ZAYA AI (ZAI) Informasjon ZayaAI is a ground-breaking ecosystem that aims to combat cancers by seeking to leverage the latest Al technologies and medical screening procedures to provide early detection, prevention, and treatment. The ecosystem consists of three interconnected business units: Zaya Artificial Intelligence, Zaya Medical Clinic, and Zaya Pathology Lab. These units work cohesively to deliver a wide range of medical services to patients, doctors, hospitals, medical clinics, pathology labs, pharmaceutical companies and research institutes. These services would be basically made accessible by means of the $ZAYA token alternatively, while receiving Rewards. Offisiell nettside: https://zayablockchain.com/ Teknisk dokument: https://zayablockchain.com/whitepaper-zaya.pdf Blokkutforsker: https://bscscan.com/token/0x9959413ec3eb6cee73ad16e6cd531352c9ce816f Kjøp ZAI nå!

ZAYA AI (ZAI) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for ZAYA AI (ZAI), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Total forsyning: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Sirkulerende forsyning: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 1.31M $ 1.31M $ 1.31M All-time high: $ 0.4953 $ 0.4953 $ 0.4953 All-Time Low: $ 0.00956370476366325 $ 0.00956370476366325 $ 0.00956370476366325 Nåværende pris: $ 0.01309 $ 0.01309 $ 0.01309 Lær mer om ZAYA AI (ZAI) pris

ZAYA AI (ZAI) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak ZAYA AI (ZAI) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet ZAI tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange ZAI tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår ZAIs tokenomics, kan du utforske ZAI tokenets livepris!

