YALA (YALA) tokenomics

Oppdag viktig innsikt i YALA (YALA), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid.
Siden sist oppdatert: 2025-11-24 13:40:55 (UTC+8)
USD

YALA (YALA) Tokenomics og prisanalyse

Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for YALA (YALA), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk.

Markedsverdi:
$ 6.65M
Total forsyning:
$ 994.68M
Sirkulerende forsyning:
$ 259.68M
FDV (fullstendig utvannet verdivurdering):
$ 25.59M
All-time high:
$ 0.84042
All-Time Low:
$ 0.02456035378449171
Nåværende pris:
$ 0.02559
YALA (YALA) Informasjon

Yala is a Bitcoin-based asset protocol designed to enhance Bitcoin liquidity across multiple ecosystems through the use of $YU, a Bitcoin-collateralized stablecoin pegged to the U.S. dollar. By allowing users to deposit BTC and mint $YU natively, Yala facilitates Bitcoin’s integration into the broader decentralized finance (DeFi) landscape, enabling various yield-generating opportunities while ensuring capital efficiency.

Offisiell nettside:
https://yala.org/
Teknisk dokument:
https://yala.org/whitepaper.pdf
Blokkutforsker:
https://etherscan.io/token/0xf970706063b7853877f39515c96932d49d5ac9cd

YALA (YALA) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller

Å forstå tokenomics bak YALA (YALA) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial.

Viktige målinger og hvordan de beregnes:

Total forsyning:

Det maksimale antallet YALA tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet.

Sirkulerende forsyning:

Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender.

Maksimal forsyning:

Den harde grensen for hvor mange YALA tokens som kan finnes totalt.

FDV (fullstendig utvannet verdivurdering):

Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp.

Inflasjonsrate:

Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse.

Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere?

Høy sirkulerende forsyning = større likviditet.

Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning.

Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll.

Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler.

Nå som du forstår YALAs tokenomics, kan du utforske YALA tokenets livepris!

Hvordan kjøpe YALA

Interessert i å legge til YALA (YALA) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe YALA, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel. Enten du er nybegynner eller proff, gjør MEXC kryptokjøp enkelt og sikkert.

YALA (YALA) Prishistorikk

Å analysere prishistorikken til YALA hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse.

YALA prisforutsigelse

Vil du vite hvor YALA kan være på vei? Vår YALA prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv.

Kjøp krypto med bare 1 USDT: Den enkleste måten for krypto!

Ansvarsfraskrivelse

Tokenomics-dataene på denne siden er fra tredjepartskilder. MEXC garanterer ikke nøyaktigheten. Vennligst gjør grundig research før du investerer.

