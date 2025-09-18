Hva er WhiteBIT Token (WBT)

WBT is a utility token of the largest European cryptocurrency exchange, WhiteBIT. The platform was established in 2018 and has already become one of the leading crypto exchanges with 3+ mln users worldwide. WhiteBIT’s goal is to contribute to the mass adoption and popularization of blockchain technologies by implementing the most effective trading and staking tools on the most convenient terms. The most popular and efficient trading orders for spot and margin trading, up to 20x leverage for margin and perpetual Bitcoin futures trading, unique passive income tools, a referral program, and the lowest trading fees on the market are only part of the functionality available on WhiteBIT.

WhiteBIT Token (WBT) tokenomics

Å forstå tokenomics bak WhiteBIT Token (WBT) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om WBT tokenets omfattende tokenomics nå!

WhiteBIT Token Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av WhiteBIT Token, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Hvor mye er WhiteBIT Token (WBT) verdt i dag? Live WBT prisen i USD er 43.168 USD , oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene. Hva er gjeldende WBT-til-USD-pris? $ 43.168 . Hva er markedsverdien for WhiteBIT Token? Markedsverdien for WBT er $ 0.00 USD . Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering. Hva er den sirkulerende forsyningen av WBT? Den sirkulerende forsyningen av WBT er 0.00 USD . Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forWBT ? WBT oppnådde en ATH-pris på 51.8832870534649 USD . Hva var den laveste prisen (ATL) på WBT? WBT så en ATL-pris på 2.9801597999500005 USD . Hva er handelsvolumet til WBT? Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for WBT er $ 2.81M USD .

WhiteBIT Token (WBT) Viktige bransjeoppdateringer

