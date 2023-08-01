WEEX Token (WXT) tokenomics Oppdag viktig innsikt i WEEX Token (WXT), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

WEEX Token (WXT) Informasjon WXT is the native token introduced by WEEX Global, operating on the ERC-20 standard protocol. Designed as a cornerstone of the WEEX ecosystem, WXT serves as a dynamic incentive mechanism, rewarding partners, contributors, pioneers, and active members of the WEEX exchange community. Offisiell nettside: https://www.weex.com/wxt Blokkutforsker: https://etherscan.io/token/0x1B66474c8ECA3827f16202907F41F63785579716

WEEX Token (WXT) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for WEEX Token (WXT), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 0.00 Total forsyning: $ 6.00B Sirkulerende forsyning: $ 0.00 FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 255.62M All-time high: $ 0.045851 All-Time Low: $ 0.01076131063143907 Nåværende pris: $ 0.042603

WEEX Token (WXT) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak WEEX Token (WXT) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet WXT tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange WXT tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår WXTs tokenomics, kan du utforske WXT tokenets livepris!

WEEX Token (WXT) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til WXT hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for WXT nå!

WXT prisforutsigelse Vil du vite hvor WXT kan være på vei? Vår WXT prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se WXT tokenets prisforutsigelse nå!

