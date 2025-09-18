Dagens XDB CHAIN livepris er 0.0006345 USD. Spor prisoppdateringer for XDB til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk XDB pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens XDB CHAIN livepris er 0.0006345 USD. Spor prisoppdateringer for XDB til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk XDB pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Mer om XDB

XDB Prisinformasjon

XDB teknisk dokument

XDB Offisiell nettside

XDB tokenomics

XDB Prisprognose

XDB-historikk

XDB Kjøpeguide

XDB-til-fiat-valutakonverter

XDB Spot

Før-marked

Tjen

Airdrop+

Nyheter

Blogg

Lær

XDB CHAIN Logo

XDB CHAIN Pris(XDB)

1 XDB til USD livepris:

$0.0006345
$0.0006345$0.0006345
+1.89%1D
USD
XDB CHAIN (XDB) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 04:55:23 (UTC+8)

XDB CHAIN (XDB) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.00061
$ 0.00061$ 0.00061
24 timer lav
$ 0.0006526
$ 0.0006526$ 0.0006526
24 timer høy

$ 0.00061
$ 0.00061$ 0.00061

$ 0.0006526
$ 0.0006526$ 0.0006526

$ 1.0288635012534548
$ 1.0288635012534548$ 1.0288635012534548

$ 0.000213677202181352
$ 0.000213677202181352$ 0.000213677202181352

+1.24%

+1.89%

-7.24%

-7.24%

XDB CHAIN (XDB) sanntidsprisen er $ 0.0006345. I løpet av de siste 24 timene har XDB blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00061 og et toppnivå på $ 0.0006526, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til XDB er $ 1.0288635012534548, mens den rekordlave prisen er $ 0.000213677202181352.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har XDB endret seg med +1.24% i løpet av den siste timen, +1.89% over 24 timer og -7.24% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

XDB CHAIN (XDB) Markedsinformasjon

No.1158

$ 10.91M
$ 10.91M$ 10.91M

$ 45.08K
$ 45.08K$ 45.08K

$ 12.04M
$ 12.04M$ 12.04M

17.20B
17.20B 17.20B

18,974,370,019.97
18,974,370,019.97 18,974,370,019.97

XDB

Nåværende markedsverdi på XDB CHAIN er $ 10.91M, med et 24-timers handelsvolum på $ 45.08K. Den sirkulerende forsyningen på XDB er 17.20B, med en total tilgang på 18974370019.97. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 12.04M.

XDB CHAIN (XDB) Prishistorikk USD

Spor prisendringene XDB CHAIN for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ +0.00001177+1.89%
30 dager$ -0.0002062-24.53%
60 dager$ +0.0000375+6.28%
90 dager$ +0.0001361+27.30%
XDB CHAIN Prisendring i dag

I dag registrerte XDB en endring på $ +0.00001177 (+1.89%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

XDB CHAIN 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ -0.0002062 (-24.53%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

XDB CHAIN 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så XDB en endring på $ +0.0000375 (+6.28%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

XDB CHAIN 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ +0.0001361+27.30% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for XDB CHAIN (XDB)?

Sjekk ut XDB CHAIN Prishistorikk-siden nå.

Hva er XDB CHAIN (XDB)

XDB is the native coin of the XDB CHAIN, categorized as a Real World Asset (RWA). The XDB CHAIN represents a pioneering protocol layer often referred to as the technology that "empowers brands and consumers of tomorrow". This platform is specifically designed to facilitate the rapid and cost-effective transfer of Branded Coins (BCO), underpinning a unique tokenomics structure that implements continual token burn mechanisms linked to real-world utility (RWU). The XDB CHAIN operates on an advanced, decentralized infrastructure that is user-friendly and integrates seamlessly with open APIs. This network is comprised of interconnected nodes known as “XDB CHAIN cores", which are operated by various individuals and entities globally. Through the XDB CHAIN, users have the capability to develop payment-related applications and devices. Additionally, it allows users to mint their own digital assets on the network, which can be leveraged to enhance audience engagement for various brands

XDB CHAIN er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere XDB CHAIN investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk XDB Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om XDB CHAIN på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din XDB CHAIN kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

XDB CHAIN Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil XDB CHAIN (XDB) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine XDB CHAIN (XDB) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for XDB CHAIN.

Sjekk XDB CHAINprisprognosen nå!

XDB CHAIN (XDB) tokenomics

Å forstå tokenomics bak XDB CHAIN (XDB) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om XDB tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe XDB CHAIN (XDB)

Leter du etter hvordan du kjøperXDB CHAIN? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe XDB CHAIN på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

XDB til lokale valutaer

1 XDB CHAIN(XDB) til VND
16.6968675
1 XDB CHAIN(XDB) til AUD
A$0.000958095
1 XDB CHAIN(XDB) til GBP
0.00046953
1 XDB CHAIN(XDB) til EUR
0.000539325
1 XDB CHAIN(XDB) til USD
$0.0006345
1 XDB CHAIN(XDB) til MYR
RM0.0026649
1 XDB CHAIN(XDB) til TRY
0.02625561
1 XDB CHAIN(XDB) til JPY
¥0.0932715
1 XDB CHAIN(XDB) til ARS
ARS$0.93583674
1 XDB CHAIN(XDB) til RUB
0.052974405
1 XDB CHAIN(XDB) til INR
0.055893105
1 XDB CHAIN(XDB) til IDR
Rp10.57499577
1 XDB CHAIN(XDB) til KRW
0.88616808
1 XDB CHAIN(XDB) til PHP
0.03615381
1 XDB CHAIN(XDB) til EGP
￡E.0.03055752
1 XDB CHAIN(XDB) til BRL
R$0.00337554
1 XDB CHAIN(XDB) til CAD
C$0.000869265
1 XDB CHAIN(XDB) til BDT
0.07724403
1 XDB CHAIN(XDB) til NGN
0.94842522
1 XDB CHAIN(XDB) til COP
$2.468871225
1 XDB CHAIN(XDB) til ZAR
R.0.01100223
1 XDB CHAIN(XDB) til UAH
0.02621754
1 XDB CHAIN(XDB) til TZS
T.Sh.1.57053978
1 XDB CHAIN(XDB) til VES
Bs0.1034235
1 XDB CHAIN(XDB) til CLP
$0.6059475
1 XDB CHAIN(XDB) til PKR
Rs0.18009648
1 XDB CHAIN(XDB) til KZT
0.343524645
1 XDB CHAIN(XDB) til THB
฿0.02020248
1 XDB CHAIN(XDB) til TWD
NT$0.01917459
1 XDB CHAIN(XDB) til AED
د.إ0.002328615
1 XDB CHAIN(XDB) til CHF
Fr0.000501255
1 XDB CHAIN(XDB) til HKD
HK$0.004930065
1 XDB CHAIN(XDB) til AMD
֏0.24282315
1 XDB CHAIN(XDB) til MAD
.د.م0.00572319
1 XDB CHAIN(XDB) til MXN
$0.011681145
1 XDB CHAIN(XDB) til SAR
ريال0.002379375
1 XDB CHAIN(XDB) til ETB
Br0.091095165
1 XDB CHAIN(XDB) til KES
KSh0.08196471
1 XDB CHAIN(XDB) til JOD
د.أ0.0004498605
1 XDB CHAIN(XDB) til PLN
0.002303235
1 XDB CHAIN(XDB) til RON
лв0.00274104
1 XDB CHAIN(XDB) til SEK
kr0.005970645
1 XDB CHAIN(XDB) til BGN
лв0.00105327
1 XDB CHAIN(XDB) til HUF
Ft0.21093318
1 XDB CHAIN(XDB) til CZK
0.01312146
1 XDB CHAIN(XDB) til KWD
د.ك0.0001935225
1 XDB CHAIN(XDB) til ILS
0.002112885
1 XDB CHAIN(XDB) til BOB
Bs0.004384395
1 XDB CHAIN(XDB) til AZN
0.00107865
1 XDB CHAIN(XDB) til TJS
SM0.00593892
1 XDB CHAIN(XDB) til GEL
0.00171315
1 XDB CHAIN(XDB) til AOA
Kz0.578391165
1 XDB CHAIN(XDB) til BHD
.د.ب0.0002392065
1 XDB CHAIN(XDB) til BMD
$0.0006345
1 XDB CHAIN(XDB) til DKK
kr0.004029075
1 XDB CHAIN(XDB) til HNL
L0.016630245
1 XDB CHAIN(XDB) til MUR
0.02876823
1 XDB CHAIN(XDB) til NAD
$0.011008575
1 XDB CHAIN(XDB) til NOK
kr0.006313275
1 XDB CHAIN(XDB) til NZD
$0.00107865
1 XDB CHAIN(XDB) til PAB
B/.0.0006345
1 XDB CHAIN(XDB) til PGK
K0.00265221
1 XDB CHAIN(XDB) til QAR
ر.ق0.002303235
1 XDB CHAIN(XDB) til RSD
дин.0.063316755
1 XDB CHAIN(XDB) til UZS
soʻm7.833327615
1 XDB CHAIN(XDB) til ALL
L0.05232087
1 XDB CHAIN(XDB) til ANG
ƒ0.001135755
1 XDB CHAIN(XDB) til AWG
ƒ0.0011421
1 XDB CHAIN(XDB) til BBD
$0.001269
1 XDB CHAIN(XDB) til BAM
KM0.00105327
1 XDB CHAIN(XDB) til BIF
Fr1.8939825
1 XDB CHAIN(XDB) til BND
$0.00081216
1 XDB CHAIN(XDB) til BSD
$0.0006345
1 XDB CHAIN(XDB) til JMD
$0.101780145
1 XDB CHAIN(XDB) til KHR
2.54819007
1 XDB CHAIN(XDB) til KMF
Fr0.265221
1 XDB CHAIN(XDB) til LAK
13.793477985
1 XDB CHAIN(XDB) til LKR
Rs0.19192356
1 XDB CHAIN(XDB) til MDL
L0.01046925
1 XDB CHAIN(XDB) til MGA
Ar2.807516565
1 XDB CHAIN(XDB) til MOP
P0.005082345
1 XDB CHAIN(XDB) til MVR
0.00970785
1 XDB CHAIN(XDB) til MWK
MK1.101561795
1 XDB CHAIN(XDB) til MZN
MT0.04054455
1 XDB CHAIN(XDB) til NPR
Rs0.08941374
1 XDB CHAIN(XDB) til PYG
4.531599
1 XDB CHAIN(XDB) til RWF
Fr0.9193905
1 XDB CHAIN(XDB) til SBD
$0.0052029
1 XDB CHAIN(XDB) til SCR
0.009092385
1 XDB CHAIN(XDB) til SRD
$0.024168105
1 XDB CHAIN(XDB) til SVC
$0.005551875
1 XDB CHAIN(XDB) til SZL
L0.011008575
1 XDB CHAIN(XDB) til TMT
m0.00222075
1 XDB CHAIN(XDB) til TND
د.ت0.001846395
1 XDB CHAIN(XDB) til TTD
$0.004295565
1 XDB CHAIN(XDB) til UGX
Sh2.225826
1 XDB CHAIN(XDB) til XAF
Fr0.354051
1 XDB CHAIN(XDB) til XCD
$0.00171315
1 XDB CHAIN(XDB) til XOF
Fr0.354051
1 XDB CHAIN(XDB) til XPF
Fr0.0640845
1 XDB CHAIN(XDB) til BWP
P0.00845154
1 XDB CHAIN(XDB) til BZD
$0.001275345
1 XDB CHAIN(XDB) til CVE
$0.05950341
1 XDB CHAIN(XDB) til DJF
Fr0.1123065
1 XDB CHAIN(XDB) til DOP
$0.03935169
1 XDB CHAIN(XDB) til DZD
د.ج0.08221851
1 XDB CHAIN(XDB) til FJD
$0.001427625
1 XDB CHAIN(XDB) til GNF
Fr5.5169775
1 XDB CHAIN(XDB) til GTQ
Q0.00486027
1 XDB CHAIN(XDB) til GYD
$0.132794505
1 XDB CHAIN(XDB) til ISK
kr0.0767745

XDB CHAIN Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av XDB CHAIN, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Hvitbok
Offisiell XDB CHAIN nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om XDB CHAIN

Hvor mye er XDB CHAIN (XDB) verdt i dag?
Live XDB prisen i USD er 0.0006345 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende XDB-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på XDB til USD er $ 0.0006345. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for XDB CHAIN?
Markedsverdien for XDB er $ 10.91M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av XDB?
Den sirkulerende forsyningen av XDB er 17.20B USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forXDB ?
XDB oppnådde en ATH-pris på 1.0288635012534548 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på XDB?
XDB så en ATL-pris på 0.000213677202181352 USD.
Hva er handelsvolumet til XDB?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for XDB er $ 45.08K USD.
Vil XDB gå høyere i år?
XDB kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut XDB prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 04:55:23 (UTC+8)

XDB CHAIN (XDB) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Populære nyheter

Bitcoin møtte press etter å ha brutt over $117 000

September 18, 2025

PEPEs gjennombrudd til $0.000011: Kan det tekniske bruddet og fellesskapsfrenetikken holde den bli-rik-rask-historien i live?

September 18, 2025

Aktivitet blant Litecoin-hvaler har økt til det høyeste nivået siden juli

September 17, 2025
Se mer

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

XDB-til-USD-kalkulator

Beløp

XDB
XDB
USD
USD

1 XDB = 0.0006345 USD

Handle XDB

XDBUSDT
$0.0006345
$0.0006345$0.0006345
+1.89%

Bli med i MEXC i dag

-- Spot Maker-avgift, -- Spot Taker-gebyr
-- Futures Maker-gebyr, -- Gebyr for futures taker