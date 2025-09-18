Dagens Mixin livepris er 96.93 USD. Spor prisoppdateringer for XIN til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk XIN pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Mixin livepris er 96.93 USD. Spor prisoppdateringer for XIN til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk XIN pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Mixin Pris(XIN)

$96.93
0.00%1D
Mixin (XIN) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 02:24:50 (UTC+8)

Mixin (XIN) Prisinformasjon (USD)

$ 95.13
24 timer lav
$ 99
24 timer høy

$ 2,387.60009765625
$ 0
0.00%

0.00%

-2.19%

-2.19%

Mixin (XIN) sanntidsprisen er $ 96.93. I løpet av de siste 24 timene har XIN blitt handlet mellom et bunnivå på $ 95.13 og et toppnivå på $ 99, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til XIN er $ 2,387.60009765625, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har XIN endret seg med 0.00% i løpet av den siste timen, 0.00% over 24 timer og -2.19% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Mixin (XIN) Markedsinformasjon

No.4345

$ 0.00
$ 16.15K
$ 96.93M
0.00
1,000,000
1,000,000
0.00%

ETH

Nåværende markedsverdi på Mixin er $ 0.00, med et 24-timers handelsvolum på $ 16.15K. Den sirkulerende forsyningen på XIN er 0.00, med en total tilgang på 1000000. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 96.93M.

Mixin (XIN) Prishistorikk USD

Spor prisendringene Mixin for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 00.00%
30 dager$ -4.57-4.51%
60 dager$ -27.07-21.84%
90 dager$ -4.06-4.03%
Mixin Prisendring i dag

I dag registrerte XIN en endring på $ 0 (0.00%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

Mixin 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ -4.57 (-4.51%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

Mixin 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så XIN en endring på $ -27.07 (-21.84%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

Mixin 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ -4.06-4.03% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for Mixin (XIN)?

Sjekk ut Mixin Prishistorikk-siden nå.

Hva er Mixin (XIN)

Mixin Network is an open-source, lightning-fast, and decentralized Web3 platform to bring speed and scalability to the blockchain. Mixin allows blockchains to gain millions of TPS, sub-second final confirmation, zero transaction fee, enhanced privacy and unlimited extensibility. Mixin Network is a PoS network with 25 full nodes. As a wallet solution, it is currently supporting 14 public blockchains including Bitcoin, Ethereum, Ripple, Polkadot, etc. Mixin is also a full-featured financial platform with functions of AMM, aggregating trade, pending orders on Exchange platforms, unbiased stable currency, etc. Mixin Network is dedicated to providing users with a decentralized

Mixin er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere Mixin investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk XIN Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om Mixin på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din Mixin kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

Mixin Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Mixin (XIN) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Mixin (XIN) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Mixin.

Sjekk Mixinprisprognosen nå!

Mixin (XIN) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Mixin (XIN) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om XIN tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe Mixin (XIN)

Leter du etter hvordan du kjøperMixin? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe Mixin på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

XIN til lokale valutaer

Mixin Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av Mixin, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Hvitbok
Offisiell Mixin nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om Mixin

Hvor mye er Mixin (XIN) verdt i dag?
Live XIN prisen i USD er 96.93 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende XIN-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på XIN til USD er $ 96.93. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Mixin?
Markedsverdien for XIN er $ 0.00 USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av XIN?
Den sirkulerende forsyningen av XIN er 0.00 USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forXIN ?
XIN oppnådde en ATH-pris på 2,387.60009765625 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på XIN?
XIN så en ATL-pris på 0 USD.
Hva er handelsvolumet til XIN?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for XIN er $ 16.15K USD.
Vil XIN gå høyere i år?
XIN kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut XIN prisprognosen for en mer grundig analyse.
Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

