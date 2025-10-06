WOLFTON pris i dag

Sanntids WOLFTON (WOLFTON) pris i dag er $ 0.000563, med en 3.11% endring de siste 24 timene. Nåværende WOLFTON til USD konverteringssats er $ 0.000563 per WOLFTON.

WOLFTON rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på --, med en sirkulerende forsyning på -- WOLFTON. I løpet av de siste 24 timene WOLFTON har den blitt handlet mellom $ 0.000544(laveste) og $ 0.000566 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på --, mens tidenes laveste notering var --.

Kortsiktig har WOLFTON beveget seg 0.00% i løpet av den siste timen og -10.07% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet $ 8.28K.

WOLFTON (WOLFTON) Markedsinformasjon

Markedsverdi ---- -- Volum (24 timer) $ 8.28K$ 8.28K $ 8.28K Fullt utvannet markedsverdi $ 1.69M$ 1.69M $ 1.69M Opplagsforsyning ---- -- Total forsyning 3,000,000,000 3,000,000,000 3,000,000,000 Offentlig blokkjede TONCOIN

Nåværende markedsverdi på WOLFTON er --, med et 24-timers handelsvolum på $ 8.28K. Den sirkulerende forsyningen på WOLFTON er --, med en total tilgang på 3000000000. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 1.69M.