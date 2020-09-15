WING

Wing also plans to introduce new collateral types across two stages: cross-chain asset collateralization and collateralizing assets such as NFTs and real-world assets. The project has initiated the Wing DAO to govern the platform. WING token holders can vote for new product development, changes in platform parameters, allocation of community funds. WING token will be used for interest discounts and purchasing insurance contracts.

NavnWING

RangeringNo.2380

Markedsverdi$0.00

Fullt utvannet markedsverdi$0.00

Markedsandel%

Handelsvolum/markedsgrense (24 timer)2.37%

Opplagsforsyning5,240,344.98998927

Maksimal forsyning10,000,000

Total forsyning7,638,124.86998927

Opplagsforsyning0.524%

Utstedelsesdato2020-09-15 00:00:00

Prisen for aktivaen da den først ble utstedt--

All-time high140.806207937,2020-09-16

Laveste pris0.0706085391929573,2025-06-05

Offentlig blokkjedeONT

Sektor

Sosiale medier

etfindex:mc_etfindex_sourceAnsvarsfraskrivelse: Dataene leveres av cmc og bør ikke betraktes som investeringsråd.

Loading...