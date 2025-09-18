Hva er RavenCoin (RVN)

Ravencoin is a protocol based on a fork of the Bitcoin code which adds features specifically focused on allowing tokens to be issued on the Ravencoin blockchain. These tokens can have whatever properties the issue of the token decides - so they can be limited in quantity, named and be issued as securities or as collectibles.

RavenCoin er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere RavenCoin investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.



I tillegg kan du:

- Sjekk RVN Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.

- Les anmeldelser og analyser om RavenCoin på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din RavenCoin kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

RavenCoin Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil RavenCoin (RVN) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine RavenCoin (RVN) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for RavenCoin.

Sjekk RavenCoinprisprognosen nå!

RavenCoin (RVN) tokenomics

Å forstå tokenomics bak RavenCoin (RVN) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om RVN tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe RavenCoin (RVN)

Leter du etter hvordan du kjøperRavenCoin? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe RavenCoin på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

RVN til lokale valutaer

Prøv konverting

RavenCoin Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av RavenCoin, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Folk spør også: Andre spørsmål om RavenCoin Hvor mye er RavenCoin (RVN) verdt i dag? Live RVN prisen i USD er 0.012929 USD , oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene. Hva er gjeldende RVN-til-USD-pris? $ 0.012929 . Sjekk ut Den nåværende prisen på RVN til USD er. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering. Hva er markedsverdien for RavenCoin? Markedsverdien for RVN er $ 201.70M USD . Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering. Hva er den sirkulerende forsyningen av RVN? Den sirkulerende forsyningen av RVN er 15.60B USD . Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forRVN ? RVN oppnådde en ATH-pris på 0.28542094 USD . Hva var den laveste prisen (ATL) på RVN? RVN så en ATL-pris på 0.00879405250642 USD . Hva er handelsvolumet til RVN? Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for RVN er $ 461.92K USD . Vil RVN gå høyere i år? RVN kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut RVN prisprognosen for en mer grundig analyse.

RavenCoin (RVN) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8) Type Informasjon 09-19 14:44:00 Bransjeoppdateringer Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3% 09-19 12:40:00 Bransjeoppdateringer Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days 09-19 11:35:00 Bransjeoppdateringer MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected" 09-18 11:44:00 Bransjeoppdateringer Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours 09-18 03:09:00 Bransjeoppdateringer Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses 09-16 14:49:00 Bransjeoppdateringer Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Populære nyheter

Bitcoin møtte press etter å ha brutt over $117 000

PEPEs gjennombrudd til $0.000011: Kan det tekniske bruddet og fellesskapsfrenetikken holde den bli-rik-rask-historien i live?