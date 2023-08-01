Dagens WEEX Token livepris er 0.043112 USD. Spor prisoppdateringer for WXT til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk WXT pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens WEEX Token livepris er 0.043112 USD. Spor prisoppdateringer for WXT til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk WXT pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Mer om WXT

WXT Prisinformasjon

WXT Offisiell nettside

WXT tokenomics

WXT Prisprognose

WXT-historikk

WXT Kjøpeguide

WXT-til-fiat-valutakonverter

WXT Spot

Før-marked

Tjen

Airdrop+

Nyheter

Blogg

Lær

WEEX Token Logo

WEEX Token Pris(WXT)

1 WXT til USD livepris:

$0.043108
$0.043108$0.043108
+0.72%1D
USD
WEEX Token (WXT) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 01:08:20 (UTC+8)

WEEX Token (WXT) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.04249
$ 0.04249$ 0.04249
24 timer lav
$ 0.045851
$ 0.045851$ 0.045851
24 timer høy

$ 0.04249
$ 0.04249$ 0.04249

$ 0.045851
$ 0.045851$ 0.045851

$ 0.04583334799180161
$ 0.04583334799180161$ 0.04583334799180161

$ 0.01076131063143907
$ 0.01076131063143907$ 0.01076131063143907

+0.52%

+0.72%

-0.94%

-0.94%

WEEX Token (WXT) sanntidsprisen er $ 0.043112. I løpet av de siste 24 timene har WXT blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.04249 og et toppnivå på $ 0.045851, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til WXT er $ 0.04583334799180161, mens den rekordlave prisen er $ 0.01076131063143907.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har WXT endret seg med +0.52% i løpet av den siste timen, +0.72% over 24 timer og -0.94% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

WEEX Token (WXT) Markedsinformasjon

No.3563

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 2.94M
$ 2.94M$ 2.94M

$ 258.67M
$ 258.67M$ 258.67M

0.00
0.00 0.00

6,000,000,000
6,000,000,000 6,000,000,000

2023-08-01 00:00:00

$ 0.01
$ 0.01$ 0.01

ETH

Nåværende markedsverdi på WEEX Token er $ 0.00, med et 24-timers handelsvolum på $ 2.94M. Den sirkulerende forsyningen på WXT er 0.00, med en total tilgang på 6000000000. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 258.67M.

WEEX Token (WXT) Prishistorikk USD

Spor prisendringene WEEX Token for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ +0.00030816+0.72%
30 dager$ +0.008114+23.18%
60 dager$ +0.007145+19.86%
90 dager$ +0.015885+58.34%
WEEX Token Prisendring i dag

I dag registrerte WXT en endring på $ +0.00030816 (+0.72%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

WEEX Token 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ +0.008114 (+23.18%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

WEEX Token 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så WXT en endring på $ +0.007145 (+19.86%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

WEEX Token 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ +0.015885+58.34% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for WEEX Token (WXT)?

Sjekk ut WEEX Token Prishistorikk-siden nå.

Hva er WEEX Token (WXT)

WXT is the native token introduced by WEEX Global, operating on the ERC-20 standard protocol. Designed as a cornerstone of the WEEX ecosystem, WXT serves as a dynamic incentive mechanism, rewarding partners, contributors, pioneers, and active members of the WEEX exchange community.

WEEX Token er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere WEEX Token investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk WXT Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om WEEX Token på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din WEEX Token kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

WEEX Token Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil WEEX Token (WXT) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine WEEX Token (WXT) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for WEEX Token.

Sjekk WEEX Tokenprisprognosen nå!

WEEX Token (WXT) tokenomics

Å forstå tokenomics bak WEEX Token (WXT) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om WXT tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe WEEX Token (WXT)

Leter du etter hvordan du kjøperWEEX Token? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe WEEX Token på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

WXT til lokale valutaer

1 WEEX Token(WXT) til VND
1,134.49228
1 WEEX Token(WXT) til AUD
A$0.06509912
1 WEEX Token(WXT) til GBP
0.03190288
1 WEEX Token(WXT) til EUR
0.0366452
1 WEEX Token(WXT) til USD
$0.043112
1 WEEX Token(WXT) til MYR
RM0.1810704
1 WEEX Token(WXT) til TRY
1.78354344
1 WEEX Token(WXT) til JPY
¥6.337464
1 WEEX Token(WXT) til ARS
ARS$63.58675104
1 WEEX Token(WXT) til RUB
3.59942088
1 WEEX Token(WXT) til INR
3.79773608
1 WEEX Token(WXT) til IDR
Rp718.53304592
1 WEEX Token(WXT) til KRW
60.21194368
1 WEEX Token(WXT) til PHP
2.4595396
1 WEEX Token(WXT) til EGP
￡E.2.07627392
1 WEEX Token(WXT) til BRL
R$0.22935584
1 WEEX Token(WXT) til CAD
C$0.05906344
1 WEEX Token(WXT) til BDT
5.24845488
1 WEEX Token(WXT) til NGN
64.44209312
1 WEEX Token(WXT) til COP
$167.7509476
1 WEEX Token(WXT) til ZAR
R.0.74713096
1 WEEX Token(WXT) til UAH
1.78138784
1 WEEX Token(WXT) til TZS
T.Sh.106.71254688
1 WEEX Token(WXT) til VES
Bs7.027256
1 WEEX Token(WXT) til CLP
$41.17196
1 WEEX Token(WXT) til PKR
Rs12.23691008
1 WEEX Token(WXT) til KZT
23.34126792
1 WEEX Token(WXT) til THB
฿1.37225496
1 WEEX Token(WXT) til TWD
NT$1.30284464
1 WEEX Token(WXT) til AED
د.إ0.15822104
1 WEEX Token(WXT) til CHF
Fr0.03405848
1 WEEX Token(WXT) til HKD
HK$0.33498024
1 WEEX Token(WXT) til AMD
֏16.4989624
1 WEEX Token(WXT) til MAD
.د.م0.38887024
1 WEEX Token(WXT) til MXN
$0.7932608
1 WEEX Token(WXT) til SAR
ريال0.16167
1 WEEX Token(WXT) til ETB
Br6.18958984
1 WEEX Token(WXT) til KES
KSh5.56920816
1 WEEX Token(WXT) til JOD
د.أ0.030566408
1 WEEX Token(WXT) til PLN
0.15606544
1 WEEX Token(WXT) til RON
лв0.18581272
1 WEEX Token(WXT) til SEK
kr0.4052528
1 WEEX Token(WXT) til BGN
лв0.07156592
1 WEEX Token(WXT) til HUF
Ft14.32741096
1 WEEX Token(WXT) til CZK
0.8902628
1 WEEX Token(WXT) til KWD
د.ك0.01314916
1 WEEX Token(WXT) til ILS
0.14356296
1 WEEX Token(WXT) til BOB
Bs0.29790392
1 WEEX Token(WXT) til AZN
0.0732904
1 WEEX Token(WXT) til TJS
SM0.40352832
1 WEEX Token(WXT) til GEL
0.1164024
1 WEEX Token(WXT) til AOA
Kz39.29960584
1 WEEX Token(WXT) til BHD
.د.ب0.016253224
1 WEEX Token(WXT) til BMD
$0.043112
1 WEEX Token(WXT) til DKK
kr0.2737612
1 WEEX Token(WXT) til HNL
L1.12996552
1 WEEX Token(WXT) til MUR
1.95469808
1 WEEX Token(WXT) til NAD
$0.7479932
1 WEEX Token(WXT) til NOK
kr0.42853328
1 WEEX Token(WXT) til NZD
$0.0732904
1 WEEX Token(WXT) til PAB
B/.0.043112
1 WEEX Token(WXT) til PGK
K0.18020816
1 WEEX Token(WXT) til QAR
ر.ق0.15649656
1 WEEX Token(WXT) til RSD
дин.4.2982664
1 WEEX Token(WXT) til UZS
soʻm532.24652504
1 WEEX Token(WXT) til ALL
L3.55501552
1 WEEX Token(WXT) til ANG
ƒ0.07717048
1 WEEX Token(WXT) til AWG
ƒ0.0776016
1 WEEX Token(WXT) til BBD
$0.086224
1 WEEX Token(WXT) til BAM
KM0.07156592
1 WEEX Token(WXT) til BIF
Fr128.68932
1 WEEX Token(WXT) til BND
$0.05518336
1 WEEX Token(WXT) til BSD
$0.043112
1 WEEX Token(WXT) til JMD
$6.91559592
1 WEEX Token(WXT) til KHR
173.14037872
1 WEEX Token(WXT) til KMF
Fr18.020816
1 WEEX Token(WXT) til LAK
937.21737256
1 WEEX Token(WXT) til LKR
Rs13.04051776
1 WEEX Token(WXT) til MDL
L0.711348
1 WEEX Token(WXT) til MGA
Ar190.76068424
1 WEEX Token(WXT) til MOP
P0.34532712
1 WEEX Token(WXT) til MVR
0.6596136
1 WEEX Token(WXT) til MWK
MK74.84717432
1 WEEX Token(WXT) til MZN
MT2.7548568
1 WEEX Token(WXT) til NPR
Rs6.07534304
1 WEEX Token(WXT) til PYG
307.905904
1 WEEX Token(WXT) til RWF
Fr62.469288
1 WEEX Token(WXT) til SBD
$0.3535184
1 WEEX Token(WXT) til SCR
0.61822608
1 WEEX Token(WXT) til SRD
$1.64213608
1 WEEX Token(WXT) til SVC
$0.37723
1 WEEX Token(WXT) til SZL
L0.7479932
1 WEEX Token(WXT) til TMT
m0.150892
1 WEEX Token(WXT) til TND
د.ت0.12545592
1 WEEX Token(WXT) til TTD
$0.29186824
1 WEEX Token(WXT) til UGX
Sh151.236896
1 WEEX Token(WXT) til XAF
Fr24.056496
1 WEEX Token(WXT) til XCD
$0.1164024
1 WEEX Token(WXT) til XOF
Fr24.056496
1 WEEX Token(WXT) til XPF
Fr4.354312
1 WEEX Token(WXT) til BWP
P0.57425184
1 WEEX Token(WXT) til BZD
$0.08665512
1 WEEX Token(WXT) til CVE
$4.04304336
1 WEEX Token(WXT) til DJF
Fr7.673936
1 WEEX Token(WXT) til DOP
$2.67380624
1 WEEX Token(WXT) til DZD
د.ج5.58559072
1 WEEX Token(WXT) til FJD
$0.097002
1 WEEX Token(WXT) til GNF
Fr374.85884
1 WEEX Token(WXT) til GTQ
Q0.33023792
1 WEEX Token(WXT) til GYD
$9.02291048
1 WEEX Token(WXT) til ISK
kr5.216552

WEEX Token Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av WEEX Token, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Offisiell WEEX Token nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om WEEX Token

Hvor mye er WEEX Token (WXT) verdt i dag?
Live WXT prisen i USD er 0.043112 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende WXT-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på WXT til USD er $ 0.043112. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for WEEX Token?
Markedsverdien for WXT er $ 0.00 USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av WXT?
Den sirkulerende forsyningen av WXT er 0.00 USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forWXT ?
WXT oppnådde en ATH-pris på 0.04583334799180161 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på WXT?
WXT så en ATL-pris på 0.01076131063143907 USD.
Hva er handelsvolumet til WXT?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for WXT er $ 2.94M USD.
Vil WXT gå høyere i år?
WXT kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut WXT prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 01:08:20 (UTC+8)

WEEX Token (WXT) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Populære nyheter

Bitcoin møtte press etter å ha brutt over $117 000

September 18, 2025

PEPEs gjennombrudd til $0.000011: Kan det tekniske bruddet og fellesskapsfrenetikken holde den bli-rik-rask-historien i live?

September 18, 2025

Aktivitet blant Litecoin-hvaler har økt til det høyeste nivået siden juli

September 17, 2025
Se mer

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

WXT-til-USD-kalkulator

Beløp

WXT
WXT
USD
USD

1 WXT = 0.043112 USD

Handle WXT

WXTUSDT
$0.043108
$0.043108$0.043108
+0.77%

Bli med i MEXC i dag

-- Spot Maker-avgift, -- Spot Taker-gebyr
-- Futures Maker-gebyr, -- Gebyr for futures taker