Basert på forutsigelsen din, kan Mixin potensielt se en vekst på 0.00%. Den kan nå en handelspris på $ 97 i 2025.

Basert på forutsigelsen din, kan Mixin potensielt se en vekst på 5.00%. Den kan nå en handelspris på $ 101.8500 i 2026.

I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på XIN for 2027 $ 106.9425 med en 10.25% vekstrate.

I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på XIN for 2028 $ 112.2896 med en 15.76% vekstrate.

I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på XIN for 2029 $ 117.9041 med en 21.55% vekstrate.

I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på XIN for 2030 $ 123.7993 med en 27.63% vekstrate.

I 2040 kan prisen på Mixin potensielt se en vekst på 107.89%. Den kan nå en handelspris på $ 201.6560.

I 2050 kan prisen på Mixin potensielt se en vekst på 238.64%. Den kan nå en handelspris på $ 328.4764.