yfii finance (YFII) tokenomics Oppdag viktig innsikt i yfii finance (YFII), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

yfii finance (YFII) Informasjon Yearn is a financial platform that supports multiple DeFi protocols. It will automatically move positions between the agreements to help savers get the highest financial income. The platform aggregates the Compound, dYdX, Aave, and DDEX agreements. When users deposit, the platform will automatically allocate funds to the agreement with the highest revenue. Then yearn will give the user a proof of rights and interests called yToken, and the user can withdraw the tokens they originally deposited and the corresponding income through ytoken. Offisiell nettside: https://dfi.money/#/ Blokkutforsker: https://etherscan.io/token/0xa1d0E215a23d7030842FC67cE582a6aFa3CCaB83 Kjøp YFII nå!

yfii finance (YFII) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for yfii finance (YFII), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 2.98M $ 2.98M $ 2.98M Total forsyning: $ 39.38K $ 39.38K $ 39.38K Sirkulerende forsyning: $ 38.60K $ 38.60K $ 38.60K FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 3.04M $ 3.04M $ 3.04M All-time high: $ 9,350 $ 9,350 $ 9,350 All-Time Low: $ 56.534854554921544 $ 56.534854554921544 $ 56.534854554921544 Nåværende pris: $ 77.29 $ 77.29 $ 77.29 Lær mer om yfii finance (YFII) pris

yfii finance (YFII) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak yfii finance (YFII) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet YFII tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange YFII tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår YFIIs tokenomics, kan du utforske YFII tokenets livepris!

Hvordan kjøpe YFII Interessert i å legge til yfii finance (YFII) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe YFII, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel. Enten du er nybegynner eller proff, gjør MEXC kryptokjøp enkelt og sikkert. Lær hvordan du kjøper YFII på MEXC nå!

yfii finance (YFII) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til YFII hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for YFII nå!

YFII prisforutsigelse Vil du vite hvor YFII kan være på vei? Vår YFII prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se YFII tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!