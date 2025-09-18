Hva er Mixin (XIN)

Mixin Network is an open-source, lightning-fast, and decentralized Web3 platform to bring speed and scalability to the blockchain. Mixin allows blockchains to gain millions of TPS, sub-second final confirmation, zero transaction fee, enhanced privacy and unlimited extensibility. Mixin Network is a PoS network with 25 full nodes. As a wallet solution, it is currently supporting 14 public blockchains including Bitcoin, Ethereum, Ripple, Polkadot, etc. Mixin is also a full-featured financial platform with functions of AMM, aggregating trade, pending orders on Exchange platforms, unbiased stable currency, etc. Mixin Network is dedicated to providing users with a decentralized

Mixin (XIN) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Mixin (XIN) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om XIN tokenets omfattende tokenomics nå!

For en mer dyptgående forståelse av Mixin, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Folk spør også: Andre spørsmål om Mixin Hvor mye er Mixin (XIN) verdt i dag? Live XIN prisen i USD er 96.93 USD , oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene. Hva er gjeldende XIN-til-USD-pris? $ 96.93 . Sjekk ut Den nåværende prisen på XIN til USD er. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering. Hva er markedsverdien for Mixin? Markedsverdien for XIN er $ 0.00 USD . Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering. Hva er den sirkulerende forsyningen av XIN? Den sirkulerende forsyningen av XIN er 0.00 USD . Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forXIN ? XIN oppnådde en ATH-pris på 2,387.60009765625 USD . Hva var den laveste prisen (ATL) på XIN? XIN så en ATL-pris på 0 USD . Hva er handelsvolumet til XIN? Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for XIN er $ 16.15K USD . Vil XIN gå høyere i år? XIN kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut XIN prisprognosen for en mer grundig analyse.

Mixin (XIN) Viktige bransjeoppdateringer

