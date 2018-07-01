Mixin (XIN) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Mixin (XIN), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Mixin (XIN) Informasjon Mixin Network is an open-source, lightning-fast, and decentralized Web3 platform to bring speed and scalability to the blockchain. Mixin allows blockchains to gain millions of TPS, sub-second final confirmation, zero transaction fee, enhanced privacy and unlimited extensibility. Mixin Network is a PoS network with 25 full nodes. As a wallet solution, it is currently supporting 14 public blockchains including Bitcoin, Ethereum, Ripple, Polkadot, etc. Mixin is also a full-featured financial platform with functions of AMM, aggregating trade, pending orders on Exchange platforms, unbiased stable currency, etc. Mixin Network is dedicated to providing users with a decentralized Offisiell nettside: https://mixin.one/ Teknisk dokument: https://mixin.one/assets/Mixin-Draft-2018-07-01.pdf Blokkutforsker: https://solscan.io/token/4s4H5v4TXpmS4Ss66nxcCLgxrU5nunuwtkQceinZfGuw Kjøp XIN nå!

Mixin (XIN) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Mixin (XIN), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Total forsyning: $ 1.00M $ 1.00M $ 1.00M Sirkulerende forsyning: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 95.50M $ 95.50M $ 95.50M All-time high: $ 399 $ 399 $ 399 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 95.5 $ 95.5 $ 95.5 Lær mer om Mixin (XIN) pris

Mixin (XIN) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Mixin (XIN) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet XIN tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange XIN tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår XINs tokenomics, kan du utforske XIN tokenets livepris!

Mixin (XIN) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til XIN hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for XIN nå!

