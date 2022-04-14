XCarnival (XCV) tokenomics Oppdag viktig innsikt i XCarnival (XCV), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

XCarnival (XCV) Informasjon XCarnival is a lending aggregator for Metaverse assets, which offers innovative liquidation solutions for varieties of NFTs and long- tail crypto assets. As a pioneer of NFT lending provider, XCarnival has won the Championships of BSC Hackathon for Southeast Asia. It‘s also one of the first projects educating users to adopt the NFT-lending modes with mining rewards. XCarnival is a multi-chain protocol and will deploy on Ethereum, Polygon and Solana. Offisiell nettside: https://xcarnival.fi/ Blokkutforsker: https://bscscan.com/token/0x4be63a9b26EE89b9a3a13fd0aA1D0b2427C135f8 Kjøp XCV nå!

XCarnival (XCV) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for XCarnival (XCV), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 814.36K $ 814.36K $ 814.36K Total forsyning: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Sirkulerende forsyning: $ 790.64M $ 790.64M $ 790.64M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 1.03M $ 1.03M $ 1.03M All-time high: $ 2.063 $ 2.063 $ 2.063 All-Time Low: $ 0.000264223930471337 $ 0.000264223930471337 $ 0.000264223930471337 Nåværende pris: $ 0.00103 $ 0.00103 $ 0.00103 Lær mer om XCarnival (XCV) pris

XCarnival (XCV) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak XCarnival (XCV) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet XCV tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange XCV tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår XCVs tokenomics, kan du utforske XCV tokenets livepris!

Hvordan kjøpe XCV Interessert i å legge til XCarnival (XCV) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe XCV, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel. Enten du er nybegynner eller proff, gjør MEXC kryptokjøp enkelt og sikkert. Lær hvordan du kjøper XCV på MEXC nå!

XCarnival (XCV) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til XCV hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for XCV nå!

XCV prisforutsigelse Vil du vite hvor XCV kan være på vei? Vår XCV prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se XCV tokenets prisforutsigelse nå!

