WhiteBIT Token (WBT) Informasjon WBT is a utility token of the largest European cryptocurrency exchange, WhiteBIT. The platform was established in 2018 and has already become one of the leading crypto exchanges with 3+ mln users worldwide. WhiteBIT’s goal is to contribute to the mass adoption and popularization of blockchain technologies by implementing the most effective trading and staking tools on the most convenient terms. The most popular and efficient trading orders for spot and margin trading, up to 20x leverage for margin and perpetual Bitcoin futures trading, unique passive income tools, a referral program, and the lowest trading fees on the market are only part of the functionality available on WhiteBIT. Offisiell nettside: https://whitebit.com/ Teknisk dokument: https://cdn.whitebit.com/wbt/whitepaper-en.pdf Blokkutforsker: https://etherscan.io/token/0x925206b8a707096Ed26ae47C84747fE0bb734F59 Kjøp WBT nå!

WhiteBIT Token (WBT) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for WhiteBIT Token (WBT), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Total forsyning: $ 365.56M $ 365.56M $ 365.56M Sirkulerende forsyning: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 17.07B $ 17.07B $ 17.07B All-time high: $ 56.494 $ 56.494 $ 56.494 All-Time Low: $ 2.9801597999500005 $ 2.9801597999500005 $ 2.9801597999500005 Nåværende pris: $ 42.682 $ 42.682 $ 42.682 Lær mer om WhiteBIT Token (WBT) pris

WhiteBIT Token (WBT) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak WhiteBIT Token (WBT) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet WBT tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange WBT tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår WBTs tokenomics, kan du utforske WBT tokenets livepris!

