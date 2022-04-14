Venus (XVS) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Venus (XVS), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Venus (XVS) Informasjon Venus (XVS) is a lending and stable asset issuance platform based on Binance Smart Chain (BSC). Offisiell nettside: https://venus.io/ Teknisk dokument: https://github.com/VenusProtocol/venus-protocol-documentation/tree/main/whitepapers Blokkutforsker: https://bscscan.com/token/0xcf6bb5389c92bdda8a3747ddb454cb7a64626c63 Kjøp XVS nå!

Venus (XVS) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Venus (XVS), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 108.10M $ 108.10M $ 108.10M Total forsyning: $ 30.00M $ 30.00M $ 30.00M Sirkulerende forsyning: $ 16.35M $ 16.35M $ 16.35M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 198.32M $ 198.32M $ 198.32M All-time high: $ 148 $ 148 $ 148 All-Time Low: $ 2.07012692 $ 2.07012692 $ 2.07012692 Nåværende pris: $ 6.6105 $ 6.6105 $ 6.6105 Lær mer om Venus (XVS) pris

Venus (XVS) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Venus (XVS) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet XVS tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange XVS tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår XVSs tokenomics, kan du utforske XVS tokenets livepris!

Hvordan kjøpe XVS Interessert i å legge til Venus (XVS) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe XVS, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel. Enten du er nybegynner eller proff, gjør MEXC kryptokjøp enkelt og sikkert. Lær hvordan du kjøper XVS på MEXC nå!

Venus (XVS) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til XVS hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for XVS nå!

XVS prisforutsigelse Vil du vite hvor XVS kan være på vei? Vår XVS prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se XVS tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!