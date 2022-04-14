Common Wealth (WLTH) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Common Wealth (WLTH), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Common Wealth (WLTH) Informasjon Common Wealth is an early stage investment platform for everyone, providing all-access passes for retail investors to invest alongside VC's. Offisiell nettside: http://joincommonwealth.xyz Teknisk dokument: https://joincommonwealth.xyz/whitepaper Blokkutforsker: https://basescan.org/token/0x99b2b1a2adb02b38222adcd057783d7e5d1fcc7d Kjøp WLTH nå!

Common Wealth (WLTH) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Common Wealth (WLTH), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 5.54M $ 5.54M $ 5.54M Total forsyning: $ 978.19M $ 978.19M $ 978.19M Sirkulerende forsyning: $ 867.22M $ 867.22M $ 867.22M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 6.39M $ 6.39M $ 6.39M All-time high: $ 0.25419 $ 0.25419 $ 0.25419 All-Time Low: $ 0.002104944606864166 $ 0.002104944606864166 $ 0.002104944606864166 Nåværende pris: $ 0.006391 $ 0.006391 $ 0.006391 Lær mer om Common Wealth (WLTH) pris

Common Wealth (WLTH) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Common Wealth (WLTH) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet WLTH tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange WLTH tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår WLTHs tokenomics, kan du utforske WLTH tokenets livepris!

Hvordan kjøpe WLTH Interessert i å legge til Common Wealth (WLTH) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe WLTH, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel.

Common Wealth (WLTH) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til WLTH hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse.

WLTH prisforutsigelse Vil du vite hvor WLTH kan være på vei? Vår WLTH prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv.

