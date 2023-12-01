XDB CHAIN (XDB) tokenomics Oppdag viktig innsikt i XDB CHAIN (XDB), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

XDB CHAIN (XDB) Informasjon XDB is the native coin of the XDB CHAIN, categorized as a Real World Asset (RWA). The XDB CHAIN represents a pioneering protocol layer often referred to as the technology that "empowers brands and consumers of tomorrow". This platform is specifically designed to facilitate the rapid and cost-effective transfer of Branded Coins (BCO), underpinning a unique tokenomics structure that implements continual token burn mechanisms linked to real-world utility (RWU). The XDB CHAIN operates on an advanced, decentralized infrastructure that is user-friendly and integrates seamlessly with open APIs. This network is comprised of interconnected nodes known as “XDB CHAIN cores", which are operated by various individuals and entities globally. Through the XDB CHAIN, users have the capability to develop payment-related applications and devices. Additionally, it allows users to mint their own digital assets on the network, which can be leveraged to enhance audience engagement for various brands Offisiell nettside: http://www.xdbchain.com Teknisk dokument: https://xdbchain.com/wp-content/uploads/2023/12/xdb_chain_whitepaper.pdf Blokkutforsker: https://explorer.xdbchain.com Kjøp XDB nå!

XDB CHAIN (XDB) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for XDB CHAIN (XDB), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 9.92M $ 9.92M $ 9.92M Total forsyning: $ 18.97B $ 18.97B $ 18.97B Sirkulerende forsyning: $ 17.20B $ 17.20B $ 17.20B FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 10.95M $ 10.95M $ 10.95M All-time high: $ 0.002445 $ 0.002445 $ 0.002445 All-Time Low: $ 0.000213677202181352 $ 0.000213677202181352 $ 0.000213677202181352 Nåværende pris: $ 0.0005771 $ 0.0005771 $ 0.0005771 Lær mer om XDB CHAIN (XDB) pris

XDB CHAIN (XDB) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak XDB CHAIN (XDB) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet XDB tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange XDB tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår XDBs tokenomics, kan du utforske XDB tokenets livepris!

Hvordan kjøpe XDB Interessert i å legge til XDB CHAIN (XDB) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe XDB, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel. Enten du er nybegynner eller proff, gjør MEXC kryptokjøp enkelt og sikkert. Lær hvordan du kjøper XDB på MEXC nå!

XDB CHAIN (XDB) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til XDB hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for XDB nå!

XDB prisforutsigelse Vil du vite hvor XDB kan være på vei? Vår XDB prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se XDB tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!