XRP Healthcare (XRPH) Informasjon The first Pharma and Healthcare platform to be built on the XRP Ledger - XRP Healthcare (XRPH) is an innovative, scalable solutions company utilizing Web3 technology to revolutionize the way people access and afford healthcare services globally. Offisiell nettside: https://xrphealthcare.ai Blokkutforsker: https://xrpscan.com/account/rM8hNqA3jRJ5Zgp3Xf3xzdZcx2G37guiZk Kjøp XRPH nå!

XRP Healthcare (XRPH) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for XRP Healthcare (XRPH), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 3.08M $ 3.08M $ 3.08M Total forsyning: $ 99.94M $ 99.94M $ 99.94M Sirkulerende forsyning: $ 70.71M $ 70.71M $ 70.71M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 4.36M $ 4.36M $ 4.36M All-time high: $ 0.34333 $ 0.34333 $ 0.34333 All-Time Low: $ 0.011403885631873823 $ 0.011403885631873823 $ 0.011403885631873823 Nåværende pris: $ 0.04359 $ 0.04359 $ 0.04359 Lær mer om XRP Healthcare (XRPH) pris

XRP Healthcare (XRPH) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak XRP Healthcare (XRPH) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet XRPH tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange XRPH tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår XRPHs tokenomics, kan du utforske XRPH tokenets livepris!

XRP Healthcare (XRPH) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til XRPH hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for XRPH nå!

XRPH prisforutsigelse Vil du vite hvor XRPH kan være på vei? Vår XRPH prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se XRPH tokenets prisforutsigelse nå!

