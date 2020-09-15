WING (WING) tokenomics Oppdag viktig innsikt i WING (WING), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

WING (WING) Informasjon Wing also plans to introduce new collateral types across two stages: cross-chain asset collateralization and collateralizing assets such as NFTs and real-world assets. The project has initiated the Wing DAO to govern the platform. WING token holders can vote for new product development, changes in platform parameters, allocation of community funds. WING token will be used for interest discounts and purchasing insurance contracts. Offisiell nettside: https://wing.finance/ Teknisk dokument: https://docs.wing.finance/ Blokkutforsker: https://explorer.ont.io/ Kjøp WING nå!

WING (WING) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for WING (WING), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 708.19K $ 708.19K $ 708.19K Total forsyning: $ 7.64M $ 7.64M $ 7.64M Sirkulerende forsyning: $ 5.23M $ 5.23M $ 5.23M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 1.36M $ 1.36M $ 1.36M All-time high: $ 172.2715 $ 172.2715 $ 172.2715 All-Time Low: $ 0.0706085391929573 $ 0.0706085391929573 $ 0.0706085391929573 Nåværende pris: $ 0.1355 $ 0.1355 $ 0.1355 Lær mer om WING (WING) pris

WING (WING) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak WING (WING) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet WING tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange WING tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår WINGs tokenomics, kan du utforske WING tokenets livepris!

