Hva er XDB CHAIN (XDB)

XDB is the native coin of the XDB CHAIN, categorized as a Real World Asset (RWA). The XDB CHAIN represents a pioneering protocol layer often referred to as the technology that "empowers brands and consumers of tomorrow". This platform is specifically designed to facilitate the rapid and cost-effective transfer of Branded Coins (BCO), underpinning a unique tokenomics structure that implements continual token burn mechanisms linked to real-world utility (RWU). The XDB CHAIN operates on an advanced, decentralized infrastructure that is user-friendly and integrates seamlessly with open APIs. This network is comprised of interconnected nodes known as “XDB CHAIN cores", which are operated by various individuals and entities globally. Through the XDB CHAIN, users have the capability to develop payment-related applications and devices. Additionally, it allows users to mint their own digital assets on the network, which can be leveraged to enhance audience engagement for various brands

XDB CHAIN er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere XDB CHAIN investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.



I tillegg kan du:

- Sjekk XDB Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.

- Les anmeldelser og analyser om XDB CHAIN på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din XDB CHAIN kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

XDB CHAIN Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil XDB CHAIN (XDB) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine XDB CHAIN (XDB) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for XDB CHAIN.

Sjekk XDB CHAINprisprognosen nå!

XDB CHAIN (XDB) tokenomics

Å forstå tokenomics bak XDB CHAIN (XDB) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om XDB tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe XDB CHAIN (XDB)

Leter du etter hvordan du kjøperXDB CHAIN? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe XDB CHAIN på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

XDB til lokale valutaer

Prøv konverting

XDB CHAIN Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av XDB CHAIN, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Folk spør også: Andre spørsmål om XDB CHAIN Hvor mye er XDB CHAIN (XDB) verdt i dag? Live XDB prisen i USD er 0.0006345 USD , oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene. Hva er gjeldende XDB-til-USD-pris? $ 0.0006345 . Sjekk ut Den nåværende prisen på XDB til USD er. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering. Hva er markedsverdien for XDB CHAIN? Markedsverdien for XDB er $ 10.91M USD . Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering. Hva er den sirkulerende forsyningen av XDB? Den sirkulerende forsyningen av XDB er 17.20B USD . Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forXDB ? XDB oppnådde en ATH-pris på 1.0288635012534548 USD . Hva var den laveste prisen (ATL) på XDB? XDB så en ATL-pris på 0.000213677202181352 USD . Hva er handelsvolumet til XDB? Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for XDB er $ 45.08K USD . Vil XDB gå høyere i år? XDB kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut XDB prisprognosen for en mer grundig analyse.

XDB CHAIN (XDB) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8) Type Informasjon 09-19 14:44:00 Bransjeoppdateringer Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3% 09-19 12:40:00 Bransjeoppdateringer Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days 09-19 11:35:00 Bransjeoppdateringer MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected" 09-18 11:44:00 Bransjeoppdateringer Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours 09-18 03:09:00 Bransjeoppdateringer Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses 09-16 14:49:00 Bransjeoppdateringer Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Populære nyheter

Bitcoin møtte press etter å ha brutt over $117 000

PEPEs gjennombrudd til $0.000011: Kan det tekniske bruddet og fellesskapsfrenetikken holde den bli-rik-rask-historien i live?