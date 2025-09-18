Dagens yfii finance livepris er 76.37 USD. Spor prisoppdateringer for YFII til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk YFII pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens yfii finance livepris er 76.37 USD. Spor prisoppdateringer for YFII til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk YFII pristrenden enkelt hos MEXC nå.

yfii finance (YFII) Live prisdiagram
yfii finance (YFII) Prisinformasjon (USD)

-5.16%

-5.16%

yfii finance (YFII) sanntidsprisen er $ 76.37. I løpet av de siste 24 timene har YFII blitt handlet mellom et bunnivå på $ 75 og et toppnivå på $ 89, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til YFII er $ 9,385.41962911, mens den rekordlave prisen er $ 56.534854554921544.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har YFII endret seg med -1.65% i løpet av den siste timen, -4.13% over 24 timer og -5.16% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

yfii finance (YFII) Markedsinformasjon

Nåværende markedsverdi på yfii finance er $ 2.95M, med et 24-timers handelsvolum på $ 61.64K. Den sirkulerende forsyningen på YFII er 38.60K, med en total tilgang på 39375. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 3.01M.

yfii finance (YFII) Prishistorikk USD

Spor prisendringene yfii finance for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -3.29-4.13%
30 dager$ -6.88-8.27%
60 dager$ -14.91-16.34%
90 dager$ +6.14+8.74%
yfii finance Prisendring i dag

I dag registrerte YFII en endring på $ -3.29 (-4.13%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

yfii finance 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ -6.88 (-8.27%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

yfii finance 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så YFII en endring på $ -14.91 (-16.34%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

yfii finance 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ +6.14+8.74% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for yfii finance (YFII)?

Sjekk ut yfii finance Prishistorikk-siden nå.

Hva er yfii finance (YFII)

Yearn is a financial platform that supports multiple DeFi protocols. It will automatically move positions between the agreements to help savers get the highest financial income. The platform aggregates the Compound, dYdX, Aave, and DDEX agreements. When users deposit, the platform will automatically allocate funds to the agreement with the highest revenue. Then yearn will give the user a proof of rights and interests called yToken, and the user can withdraw the tokens they originally deposited and the corresponding income through ytoken.

yfii finance er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere yfii finance investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk YFII Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om yfii finance på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din yfii finance kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

yfii finance Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil yfii finance (YFII) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine yfii finance (YFII) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for yfii finance.

Sjekk yfii financeprisprognosen nå!

yfii finance (YFII) tokenomics

Å forstå tokenomics bak yfii finance (YFII) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om YFII tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe yfii finance (YFII)

Leter du etter hvordan du kjøperyfii finance? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe yfii finance på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

YFII til lokale valutaer

yfii finance Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av yfii finance, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Offisiell yfii finance nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om yfii finance

Hvor mye er yfii finance (YFII) verdt i dag?
Live YFII prisen i USD er 76.37 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende YFII-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på YFII til USD er $ 76.37. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for yfii finance?
Markedsverdien for YFII er $ 2.95M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av YFII?
Den sirkulerende forsyningen av YFII er 38.60K USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forYFII ?
YFII oppnådde en ATH-pris på 9,385.41962911 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på YFII?
YFII så en ATL-pris på 56.534854554921544 USD.
Hva er handelsvolumet til YFII?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for YFII er $ 61.64K USD.
Vil YFII gå høyere i år?
YFII kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut YFII prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 03:42:41 (UTC+8)

