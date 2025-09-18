Hva er Xterio (XTER)

Xterio is a Web3 gaming ecosystem and platform that empowers gamers and developers with immersive Web3 experiences, leveraging player-owned economies and the XTER token, while attracting a diverse international audience, with the United States, Germany, Hong Kong, Singapore, and Japan contributing 40% of its traffic.

Xterio er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere Xterio investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.



I tillegg kan du:

- Sjekk XTER Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.

- Les anmeldelser og analyser om Xterio på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din Xterio kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

Xterio Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Xterio (XTER) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Xterio (XTER) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Xterio.

Sjekk Xterioprisprognosen nå!

Xterio (XTER) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Xterio (XTER) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om XTER tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe Xterio (XTER)

Leter du etter hvordan du kjøperXterio? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe Xterio på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

XTER til lokale valutaer

Prøv konverting

Xterio Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av Xterio, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Folk spør også: Andre spørsmål om Xterio Hvor mye er Xterio (XTER) verdt i dag? Live XTER prisen i USD er 0.0982 USD , oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene. Hva er gjeldende XTER-til-USD-pris? $ 0.0982 . Sjekk ut Den nåværende prisen på XTER til USD er. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering. Hva er markedsverdien for Xterio? Markedsverdien for XTER er $ 13.91M USD . Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering. Hva er den sirkulerende forsyningen av XTER? Den sirkulerende forsyningen av XTER er 141.63M USD . Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forXTER ? XTER oppnådde en ATH-pris på 0.5443925194708389 USD . Hva var den laveste prisen (ATL) på XTER? XTER så en ATL-pris på 0.07715749807131203 USD . Hva er handelsvolumet til XTER? Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for XTER er $ 232.91K USD . Vil XTER gå høyere i år? XTER kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut XTER prisprognosen for en mer grundig analyse.

Xterio (XTER) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8) Type Informasjon 09-19 14:44:00 Bransjeoppdateringer Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3% 09-19 12:40:00 Bransjeoppdateringer Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days 09-19 11:35:00 Bransjeoppdateringer MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected" 09-18 11:44:00 Bransjeoppdateringer Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours 09-18 03:09:00 Bransjeoppdateringer Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses 09-16 14:49:00 Bransjeoppdateringer Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

