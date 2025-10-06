OroBit pris i dag

Sanntids OroBit (XRB) pris i dag er $ 2.0265, med en 0.28% endring de siste 24 timene. Nåværende XRB til USD konverteringssats er $ 2.0265 per XRB.

OroBit rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på --, med en sirkulerende forsyning på -- XRB. I løpet av de siste 24 timene XRB har den blitt handlet mellom $ 2.0152(laveste) og $ 2.0749 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på --, mens tidenes laveste notering var --.

Kortsiktig har XRB beveget seg -0.24% i løpet av den siste timen og -0.66% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet $ 80.30K.

OroBit (XRB) Markedsinformasjon

Markedsverdi ---- -- Volum (24 timer) $ 80.30K$ 80.30K $ 80.30K Fullt utvannet markedsverdi $ 1.01B$ 1.01B $ 1.01B Opplagsforsyning ---- -- Total forsyning 500,000,000 500,000,000 500,000,000 Offentlig blokkjede ETH

