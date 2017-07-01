Tezos (XTZ) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Tezos (XTZ), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Tezos (XTZ) Informasjon Tezos is an open-source platform for assets and applications that can evolve by upgrading itself. Stakeholders govern upgrades to the core protocol, including upgrades to the amendment process itself. Offisiell nettside: https://www.tezos.com/ Teknisk dokument: https://tezos.com/whitepaper.pdf Blokkutforsker: https://tzstats.com/

Tezos (XTZ) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Tezos (XTZ), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 777.20M $ 777.20M $ 777.20M Total forsyning: $ 1.08B $ 1.08B $ 1.08B Sirkulerende forsyning: $ 1.06B $ 1.06B $ 1.06B FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 791.92M $ 791.92M $ 791.92M All-time high: $ 9.17021 $ 9.17021 $ 9.17021 All-Time Low: $ 0.314631309952 $ 0.314631309952 $ 0.314631309952 Nåværende pris: $ 0.7337 $ 0.7337 $ 0.7337 Lær mer om Tezos (XTZ) pris

Tezos (XTZ) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Tezos (XTZ) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet XTZ tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange XTZ tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår XTZs tokenomics, kan du utforske XTZ tokenets livepris!

Hvordan kjøpe XTZ Interessert i å legge til Tezos (XTZ) i porteføljen din?

Tezos (XTZ) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til XTZ hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for XTZ nå!

XTZ prisforutsigelse Vil du vite hvor XTZ kan være på vei? Vår XTZ prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se XTZ tokenets prisforutsigelse nå!

