Dagens Common Wealth livepris er 0.005958 USD. Spor prisoppdateringer for WLTH til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk WLTH pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Common Wealth livepris er 0.005958 USD. Spor prisoppdateringer for WLTH til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk WLTH pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Common Wealth Logo

Common Wealth Pris(WLTH)

1 WLTH til USD livepris:

-8.35%1D
USD
Common Wealth (WLTH) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-19 23:48:48 (UTC+8)

Common Wealth (WLTH) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
24 timer lav
24 timer høy

-0.61%

-8.35%

-12.68%

-12.68%

Common Wealth (WLTH) sanntidsprisen er $ 0.005958. I løpet av de siste 24 timene har WLTH blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.005953 og et toppnivå på $ 0.006507, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til WLTH er $ 0.21845549779906134, mens den rekordlave prisen er $ 0.002104944606864166.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har WLTH endret seg med -0.61% i løpet av den siste timen, -8.35% over 24 timer og -12.68% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Common Wealth (WLTH) Markedsinformasjon

No.1450

86.72%

BASE

Nåværende markedsverdi på Common Wealth er $ 5.17M, med et 24-timers handelsvolum på $ 78.68K. Den sirkulerende forsyningen på WLTH er 867.22M, med en total tilgang på 978188960.827318. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 5.96M.

Common Wealth (WLTH) Prishistorikk USD

Spor prisendringene Common Wealth for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -0.00054282-8.35%
30 dager$ +0.001875+45.92%
60 dager$ +0.001971+49.43%
90 dager$ +0.003233+118.64%
Common Wealth Prisendring i dag

I dag registrerte WLTH en endring på $ -0.00054282 (-8.35%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

Common Wealth 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ +0.001875 (+45.92%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

Common Wealth 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så WLTH en endring på $ +0.001971 (+49.43%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

Common Wealth 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ +0.003233+118.64% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for Common Wealth (WLTH)?

Sjekk ut Common Wealth Prishistorikk-siden nå.

Hva er Common Wealth (WLTH)

Common Wealth is an early stage investment platform for everyone, providing all-access passes for retail investors to invest alongside VC's.

Common Wealth er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere Common Wealth investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk WLTH Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om Common Wealth på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din Common Wealth kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

Common Wealth Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Common Wealth (WLTH) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Common Wealth (WLTH) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Common Wealth.

Sjekk Common Wealthprisprognosen nå!

Common Wealth (WLTH) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Common Wealth (WLTH) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om WLTH tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe Common Wealth (WLTH)

Leter du etter hvordan du kjøperCommon Wealth? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe Common Wealth på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

WLTH til lokale valutaer

1 Common Wealth(WLTH) til VND
156.78477
1 Common Wealth(WLTH) til AUD
A$0.00899658
1 Common Wealth(WLTH) til GBP
0.00440892
1 Common Wealth(WLTH) til EUR
0.0050643
1 Common Wealth(WLTH) til USD
$0.005958
1 Common Wealth(WLTH) til MYR
RM0.0250236
1 Common Wealth(WLTH) til TRY
0.24648246
1 Common Wealth(WLTH) til JPY
¥0.875826
1 Common Wealth(WLTH) til ARS
ARS$8.78757336
1 Common Wealth(WLTH) til RUB
0.49564602
1 Common Wealth(WLTH) til INR
0.52484022
1 Common Wealth(WLTH) til IDR
Rp99.29996028
1 Common Wealth(WLTH) til KRW
8.3328588
1 Common Wealth(WLTH) til PHP
0.34002306
1 Common Wealth(WLTH) til EGP
￡E.0.28693728
1 Common Wealth(WLTH) til BRL
R$0.03169656
1 Common Wealth(WLTH) til CAD
C$0.00816246
1 Common Wealth(WLTH) til BDT
0.72532692
1 Common Wealth(WLTH) til NGN
8.90578008
1 Common Wealth(WLTH) til COP
$23.2734375
1 Common Wealth(WLTH) til ZAR
R.0.10331172
1 Common Wealth(WLTH) til UAH
0.24618456
1 Common Wealth(WLTH) til TZS
T.Sh.14.74747992
1 Common Wealth(WLTH) til VES
Bs0.971154
1 Common Wealth(WLTH) til CLP
$5.68989
1 Common Wealth(WLTH) til PKR
Rs1.69111872
1 Common Wealth(WLTH) til KZT
3.22572078
1 Common Wealth(WLTH) til THB
฿0.18982188
1 Common Wealth(WLTH) til TWD
NT$0.18011034
1 Common Wealth(WLTH) til AED
د.إ0.02186586
1 Common Wealth(WLTH) til CHF
Fr0.00470682
1 Common Wealth(WLTH) til HKD
HK$0.04629366
1 Common Wealth(WLTH) til AMD
֏2.2801266
1 Common Wealth(WLTH) til MAD
.د.م0.05374116
1 Common Wealth(WLTH) til MXN
$0.10944846
1 Common Wealth(WLTH) til SAR
ريال0.0223425
1 Common Wealth(WLTH) til ETB
Br0.85539006
1 Common Wealth(WLTH) til KES
KSh0.76965444
1 Common Wealth(WLTH) til JOD
د.أ0.004224222
1 Common Wealth(WLTH) til PLN
0.02162754
1 Common Wealth(WLTH) til RON
лв0.02573856
1 Common Wealth(WLTH) til SEK
kr0.05606478
1 Common Wealth(WLTH) til BGN
лв0.00989028
1 Common Wealth(WLTH) til HUF
Ft1.98329904
1 Common Wealth(WLTH) til CZK
0.12327102
1 Common Wealth(WLTH) til KWD
د.ك0.00181719
1 Common Wealth(WLTH) til ILS
0.01984014
1 Common Wealth(WLTH) til BOB
Bs0.04116978
1 Common Wealth(WLTH) til AZN
0.0101286
1 Common Wealth(WLTH) til TJS
SM0.05576688
1 Common Wealth(WLTH) til GEL
0.0160866
1 Common Wealth(WLTH) til AOA
Kz5.43113406
1 Common Wealth(WLTH) til BHD
.د.ب0.002246166
1 Common Wealth(WLTH) til BMD
$0.005958
1 Common Wealth(WLTH) til DKK
kr0.0378333
1 Common Wealth(WLTH) til HNL
L0.15615918
1 Common Wealth(WLTH) til MUR
0.27013572
1 Common Wealth(WLTH) til NAD
$0.1033713
1 Common Wealth(WLTH) til NOK
kr0.0592821
1 Common Wealth(WLTH) til NZD
$0.0101286
1 Common Wealth(WLTH) til PAB
B/.0.005958
1 Common Wealth(WLTH) til PGK
K0.02490444
1 Common Wealth(WLTH) til QAR
ر.ق0.02162754
1 Common Wealth(WLTH) til RSD
дин.0.59437008
1 Common Wealth(WLTH) til UZS
soʻm73.55550186
1 Common Wealth(WLTH) til ALL
L0.49129668
1 Common Wealth(WLTH) til ANG
ƒ0.01066482
1 Common Wealth(WLTH) til AWG
ƒ0.0107244
1 Common Wealth(WLTH) til BBD
$0.011916
1 Common Wealth(WLTH) til BAM
KM0.00989028
1 Common Wealth(WLTH) til BIF
Fr17.78463
1 Common Wealth(WLTH) til BND
$0.00762624
1 Common Wealth(WLTH) til BSD
$0.005958
1 Common Wealth(WLTH) til JMD
$0.95572278
1 Common Wealth(WLTH) til KHR
23.92768548
1 Common Wealth(WLTH) til KMF
Fr2.490444
1 Common Wealth(WLTH) til LAK
129.52173654
1 Common Wealth(WLTH) til LKR
Rs1.80217584
1 Common Wealth(WLTH) til MDL
L0.098307
1 Common Wealth(WLTH) til MGA
Ar26.36277966
1 Common Wealth(WLTH) til MOP
P0.04772358
1 Common Wealth(WLTH) til MVR
0.0911574
1 Common Wealth(WLTH) til MWK
MK10.34374338
1 Common Wealth(WLTH) til MZN
MT0.3807162
1 Common Wealth(WLTH) til NPR
Rs0.83960136
1 Common Wealth(WLTH) til PYG
42.552036
1 Common Wealth(WLTH) til RWF
Fr8.633142
1 Common Wealth(WLTH) til SBD
$0.0488556
1 Common Wealth(WLTH) til SCR
0.09068076
1 Common Wealth(WLTH) til SRD
$0.22694022
1 Common Wealth(WLTH) til SVC
$0.0521325
1 Common Wealth(WLTH) til SZL
L0.1033713
1 Common Wealth(WLTH) til TMT
m0.020853
1 Common Wealth(WLTH) til TND
د.ت0.01733778
1 Common Wealth(WLTH) til TTD
$0.04033566
1 Common Wealth(WLTH) til UGX
Sh20.900664
1 Common Wealth(WLTH) til XAF
Fr3.324564
1 Common Wealth(WLTH) til XCD
$0.0160866
1 Common Wealth(WLTH) til XOF
Fr3.324564
1 Common Wealth(WLTH) til XPF
Fr0.601758
1 Common Wealth(WLTH) til BWP
P0.07936056
1 Common Wealth(WLTH) til BZD
$0.01197558
1 Common Wealth(WLTH) til CVE
$0.55874124
1 Common Wealth(WLTH) til DJF
Fr1.060524
1 Common Wealth(WLTH) til DOP
$0.36951516
1 Common Wealth(WLTH) til DZD
د.ج0.77191848
1 Common Wealth(WLTH) til FJD
$0.0134055
1 Common Wealth(WLTH) til GNF
Fr51.80481
1 Common Wealth(WLTH) til GTQ
Q0.04563828
1 Common Wealth(WLTH) til GYD
$1.24694982
1 Common Wealth(WLTH) til ISK
kr0.720918

Common Wealth Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av Common Wealth, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Hvitbok
Offisiell Common Wealth nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om Common Wealth

Hvor mye er Common Wealth (WLTH) verdt i dag?
Live WLTH prisen i USD er 0.005958 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende WLTH-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på WLTH til USD er $ 0.005958. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Common Wealth?
Markedsverdien for WLTH er $ 5.17M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av WLTH?
Den sirkulerende forsyningen av WLTH er 867.22M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forWLTH ?
WLTH oppnådde en ATH-pris på 0.21845549779906134 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på WLTH?
WLTH så en ATL-pris på 0.002104944606864166 USD.
Hva er handelsvolumet til WLTH?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for WLTH er $ 78.68K USD.
Vil WLTH gå høyere i år?
WLTH kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut WLTH prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-19 23:48:48 (UTC+8)

Common Wealth (WLTH) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Populære nyheter

Bitcoin møtte press etter å ha brutt over $117 000

September 18, 2025

PEPEs gjennombrudd til $0.000011: Kan det tekniske bruddet og fellesskapsfrenetikken holde den bli-rik-rask-historien i live?

September 18, 2025

Aktivitet blant Litecoin-hvaler har økt til det høyeste nivået siden juli

September 17, 2025
Se mer

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

WLTH-til-USD-kalkulator

Beløp

WLTH
WLTH
USD
USD

1 WLTH = 0.005958 USD

Handle WLTH

WLTHUSDT
-8.36%

