Xterio (XTER) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Xterio (XTER), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Xterio (XTER) Informasjon Xterio is a Web3 gaming ecosystem and platform that empowers gamers and developers with immersive Web3 experiences, leveraging player-owned economies and the XTER token, while attracting a diverse international audience, with the United States, Germany, Hong Kong, Singapore, and Japan contributing 40% of its traffic. Offisiell nettside: https://xter.io Teknisk dokument: https://docs.xter.io/ Blokkutforsker: https://bscscan.com/token/0x103071Da56e7cD95b415320760D6a0dDC4DA1ca5 Kjøp XTER nå!

Xterio (XTER) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Xterio (XTER), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 13.98M $ 13.98M $ 13.98M Total forsyning: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Sirkulerende forsyning: $ 141.63M $ 141.63M $ 141.63M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 98.70M $ 98.70M $ 98.70M All-time high: $ 0.7851 $ 0.7851 $ 0.7851 All-Time Low: $ 0.07715749807131203 $ 0.07715749807131203 $ 0.07715749807131203 Nåværende pris: $ 0.0987 $ 0.0987 $ 0.0987 Lær mer om Xterio (XTER) pris

Xterio (XTER) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Xterio (XTER) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet XTER tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange XTER tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår XTERs tokenomics, kan du utforske XTER tokenets livepris!

Hvordan kjøpe XTER Interessert i å legge til Xterio (XTER) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe XTER, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel. Enten du er nybegynner eller proff, gjør MEXC kryptokjøp enkelt og sikkert. Lær hvordan du kjøper XTER på MEXC nå!

Xterio (XTER) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til XTER hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for XTER nå!

XTER prisforutsigelse Vil du vite hvor XTER kan være på vei? Vår XTER prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se XTER tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!