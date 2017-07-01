Dagens Tezos livepris er 0.7557 USD. Spor prisoppdateringer for XTZ til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk XTZ pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Tezos livepris er 0.7557 USD. Spor prisoppdateringer for XTZ til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk XTZ pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Tezos Logo

Tezos Pris(XTZ)

$0.7559
-0.99%1D
Tezos (XTZ) Live prisdiagram
Tezos (XTZ) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.7498
24 timer lav
$ 0.8312
24 timer høy

$ 0.7498
$ 0.8312
$ 9.175448161770554
$ 0.314631309952
-0.37%

-0.99%

-1.72%

-1.72%

Tezos (XTZ) sanntidsprisen er $ 0.7557. I løpet av de siste 24 timene har XTZ blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.7498 og et toppnivå på $ 0.8312, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til XTZ er $ 9.175448161770554, mens den rekordlave prisen er $ 0.314631309952.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har XTZ endret seg med -0.37% i løpet av den siste timen, -0.99% over 24 timer og -1.72% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Tezos (XTZ) Markedsinformasjon

No.95

$ 800.24M
$ 1.24M
$ 815.40M
1.06B
--
1,078,997,039.034204
0.02%

2017-07-01 00:00:00

$ 0.47
XTZ

Nåværende markedsverdi på Tezos er $ 800.24M, med et 24-timers handelsvolum på $ 1.24M. Den sirkulerende forsyningen på XTZ er 1.06B, med en total tilgang på 1078997039.034204. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 815.40M.

Tezos (XTZ) Prishistorikk USD

Spor prisendringene Tezos for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -0.007558-0.99%
30 dager$ -0.0652-7.95%
60 dager$ -0.2588-25.52%
90 dager$ +0.2518+49.97%
Tezos Prisendring i dag

I dag registrerte XTZ en endring på $ -0.007558 (-0.99%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

Tezos 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ -0.0652 (-7.95%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

Tezos 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så XTZ en endring på $ -0.2588 (-25.52%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

Tezos 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ +0.2518+49.97% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for Tezos (XTZ)?

Sjekk ut Tezos Prishistorikk-siden nå.

Hva er Tezos (XTZ)

Tezos is an open-source platform for assets and applications that can evolve by upgrading itself. Stakeholders govern upgrades to the core protocol, including upgrades to the amendment process itself.

Tezos er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere Tezos investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk XTZ Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om Tezos på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din Tezos kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

Tezos Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Tezos (XTZ) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Tezos (XTZ) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Tezos.

Sjekk Tezosprisprognosen nå!

Tezos (XTZ) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Tezos (XTZ) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om XTZ tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe Tezos (XTZ)

Leter du etter hvordan du kjøperTezos? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe Tezos på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

XTZ til lokale valutaer

Tezos Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av Tezos, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Hvitbok
Offisiell Tezos nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om Tezos

Hvor mye er Tezos (XTZ) verdt i dag?
Live XTZ prisen i USD er 0.7557 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende XTZ-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på XTZ til USD er $ 0.7557. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Tezos?
Markedsverdien for XTZ er $ 800.24M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av XTZ?
Den sirkulerende forsyningen av XTZ er 1.06B USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forXTZ ?
XTZ oppnådde en ATH-pris på 9.175448161770554 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på XTZ?
XTZ så en ATL-pris på 0.314631309952 USD.
Hva er handelsvolumet til XTZ?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for XTZ er $ 1.24M USD.
Vil XTZ gå høyere i år?
XTZ kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut XTZ prisprognosen for en mer grundig analyse.
Tezos (XTZ) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Bitcoin møtte press etter å ha brutt over $117 000

September 18, 2025

PEPEs gjennombrudd til $0.000011: Kan det tekniske bruddet og fellesskapsfrenetikken holde den bli-rik-rask-historien i live?

September 18, 2025

Aktivitet blant Litecoin-hvaler har økt til det høyeste nivået siden juli

September 17, 2025
Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

