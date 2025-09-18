Dagens Venus livepris er 6.588 USD. Spor prisoppdateringer for XVS til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk XVS pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Venus livepris er 6.588 USD. Spor prisoppdateringer for XVS til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk XVS pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Mer om XVS

XVS Prisinformasjon

XVS teknisk dokument

XVS Offisiell nettside

XVS tokenomics

XVS Prisprognose

XVS-historikk

XVS Kjøpeguide

XVS-til-fiat-valutakonverter

XVS Spot

XVS USDT-M-futures

Før-marked

Tjen

Airdrop+

Nyheter

Blogg

Lær

Venus Logo

Venus Pris(XVS)

1 XVS til USD livepris:

$6.5886
$6.5886$6.5886
+0.01%1D
USD
Venus (XVS) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 03:42:06 (UTC+8)

Venus (XVS) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 6.5405
$ 6.5405$ 6.5405
24 timer lav
$ 6.8732
$ 6.8732$ 6.8732
24 timer høy

$ 6.5405
$ 6.5405$ 6.5405

$ 6.8732
$ 6.8732$ 6.8732

$ 147.01730156
$ 147.01730156$ 147.01730156

$ 2.07012692
$ 2.07012692$ 2.07012692

+0.11%

+0.01%

+0.69%

+0.69%

Venus (XVS) sanntidsprisen er $ 6.588. I løpet av de siste 24 timene har XVS blitt handlet mellom et bunnivå på $ 6.5405 og et toppnivå på $ 6.8732, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til XVS er $ 147.01730156, mens den rekordlave prisen er $ 2.07012692.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har XVS endret seg med +0.11% i løpet av den siste timen, +0.01% over 24 timer og +0.69% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Venus (XVS) Markedsinformasjon

No.363

$ 107.67M
$ 107.67M$ 107.67M

$ 648.08K
$ 648.08K$ 648.08K

$ 197.64M
$ 197.64M$ 197.64M

16.34M
16.34M 16.34M

30,000,000
30,000,000 30,000,000

BSC

Nåværende markedsverdi på Venus er $ 107.67M, med et 24-timers handelsvolum på $ 648.08K. Den sirkulerende forsyningen på XVS er 16.34M, med en total tilgang på 30000000. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 197.64M.

Venus (XVS) Prishistorikk USD

Spor prisendringene Venus for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ +0.000659+0.01%
30 dager$ +0.4655+7.60%
60 dager$ -0.2712-3.96%
90 dager$ +1.0176+18.26%
Venus Prisendring i dag

I dag registrerte XVS en endring på $ +0.000659 (+0.01%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

Venus 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ +0.4655 (+7.60%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

Venus 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så XVS en endring på $ -0.2712 (-3.96%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

Venus 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ +1.0176+18.26% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for Venus (XVS)?

Sjekk ut Venus Prishistorikk-siden nå.

Hva er Venus (XVS)

Venus (XVS) is a lending and stable asset issuance platform based on Binance Smart Chain (BSC).

Venus er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere Venus investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk XVS Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om Venus på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din Venus kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

Venus Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Venus (XVS) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Venus (XVS) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Venus.

Sjekk Venusprisprognosen nå!

Venus (XVS) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Venus (XVS) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om XVS tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe Venus (XVS)

Leter du etter hvordan du kjøperVenus? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe Venus på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

XVS til lokale valutaer

1 Venus(XVS) til VND
173,363.22
1 Venus(XVS) til AUD
A$9.94788
1 Venus(XVS) til GBP
4.87512
1 Venus(XVS) til EUR
5.5998
1 Venus(XVS) til USD
$6.588
1 Venus(XVS) til MYR
RM27.6696
1 Venus(XVS) til TRY
272.61144
1 Venus(XVS) til JPY
¥968.436
1 Venus(XVS) til ARS
ARS$9,716.77296
1 Venus(XVS) til RUB
550.098
1 Venus(XVS) til INR
580.27104
1 Venus(XVS) til IDR
Rp109,799.95608
1 Venus(XVS) til KRW
9,201.06432
1 Venus(XVS) til PHP
375.71364
1 Venus(XVS) til EGP
￡E.317.27808
1 Venus(XVS) til BRL
R$34.98228
1 Venus(XVS) til CAD
C$9.02556
1 Venus(XVS) til BDT
802.02312
1 Venus(XVS) til NGN
9,847.47888
1 Venus(XVS) til COP
$25,734.375
1 Venus(XVS) til ZAR
R.114.10416
1 Venus(XVS) til UAH
272.21616
1 Venus(XVS) til TZS
T.Sh.16,306.88112
1 Venus(XVS) til VES
Bs1,073.844
1 Venus(XVS) til CLP
$6,291.54
1 Venus(XVS) til PKR
Rs1,869.93792
1 Venus(XVS) til KZT
3,566.80908
1 Venus(XVS) til THB
฿209.4984
1 Venus(XVS) til TWD
NT$199.15524
1 Venus(XVS) til AED
د.إ24.17796
1 Venus(XVS) til CHF
Fr5.20452
1 Venus(XVS) til HKD
HK$51.18876
1 Venus(XVS) til AMD
֏2,521.2276
1 Venus(XVS) til MAD
.د.م59.42376
1 Venus(XVS) til MXN
$121.15332
1 Venus(XVS) til SAR
ريال24.705
1 Venus(XVS) til ETB
Br945.83916
1 Venus(XVS) til KES
KSh851.03784
1 Venus(XVS) til JOD
د.أ4.670892
1 Venus(XVS) til PLN
23.84856
1 Venus(XVS) til RON
лв28.39428
1 Venus(XVS) til SEK
kr61.99308
1 Venus(XVS) til BGN
лв10.93608
1 Venus(XVS) til HUF
Ft2,188.66536
1 Venus(XVS) til CZK
136.23984
1 Venus(XVS) til KWD
د.ك2.00934
1 Venus(XVS) til ILS
21.93804
1 Venus(XVS) til BOB
Bs45.52308
1 Venus(XVS) til AZN
11.1996
1 Venus(XVS) til TJS
SM61.66368
1 Venus(XVS) til GEL
17.7876
1 Venus(XVS) til AOA
Kz6,005.42316
1 Venus(XVS) til BHD
.د.ب2.483676
1 Venus(XVS) til BMD
$6.588
1 Venus(XVS) til DKK
kr41.8338
1 Venus(XVS) til HNL
L172.67148
1 Venus(XVS) til MUR
298.69992
1 Venus(XVS) til NAD
$114.3018
1 Venus(XVS) til NOK
kr65.48472
1 Venus(XVS) til NZD
$11.1996
1 Venus(XVS) til PAB
B/.6.588
1 Venus(XVS) til PGK
K27.53784
1 Venus(XVS) til QAR
ر.ق23.91444
1 Venus(XVS) til RSD
дин.657.02124
1 Venus(XVS) til UZS
soʻm81,333.27396
1 Venus(XVS) til ALL
L543.24648
1 Venus(XVS) til ANG
ƒ11.79252
1 Venus(XVS) til AWG
ƒ11.8584
1 Venus(XVS) til BBD
$13.176
1 Venus(XVS) til BAM
KM10.93608
1 Venus(XVS) til BIF
Fr19,665.18
1 Venus(XVS) til BND
$8.43264
1 Venus(XVS) til BSD
$6.588
1 Venus(XVS) til JMD
$1,056.78108
1 Venus(XVS) til KHR
26,457.80328
1 Venus(XVS) til KMF
Fr2,753.784
1 Venus(XVS) til LAK
143,217.38844
1 Venus(XVS) til LKR
Rs1,992.73824
1 Venus(XVS) til MDL
L108.702
1 Venus(XVS) til MGA
Ar29,150.38476
1 Venus(XVS) til MOP
P52.76988
1 Venus(XVS) til MVR
100.7964
1 Venus(XVS) til MWK
MK11,437.49268
1 Venus(XVS) til MZN
MT420.9732
1 Venus(XVS) til NPR
Rs928.38096
1 Venus(XVS) til PYG
47,051.496
1 Venus(XVS) til RWF
Fr9,546.012
1 Venus(XVS) til SBD
$54.0216
1 Venus(XVS) til SCR
94.40604
1 Venus(XVS) til SRD
$250.93692
1 Venus(XVS) til SVC
$57.645
1 Venus(XVS) til SZL
L114.3018
1 Venus(XVS) til TMT
m23.058
1 Venus(XVS) til TND
د.ت19.17108
1 Venus(XVS) til TTD
$44.60076
1 Venus(XVS) til UGX
Sh23,110.704
1 Venus(XVS) til XAF
Fr3,676.104
1 Venus(XVS) til XCD
$17.7876
1 Venus(XVS) til XOF
Fr3,676.104
1 Venus(XVS) til XPF
Fr665.388
1 Venus(XVS) til BWP
P87.75216
1 Venus(XVS) til BZD
$13.24188
1 Venus(XVS) til CVE
$617.82264
1 Venus(XVS) til DJF
Fr1,166.076
1 Venus(XVS) til DOP
$408.58776
1 Venus(XVS) til DZD
د.ج853.54128
1 Venus(XVS) til FJD
$14.823
1 Venus(XVS) til GNF
Fr57,282.66
1 Venus(XVS) til GTQ
Q50.46408
1 Venus(XVS) til GYD
$1,378.80252
1 Venus(XVS) til ISK
kr797.148

Venus Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av Venus, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Hvitbok
Offisiell Venus nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om Venus

Hvor mye er Venus (XVS) verdt i dag?
Live XVS prisen i USD er 6.588 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende XVS-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på XVS til USD er $ 6.588. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Venus?
Markedsverdien for XVS er $ 107.67M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av XVS?
Den sirkulerende forsyningen av XVS er 16.34M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forXVS ?
XVS oppnådde en ATH-pris på 147.01730156 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på XVS?
XVS så en ATL-pris på 2.07012692 USD.
Hva er handelsvolumet til XVS?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for XVS er $ 648.08K USD.
Vil XVS gå høyere i år?
XVS kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut XVS prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 03:42:06 (UTC+8)

Venus (XVS) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Populære nyheter

Bitcoin møtte press etter å ha brutt over $117 000

September 18, 2025

PEPEs gjennombrudd til $0.000011: Kan det tekniske bruddet og fellesskapsfrenetikken holde den bli-rik-rask-historien i live?

September 18, 2025

Aktivitet blant Litecoin-hvaler har økt til det høyeste nivået siden juli

September 17, 2025
Se mer

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

XVS-til-USD-kalkulator

Beløp

XVS
XVS
USD
USD

1 XVS = 6.588 USD

Handle XVS

XVSUSDT
$6.5886
$6.5886$6.5886
+0.02%

Bli med i MEXC i dag

-- Spot Maker-avgift, -- Spot Taker-gebyr
-- Futures Maker-gebyr, -- Gebyr for futures taker