYA AI(ZAI) til BHD
.د.ب0.00506311
1 ZAYA AI(ZAI) til BMD
$0.01343
1 ZAYA AI(ZAI) til DKK
kr0.0852805
1 ZAYA AI(ZAI) til HNL
L0.3520003
1 ZAYA AI(ZAI) til MUR
0.6089162
1 ZAYA AI(ZAI) til NAD
$0.2330105
1 ZAYA AI(ZAI) til NOK
kr0.1334942
1 ZAYA AI(ZAI) til NZD
$0.022831
1 ZAYA AI(ZAI) til PAB
B/.0.01343
1 ZAYA AI(ZAI) til PGK
K0.0561374
1 ZAYA AI(ZAI) til QAR
ر.ق0.0487509
1 ZAYA AI(ZAI) til RSD
дин.1.338971
1 ZAYA AI(ZAI) til UZS
soʻm165.8023481
1 ZAYA AI(ZAI) til ALL
L1.1074378
1 ZAYA AI(ZAI) til ANG
ƒ0.0240397
1 ZAYA AI(ZAI) til AWG
ƒ0.024174
1 ZAYA AI(ZAI) til BBD
$0.02686
1 ZAYA AI(ZAI) til BAM
KM0.0222938
1 ZAYA AI(ZAI) til BIF
Fr40.08855
1 ZAYA AI(ZAI) til BND
$0.0171904
1 ZAYA AI(ZAI) til BSD
$0.01343
1 ZAYA AI(ZAI) til JMD
$2.1543063
1 ZAYA AI(ZAI) til KHR
53.9356858
1 ZAYA AI(ZAI) til KMF
Fr5.61374
1 ZAYA AI(ZAI) til LAK
291.9565159
1 ZAYA AI(ZAI) til LKR
Rs4.0623064
1 ZAYA AI(ZAI) til MDL
L0.221595
1 ZAYA AI(ZAI) til MGA
Ar59.4246611
1 ZAYA AI(ZAI) til MOP
P0.1075743
1 ZAYA AI(ZAI) til MVR
0.205479
1 ZAYA AI(ZAI) til MWK
MK23.3159573
1 ZAYA AI(ZAI) til MZN
MT0.858177
1 ZAYA AI(ZAI) til NPR
Rs1.8925556
1 ZAYA AI(ZAI) til PYG
95.91706
1 ZAYA AI(ZAI) til RWF
Fr19.46007
1 ZAYA AI(ZAI) til SBD
$0.110126
1 ZAYA AI(ZAI) til SCR
0.1925862
1 ZAYA AI(ZAI) til SRD
$0.5115487
1 ZAYA AI(ZAI) til SVC
$0.1175125
1 ZAYA AI(ZAI) til SZL
L0.2330105
1 ZAYA AI(ZAI) til TMT
m0.047005
1 ZAYA AI(ZAI) til TND
د.ت0.0390813
1 ZAYA AI(ZAI) til TTD
$0.0909211
1 ZAYA AI(ZAI) til UGX
Sh47.11244
1 ZAYA AI(ZAI) til XAF
Fr7.49394
1 ZAYA AI(ZAI) til XCD
$0.036261
1 ZAYA AI(ZAI) til XOF
Fr7.49394
1 ZAYA AI(ZAI) til XPF
Fr1.35643
1 ZAYA AI(ZAI) til BWP
P0.1788876
1 ZAYA AI(ZAI) til BZD
$0.0269943
1 ZAYA AI(ZAI) til CVE
$1.2594654
1 ZAYA AI(ZAI) til DJF
Fr2.39054
1 ZAYA AI(ZAI) til DOP
$0.8329286
1 ZAYA AI(ZAI) til DZD
د.ج1.7399908
1 ZAYA AI(ZAI) til FJD
$0.0302175
1 ZAYA AI(ZAI) til GNF
Fr116.77385
1 ZAYA AI(ZAI) til GTQ
Q0.1028738
1 ZAYA AI(ZAI) til GYD
$2.8107647
1 ZAYA AI(ZAI) til ISK
kr1.62503

ZAYA AI Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av ZAYA AI, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Hvitbok
Offisiell ZAYA AI nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om ZAYA AI

Hvor mye er ZAYA AI (ZAI) verdt i dag?
Live ZAI prisen i USD er 0.01343 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende ZAI-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på ZAI til USD er $ 0.01343. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for ZAYA AI?
Markedsverdien for ZAI er $ 0.00 USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av ZAI?
Den sirkulerende forsyningen av ZAI er 0.00 USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forZAI ?
ZAI oppnådde en ATH-pris på 0.39613585496002174 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på ZAI?
ZAI så en ATL-pris på 0.00956370476366325 USD.
Hva er handelsvolumet til ZAI?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for ZAI er $ 51.46K USD.
Vil ZAI gå høyere i år?
ZAI kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut ZAI prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 01:10:12 (UTC+8)

ZAYA AI (ZAI) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Populære nyheter

Bitcoin møtte press etter å ha brutt over $117 000

September 18, 2025

PEPEs gjennombrudd til $0.000011: Kan det tekniske bruddet og fellesskapsfrenetikken holde den bli-rik-rask-historien i live?

September 18, 2025

Aktivitet blant Litecoin-hvaler har økt til det høyeste nivået siden juli

September 17, 2025
Se mer

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

ZAI-til-USD-kalkulator

Beløp

ZAI
ZAI
USD
USD

1 ZAI = 0.01343 USD

Handle ZAI

ZAIUSDT
$0.01343
$0.01343$0.01343
0.00%

Bli med i MEXC i dag

-- Spot Maker-avgift, -- Spot Taker-gebyr
-- Futures Maker-gebyr, -- Gebyr for futures taker