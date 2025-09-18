Dagens XRP Healthcare livepris er 0.04467 USD. Spor prisoppdateringer for XRPH til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk XRPH pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens XRP Healthcare livepris er 0.04467 USD. Spor prisoppdateringer for XRPH til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk XRPH pristrenden enkelt hos MEXC nå.

XRP Healthcare Pris(XRPH)

$0.04471
+1.45%1D
XRP Healthcare (XRPH) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 04:56:49 (UTC+8)

XRP Healthcare (XRPH) Prisinformasjon (USD)

$ 0.04384
$ 0.04823
$ 0.4176531973279314
$ 0.4176531973279314$ 0.4176531973279314

$ 0.011403885631873823
$ 0.011403885631873823$ 0.011403885631873823

XRP Healthcare (XRPH) sanntidsprisen er $ 0.04467. I løpet av de siste 24 timene har XRPH blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.04384 og et toppnivå på $ 0.04823, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til XRPH er $ 0.4176531973279314, mens den rekordlave prisen er $ 0.011403885631873823.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har XRPH endret seg med -0.09% i løpet av den siste timen, +1.45% over 24 timer og -1.55% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

XRP Healthcare (XRPH) Markedsinformasjon

$ 3.16M
$ 3.16M$ 3.16M

$ 172.65K
$ 172.65K$ 172.65K

$ 4.46M
$ 4.46M$ 4.46M

70.71M
70.71M 70.71M

99,943,507.35
99,943,507.35 99,943,507.35

Nåværende markedsverdi på XRP Healthcare er $ 3.16M, med et 24-timers handelsvolum på $ 172.65K. Den sirkulerende forsyningen på XRPH er 70.71M, med en total tilgang på 99943507.35. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 4.46M.

XRP Healthcare (XRPH) Prishistorikk USD

Spor prisendringene XRP Healthcare for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ +0.000639+1.45%
30 dager$ -0.0137-23.48%
60 dager$ -0.03642-44.92%
90 dager$ -0.00911-16.94%
XRP Healthcare Prisendring i dag

I dag registrerte XRPH en endring på $ +0.000639 (+1.45%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

XRP Healthcare 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ -0.0137 (-23.48%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

XRP Healthcare 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så XRPH en endring på $ -0.03642 (-44.92%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

XRP Healthcare 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ -0.00911-16.94% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for XRP Healthcare (XRPH)?

Sjekk ut XRP Healthcare Prishistorikk-siden nå.

Hva er XRP Healthcare (XRPH)

The first Pharma and Healthcare platform to be built on the XRP Ledger - XRP Healthcare (XRPH) is an innovative, scalable solutions company utilizing Web3 technology to revolutionize the way people access and afford healthcare services globally.

XRP Healthcare er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere XRP Healthcare investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk XRPH Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om XRP Healthcare på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din XRP Healthcare kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

XRP Healthcare Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil XRP Healthcare (XRPH) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine XRP Healthcare (XRPH) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for XRP Healthcare.

Sjekk XRP Healthcareprisprognosen nå!

XRP Healthcare (XRPH) tokenomics

Å forstå tokenomics bak XRP Healthcare (XRPH) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om XRPH tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe XRP Healthcare (XRPH)

Leter du etter hvordan du kjøperXRP Healthcare? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe XRP Healthcare på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

XRPH til lokale valutaer

1 XRP Healthcare(XRPH) til VND
1,175.49105
1 XRP Healthcare(XRPH) til AUD
A$0.0674517
1 XRP Healthcare(XRPH) til GBP
0.0330558
1 XRP Healthcare(XRPH) til EUR
0.0379695
1 XRP Healthcare(XRPH) til USD
$0.04467
1 XRP Healthcare(XRPH) til MYR
RM0.187614
1 XRP Healthcare(XRPH) til TRY
1.8484446
1 XRP Healthcare(XRPH) til JPY
¥6.56649
1 XRP Healthcare(XRPH) til ARS
ARS$65.8846764
1 XRP Healthcare(XRPH) til RUB
3.7294983
1 XRP Healthcare(XRPH) til INR
3.9349803
1 XRP Healthcare(XRPH) til IDR
Rp744.4997022
1 XRP Healthcare(XRPH) til KRW
62.3879088
1 XRP Healthcare(XRPH) til PHP
2.5452966
1 XRP Healthcare(XRPH) til EGP
￡E.2.1513072
1 XRP Healthcare(XRPH) til BRL
R$0.2376444
1 XRP Healthcare(XRPH) til CAD
C$0.0611979
1 XRP Healthcare(XRPH) til BDT
5.4381258
1 XRP Healthcare(XRPH) til NGN
66.7709292
1 XRP Healthcare(XRPH) til COP
$173.8132035
1 XRP Healthcare(XRPH) til ZAR
R.0.7745778
1 XRP Healthcare(XRPH) til UAH
1.8457644
1 XRP Healthcare(XRPH) til TZS
T.Sh.110.5689708
1 XRP Healthcare(XRPH) til VES
Bs7.28121
1 XRP Healthcare(XRPH) til CLP
$42.65985
1 XRP Healthcare(XRPH) til PKR
Rs12.6791328
1 XRP Healthcare(XRPH) til KZT
24.1847847
1 XRP Healthcare(XRPH) til THB
฿1.4222928
1 XRP Healthcare(XRPH) til TWD
NT$1.3499274
1 XRP Healthcare(XRPH) til AED
د.إ0.1639389
1 XRP Healthcare(XRPH) til CHF
Fr0.0352893
1 XRP Healthcare(XRPH) til HKD
HK$0.3470859
1 XRP Healthcare(XRPH) til AMD
֏17.095209
1 XRP Healthcare(XRPH) til MAD
.د.م0.4029234
1 XRP Healthcare(XRPH) til MXN
$0.8223747
1 XRP Healthcare(XRPH) til SAR
ريال0.1675125
1 XRP Healthcare(XRPH) til ETB
Br6.4132719
1 XRP Healthcare(XRPH) til KES
KSh5.7704706
1 XRP Healthcare(XRPH) til JOD
د.أ0.03167103
1 XRP Healthcare(XRPH) til PLN
0.1621521
1 XRP Healthcare(XRPH) til RON
лв0.1929744
1 XRP Healthcare(XRPH) til SEK
kr0.4203447
1 XRP Healthcare(XRPH) til BGN
лв0.0741522
1 XRP Healthcare(XRPH) til HUF
Ft14.8500948
1 XRP Healthcare(XRPH) til CZK
0.9237756
1 XRP Healthcare(XRPH) til KWD
د.ك0.01362435
1 XRP Healthcare(XRPH) til ILS
0.1487511
1 XRP Healthcare(XRPH) til BOB
Bs0.3086697
1 XRP Healthcare(XRPH) til AZN
0.075939
1 XRP Healthcare(XRPH) til TJS
SM0.4181112
1 XRP Healthcare(XRPH) til GEL
0.120609
1 XRP Healthcare(XRPH) til AOA
Kz40.7198319
1 XRP Healthcare(XRPH) til BHD
.د.ب0.01684059
1 XRP Healthcare(XRPH) til BMD
$0.04467
1 XRP Healthcare(XRPH) til DKK
kr0.2836545
1 XRP Healthcare(XRPH) til HNL
L1.1708007
1 XRP Healthcare(XRPH) til MUR
2.0253378
1 XRP Healthcare(XRPH) til NAD
$0.7750245
1 XRP Healthcare(XRPH) til NOK
kr0.4444665
1 XRP Healthcare(XRPH) til NZD
$0.075939
1 XRP Healthcare(XRPH) til PAB
B/.0.04467
1 XRP Healthcare(XRPH) til PGK
K0.1867206
1 XRP Healthcare(XRPH) til QAR
ر.ق0.1621521
1 XRP Healthcare(XRPH) til RSD
дин.4.4576193
1 XRP Healthcare(XRPH) til UZS
soʻm551.4810789
1 XRP Healthcare(XRPH) til ALL
L3.6834882
1 XRP Healthcare(XRPH) til ANG
ƒ0.0799593
1 XRP Healthcare(XRPH) til AWG
ƒ0.080406
1 XRP Healthcare(XRPH) til BBD
$0.08934
1 XRP Healthcare(XRPH) til BAM
KM0.0741522
1 XRP Healthcare(XRPH) til BIF
Fr133.33995
1 XRP Healthcare(XRPH) til BND
$0.0571776
1 XRP Healthcare(XRPH) til BSD
$0.04467
1 XRP Healthcare(XRPH) til JMD
$7.1655147
1 XRP Healthcare(XRPH) til KHR
179.3974002
1 XRP Healthcare(XRPH) til KMF
Fr18.67206
1 XRP Healthcare(XRPH) til LAK
971.0869371
1 XRP Healthcare(XRPH) til LKR
Rs13.5117816
1 XRP Healthcare(XRPH) til MDL
L0.737055
1 XRP Healthcare(XRPH) til MGA
Ar197.6544759
1 XRP Healthcare(XRPH) til MOP
P0.3578067
1 XRP Healthcare(XRPH) til MVR
0.683451
1 XRP Healthcare(XRPH) til MWK
MK77.5520337
1 XRP Healthcare(XRPH) til MZN
MT2.854413
1 XRP Healthcare(XRPH) til NPR
Rs6.2948964
1 XRP Healthcare(XRPH) til PYG
319.03314
1 XRP Healthcare(XRPH) til RWF
Fr64.72683
1 XRP Healthcare(XRPH) til SBD
$0.366294
1 XRP Healthcare(XRPH) til SCR
0.6401211
1 XRP Healthcare(XRPH) til SRD
$1.7014803
1 XRP Healthcare(XRPH) til SVC
$0.3908625
1 XRP Healthcare(XRPH) til SZL
L0.7750245
1 XRP Healthcare(XRPH) til TMT
m0.156345
1 XRP Healthcare(XRPH) til TND
د.ت0.1299897
1 XRP Healthcare(XRPH) til TTD
$0.3024159
1 XRP Healthcare(XRPH) til UGX
Sh156.70236
1 XRP Healthcare(XRPH) til XAF
Fr24.92586
1 XRP Healthcare(XRPH) til XCD
$0.120609
1 XRP Healthcare(XRPH) til XOF
Fr24.92586
1 XRP Healthcare(XRPH) til XPF
Fr4.51167
1 XRP Healthcare(XRPH) til BWP
P0.5950044
1 XRP Healthcare(XRPH) til BZD
$0.0897867
1 XRP Healthcare(XRPH) til CVE
$4.1891526
1 XRP Healthcare(XRPH) til DJF
Fr7.90659
1 XRP Healthcare(XRPH) til DOP
$2.7704334
1 XRP Healthcare(XRPH) til DZD
د.ج5.7883386
1 XRP Healthcare(XRPH) til FJD
$0.1005075
1 XRP Healthcare(XRPH) til GNF
Fr388.40565
1 XRP Healthcare(XRPH) til GTQ
Q0.3421722
1 XRP Healthcare(XRPH) til GYD
$9.3489843
1 XRP Healthcare(XRPH) til ISK
kr5.40507

For en mer dyptgående forståelse av XRP Healthcare, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Offisiell XRP Healthcare nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om XRP Healthcare

Hvor mye er XRP Healthcare (XRPH) verdt i dag?
Live XRPH prisen i USD er 0.04467 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende XRPH-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på XRPH til USD er $ 0.04467. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for XRP Healthcare?
Markedsverdien for XRPH er $ 3.16M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av XRPH?
Den sirkulerende forsyningen av XRPH er 70.71M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forXRPH ?
XRPH oppnådde en ATH-pris på 0.4176531973279314 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på XRPH?
XRPH så en ATL-pris på 0.011403885631873823 USD.
Hva er handelsvolumet til XRPH?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for XRPH er $ 172.65K USD.
Vil XRPH gå høyere i år?
XRPH kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut XRPH prisprognosen for en mer grundig analyse.
XRP Healthcare (XRPH) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Populære nyheter

Bitcoin møtte press etter å ha brutt over $117 000

September 18, 2025

PEPEs gjennombrudd til $0.000011: Kan det tekniske bruddet og fellesskapsfrenetikken holde den bli-rik-rask-historien i live?

September 18, 2025

Aktivitet blant Litecoin-hvaler har økt til det høyeste nivået siden juli

September 17, 2025
Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

