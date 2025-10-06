XDOG pris i dag

Sanntids XDOG (XDOG) pris i dag er $ 0.006164, med en 41.47% endring de siste 24 timene. Nåværende XDOG til USD konverteringssats er $ 0.006164 per XDOG.

XDOG rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på --, med en sirkulerende forsyning på -- XDOG. I løpet av de siste 24 timene XDOG har den blitt handlet mellom $ 0.003927(laveste) og $ 0.006998 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på --, mens tidenes laveste notering var --.

Kortsiktig har XDOG beveget seg -0.36% i løpet av den siste timen og -5.83% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet $ 53.85K.

XDOG (XDOG) Markedsinformasjon

Markedsverdi ---- -- Volum (24 timer) $ 53.85K$ 53.85K $ 53.85K Fullt utvannet markedsverdi $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Opplagsforsyning ---- -- Total forsyning ---- -- Offentlig blokkjede XLAYER

