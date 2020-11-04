XVS

Venus (XVS) is a lending and stable asset issuance platform based on Binance Smart Chain (BSC).

RangeringNo.372

Markedsverdi$0.00

Fullt utvannet markedsverdi$0.00

Markedsandel%

Handelsvolum/markedsgrense (24 timer)58.96%

Opplagsforsyning16,377,494.56580801

Maksimal forsyning0

Total forsyning30,000,000

Opplagsforsyning%

Utstedelsesdato--

Prisen for aktivaen da den først ble utstedt--

All-time high147.01730156,2021-05-10

Laveste pris2.07012692,2020-11-04

Offentlig blokkjedeBSC

IntroduksjonVenus (XVS) is a lending and stable asset issuance platform based on Binance Smart Chain (BSC).

Ansvarsfraskrivelse: Dataene leveres av cmc og bør ikke betraktes som investeringsråd.

Loading...