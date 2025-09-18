Hva er XRP Healthcare (XRPH)

The first Pharma and Healthcare platform to be built on the XRP Ledger - XRP Healthcare (XRPH) is an innovative, scalable solutions company utilizing Web3 technology to revolutionize the way people access and afford healthcare services globally.

XRP Healthcare er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere XRP Healthcare investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.



I tillegg kan du:

- Sjekk XRPH Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.

- Les anmeldelser og analyser om XRP Healthcare på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din XRP Healthcare kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

XRP Healthcare Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil XRP Healthcare (XRPH) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine XRP Healthcare (XRPH) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for XRP Healthcare.

Sjekk XRP Healthcareprisprognosen nå!

XRP Healthcare (XRPH) tokenomics

Å forstå tokenomics bak XRP Healthcare (XRPH) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om XRPH tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe XRP Healthcare (XRPH)

Leter du etter hvordan du kjøperXRP Healthcare? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe XRP Healthcare på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

XRPH til lokale valutaer

Prøv konverting

XRP Healthcare Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av XRP Healthcare, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Folk spør også: Andre spørsmål om XRP Healthcare Hvor mye er XRP Healthcare (XRPH) verdt i dag? Live XRPH prisen i USD er 0.04467 USD , oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene. Hva er gjeldende XRPH-til-USD-pris? $ 0.04467 . Sjekk ut Den nåværende prisen på XRPH til USD er. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering. Hva er markedsverdien for XRP Healthcare? Markedsverdien for XRPH er $ 3.16M USD . Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering. Hva er den sirkulerende forsyningen av XRPH? Den sirkulerende forsyningen av XRPH er 70.71M USD . Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forXRPH ? XRPH oppnådde en ATH-pris på 0.4176531973279314 USD . Hva var den laveste prisen (ATL) på XRPH? XRPH så en ATL-pris på 0.011403885631873823 USD . Hva er handelsvolumet til XRPH? Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for XRPH er $ 172.65K USD . Vil XRPH gå høyere i år? XRPH kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut XRPH prisprognosen for en mer grundig analyse.

XRP Healthcare (XRPH) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8) Type Informasjon 09-19 14:44:00 Bransjeoppdateringer Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3% 09-19 12:40:00 Bransjeoppdateringer Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days 09-19 11:35:00 Bransjeoppdateringer MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected" 09-18 11:44:00 Bransjeoppdateringer Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours 09-18 03:09:00 Bransjeoppdateringer Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses 09-16 14:49:00 Bransjeoppdateringer Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Populære nyheter

Bitcoin møtte press etter å ha brutt over $117 000

PEPEs gjennombrudd til $0.000011: Kan det tekniske bruddet og fellesskapsfrenetikken holde den bli-rik-rask-historien i live?