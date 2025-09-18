Hva er XCarnival (XCV)

XCarnival is a lending aggregator for Metaverse assets, which offers innovative liquidation solutions for varieties of NFTs and long- tail crypto assets. As a pioneer of NFT lending provider, XCarnival has won the Championships of BSC Hackathon for Southeast Asia. It‘s also one of the first projects educating users to adopt the NFT-lending modes with mining rewards. XCarnival is a multi-chain protocol and will deploy on Ethereum, Polygon and Solana.

XCarnival (XCV) tokenomics

Å forstå tokenomics bak XCarnival (XCV) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om XCV tokenets omfattende tokenomics nå!

XCarnival Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av XCarnival, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Folk spør også: Andre spørsmål om XCarnival Hvor mye er XCarnival (XCV) verdt i dag? Live XCV prisen i USD er 0.001051 USD , oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene. Hva er gjeldende XCV-til-USD-pris? $ 0.001051 . Sjekk ut Den nåværende prisen på XCV til USD er. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering. Hva er markedsverdien for XCarnival? Markedsverdien for XCV er $ 830.96K USD . Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering. Hva er den sirkulerende forsyningen av XCV? Den sirkulerende forsyningen av XCV er 790.64M USD . Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forXCV ? XCV oppnådde en ATH-pris på 1.9394895604124345 USD . Hva var den laveste prisen (ATL) på XCV? XCV så en ATL-pris på 0.000264223930471337 USD . Hva er handelsvolumet til XCV? Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for XCV er $ 60.93K USD . Vil XCV gå høyere i år? XCV kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut XCV prisprognosen for en mer grundig analyse.

XCarnival (XCV) Viktige bransjeoppdateringer

