YALA pris i dag

Sanntids YALA (YALA) pris i dag er $ 0.02459, med en 6.64% endring de siste 24 timene. Nåværende YALA til USD konverteringssats er $ 0.02459 per YALA.

YALA rangerer for tiden som #1191 etter markedsverdi på $ 6.22M, med en sirkulerende forsyning på 253.09M YALA. I løpet av de siste 24 timene YALA har den blitt handlet mellom $ 0.02458(laveste) og $ 0.02719 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.45623373838083625, mens tidenes laveste notering var $ 0.02553661285596735.

Kortsiktig har YALA beveget seg -3.12% i løpet av den siste timen og -32.56% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet $ 59.29K.

YALA (YALA) Markedsinformasjon

Rangering No.1191 Markedsverdi $ 6.22M$ 6.22M $ 6.22M Volum (24 timer) $ 59.29K$ 59.29K $ 59.29K Fullt utvannet markedsverdi $ 24.59M$ 24.59M $ 24.59M Opplagsforsyning 253.09M 253.09M 253.09M Maksimal forsyning 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Total forsyning 990,772,267.603775 990,772,267.603775 990,772,267.603775 Opplagsforsyning 25.30% Offentlig blokkjede BSC

Nåværende markedsverdi på YALA er $ 6.22M, med et 24-timers handelsvolum på $ 59.29K. Den sirkulerende forsyningen på YALA er 253.09M, med en total tilgang på 990772267.603775. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 24.59M.