Dagens WhiteBIT Token livepris er 43.168 USD. Spor prisoppdateringer for WBT til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk WBT pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens WhiteBIT Token livepris er 43.168 USD. Spor prisoppdateringer for WBT til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk WBT pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Mer om WBT

WBT Prisinformasjon

WBT teknisk dokument

WBT Offisiell nettside

WBT tokenomics

WBT Prisprognose

WBT-historikk

WBT Kjøpeguide

WBT-til-fiat-valutakonverter

WBT Spot

Før-marked

Tjen

Airdrop+

Nyheter

Blogg

Lær

WhiteBIT Token Logo

WhiteBIT Token Pris(WBT)

1 WBT til USD livepris:

$43.169
$43.169$43.169
-0.18%1D
USD
WhiteBIT Token (WBT) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 04:53:16 (UTC+8)

WhiteBIT Token (WBT) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 43.168
$ 43.168$ 43.168
24 timer lav
$ 43.848
$ 43.848$ 43.848
24 timer høy

$ 43.168
$ 43.168$ 43.168

$ 43.848
$ 43.848$ 43.848

$ 51.8832870534649
$ 51.8832870534649$ 51.8832870534649

$ 2.9801597999500005
$ 2.9801597999500005$ 2.9801597999500005

-0.12%

-0.18%

-2.33%

-2.33%

WhiteBIT Token (WBT) sanntidsprisen er $ 43.168. I løpet av de siste 24 timene har WBT blitt handlet mellom et bunnivå på $ 43.168 og et toppnivå på $ 43.848, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til WBT er $ 51.8832870534649, mens den rekordlave prisen er $ 2.9801597999500005.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har WBT endret seg med -0.12% i løpet av den siste timen, -0.18% over 24 timer og -2.33% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

WhiteBIT Token (WBT) Markedsinformasjon

No.3509

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 2.81M
$ 2.81M$ 2.81M

$ 17.27B
$ 17.27B$ 17.27B

0.00
0.00 0.00

400,000,000
400,000,000 400,000,000

365,557,132
365,557,132 365,557,132

0.00%

TRX

Nåværende markedsverdi på WhiteBIT Token er $ 0.00, med et 24-timers handelsvolum på $ 2.81M. Den sirkulerende forsyningen på WBT er 0.00, med en total tilgang på 365557132. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 17.27B.

WhiteBIT Token (WBT) Prishistorikk USD

Spor prisendringene WhiteBIT Token for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -0.07784-0.18%
30 dager$ -0.072-0.17%
60 dager$ -1.129-2.55%
90 dager$ -5.084-10.54%
WhiteBIT Token Prisendring i dag

I dag registrerte WBT en endring på $ -0.07784 (-0.18%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

WhiteBIT Token 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ -0.072 (-0.17%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

WhiteBIT Token 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så WBT en endring på $ -1.129 (-2.55%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

WhiteBIT Token 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ -5.084-10.54% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for WhiteBIT Token (WBT)?

Sjekk ut WhiteBIT Token Prishistorikk-siden nå.

Hva er WhiteBIT Token (WBT)

WBT is a utility token of the largest European cryptocurrency exchange, WhiteBIT. The platform was established in 2018 and has already become one of the leading crypto exchanges with 3+ mln users worldwide. WhiteBIT’s goal is to contribute to the mass adoption and popularization of blockchain technologies by implementing the most effective trading and staking tools on the most convenient terms. The most popular and efficient trading orders for spot and margin trading, up to 20x leverage for margin and perpetual Bitcoin futures trading, unique passive income tools, a referral program, and the lowest trading fees on the market are only part of the functionality available on WhiteBIT.

WhiteBIT Token er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere WhiteBIT Token investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk WBT Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om WhiteBIT Token på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din WhiteBIT Token kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

WhiteBIT Token Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil WhiteBIT Token (WBT) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine WhiteBIT Token (WBT) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for WhiteBIT Token.

Sjekk WhiteBIT Tokenprisprognosen nå!

WhiteBIT Token (WBT) tokenomics

Å forstå tokenomics bak WhiteBIT Token (WBT) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om WBT tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe WhiteBIT Token (WBT)

Leter du etter hvordan du kjøperWhiteBIT Token? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe WhiteBIT Token på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

WBT til lokale valutaer

1 WhiteBIT Token(WBT) til VND
1,135,965.92
1 WhiteBIT Token(WBT) til AUD
A$65.18368
1 WhiteBIT Token(WBT) til GBP
31.94432
1 WhiteBIT Token(WBT) til EUR
36.6928
1 WhiteBIT Token(WBT) til USD
$43.168
1 WhiteBIT Token(WBT) til MYR
RM181.3056
1 WhiteBIT Token(WBT) til TRY
1,786.29184
1 WhiteBIT Token(WBT) til JPY
¥6,345.696
1 WhiteBIT Token(WBT) til ARS
ARS$63,669.34656
1 WhiteBIT Token(WBT) til RUB
3,604.09632
1 WhiteBIT Token(WBT) til INR
3,802.66912
1 WhiteBIT Token(WBT) til IDR
Rp719,466.37888
1 WhiteBIT Token(WBT) til KRW
60,290.15552
1 WhiteBIT Token(WBT) til PHP
2,459.71264
1 WhiteBIT Token(WBT) til EGP
￡E.2,078.97088
1 WhiteBIT Token(WBT) til BRL
R$229.65376
1 WhiteBIT Token(WBT) til CAD
C$59.14016
1 WhiteBIT Token(WBT) til BDT
5,255.27232
1 WhiteBIT Token(WBT) til NGN
64,525.79968
1 WhiteBIT Token(WBT) til COP
$167,968.8464
1 WhiteBIT Token(WBT) til ZAR
R.748.53312
1 WhiteBIT Token(WBT) til UAH
1,783.70176
1 WhiteBIT Token(WBT) til TZS
T.Sh.106,851.16032
1 WhiteBIT Token(WBT) til VES
Bs7,036.384
1 WhiteBIT Token(WBT) til CLP
$41,225.44
1 WhiteBIT Token(WBT) til PKR
Rs12,252.80512
1 WhiteBIT Token(WBT) til KZT
23,371.58688
1 WhiteBIT Token(WBT) til THB
฿1,374.46912
1 WhiteBIT Token(WBT) til TWD
NT$1,304.53696
1 WhiteBIT Token(WBT) til AED
د.إ158.42656
1 WhiteBIT Token(WBT) til CHF
Fr34.10272
1 WhiteBIT Token(WBT) til HKD
HK$335.41536
1 WhiteBIT Token(WBT) til AMD
֏16,520.3936
1 WhiteBIT Token(WBT) til MAD
.د.م389.37536
1 WhiteBIT Token(WBT) til MXN
$794.72288
1 WhiteBIT Token(WBT) til SAR
ريال161.88
1 WhiteBIT Token(WBT) til ETB
Br6,197.62976
1 WhiteBIT Token(WBT) til KES
KSh5,576.44224
1 WhiteBIT Token(WBT) til JOD
د.أ30.606112
1 WhiteBIT Token(WBT) til PLN
156.69984
1 WhiteBIT Token(WBT) til RON
лв186.48576
1 WhiteBIT Token(WBT) til SEK
kr406.21088
1 WhiteBIT Token(WBT) til BGN
лв71.65888
1 WhiteBIT Token(WBT) til HUF
Ft14,350.76992
1 WhiteBIT Token(WBT) til CZK
892.71424
1 WhiteBIT Token(WBT) til KWD
د.ك13.16624
1 WhiteBIT Token(WBT) til ILS
143.74944
1 WhiteBIT Token(WBT) til BOB
Bs298.29088
1 WhiteBIT Token(WBT) til AZN
73.3856
1 WhiteBIT Token(WBT) til TJS
SM404.05248
1 WhiteBIT Token(WBT) til GEL
116.5536
1 WhiteBIT Token(WBT) til AOA
Kz39,350.65376
1 WhiteBIT Token(WBT) til BHD
.د.ب16.274336
1 WhiteBIT Token(WBT) til BMD
$43.168
1 WhiteBIT Token(WBT) til DKK
kr274.1168
1 WhiteBIT Token(WBT) til HNL
L1,131.43328
1 WhiteBIT Token(WBT) til MUR
1,957.23712
1 WhiteBIT Token(WBT) til NAD
$748.9648
1 WhiteBIT Token(WBT) til NOK
kr429.5216
1 WhiteBIT Token(WBT) til NZD
$73.3856
1 WhiteBIT Token(WBT) til PAB
B/.43.168
1 WhiteBIT Token(WBT) til PGK
K180.44224
1 WhiteBIT Token(WBT) til QAR
ر.ق156.69984
1 WhiteBIT Token(WBT) til RSD
дин.4,307.73472
1 WhiteBIT Token(WBT) til UZS
soʻm532,937.88256
1 WhiteBIT Token(WBT) til ALL
L3,559.63328
1 WhiteBIT Token(WBT) til ANG
ƒ77.27072
1 WhiteBIT Token(WBT) til AWG
ƒ77.7024
1 WhiteBIT Token(WBT) til BBD
$86.336
1 WhiteBIT Token(WBT) til BAM
KM71.65888
1 WhiteBIT Token(WBT) til BIF
Fr128,856.48
1 WhiteBIT Token(WBT) til BND
$55.25504
1 WhiteBIT Token(WBT) til BSD
$43.168
1 WhiteBIT Token(WBT) til JMD
$6,924.57888
1 WhiteBIT Token(WBT) til KHR
173,365.27808
1 WhiteBIT Token(WBT) til KMF
Fr18,044.224
1 WhiteBIT Token(WBT) til LAK
938,434.76384
1 WhiteBIT Token(WBT) til LKR
Rs13,057.45664
1 WhiteBIT Token(WBT) til MDL
L712.272
1 WhiteBIT Token(WBT) til MGA
Ar191,008.47136
1 WhiteBIT Token(WBT) til MOP
P345.77568
1 WhiteBIT Token(WBT) til MVR
660.4704
1 WhiteBIT Token(WBT) til MWK
MK74,944.39648
1 WhiteBIT Token(WBT) til MZN
MT2,758.4352
1 WhiteBIT Token(WBT) til NPR
Rs6,083.23456
1 WhiteBIT Token(WBT) til PYG
308,305.856
1 WhiteBIT Token(WBT) til RWF
Fr62,550.432
1 WhiteBIT Token(WBT) til SBD
$353.9776
1 WhiteBIT Token(WBT) til SCR
618.59744
1 WhiteBIT Token(WBT) til SRD
$1,644.26912
1 WhiteBIT Token(WBT) til SVC
$377.72
1 WhiteBIT Token(WBT) til SZL
L748.9648
1 WhiteBIT Token(WBT) til TMT
m151.088
1 WhiteBIT Token(WBT) til TND
د.ت125.61888
1 WhiteBIT Token(WBT) til TTD
$292.24736
1 WhiteBIT Token(WBT) til UGX
Sh151,433.344
1 WhiteBIT Token(WBT) til XAF
Fr24,087.744
1 WhiteBIT Token(WBT) til XCD
$116.5536
1 WhiteBIT Token(WBT) til XOF
Fr24,087.744
1 WhiteBIT Token(WBT) til XPF
Fr4,359.968
1 WhiteBIT Token(WBT) til BWP
P574.99776
1 WhiteBIT Token(WBT) til BZD
$86.76768
1 WhiteBIT Token(WBT) til CVE
$4,048.29504
1 WhiteBIT Token(WBT) til DJF
Fr7,640.736
1 WhiteBIT Token(WBT) til DOP
$2,677.27936
1 WhiteBIT Token(WBT) til DZD
د.ج5,593.70944
1 WhiteBIT Token(WBT) til FJD
$97.128
1 WhiteBIT Token(WBT) til GNF
Fr375,345.76
1 WhiteBIT Token(WBT) til GTQ
Q330.66688
1 WhiteBIT Token(WBT) til GYD
$9,034.63072
1 WhiteBIT Token(WBT) til ISK
kr5,223.328

WhiteBIT Token Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av WhiteBIT Token, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Hvitbok
Offisiell WhiteBIT Token nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om WhiteBIT Token

Hvor mye er WhiteBIT Token (WBT) verdt i dag?
Live WBT prisen i USD er 43.168 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende WBT-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på WBT til USD er $ 43.168. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for WhiteBIT Token?
Markedsverdien for WBT er $ 0.00 USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av WBT?
Den sirkulerende forsyningen av WBT er 0.00 USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forWBT ?
WBT oppnådde en ATH-pris på 51.8832870534649 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på WBT?
WBT så en ATL-pris på 2.9801597999500005 USD.
Hva er handelsvolumet til WBT?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for WBT er $ 2.81M USD.
Vil WBT gå høyere i år?
WBT kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut WBT prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 04:53:16 (UTC+8)

WhiteBIT Token (WBT) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Populære nyheter

Bitcoin møtte press etter å ha brutt over $117 000

September 18, 2025

PEPEs gjennombrudd til $0.000011: Kan det tekniske bruddet og fellesskapsfrenetikken holde den bli-rik-rask-historien i live?

September 18, 2025

Aktivitet blant Litecoin-hvaler har økt til det høyeste nivået siden juli

September 17, 2025
Se mer

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

WBT-til-USD-kalkulator

Beløp

WBT
WBT
USD
USD

1 WBT = 43.168 USD

Handle WBT

WBTUSDT
$43.169
$43.169$43.169
-0.18%

Bli med i MEXC i dag

-- Spot Maker-avgift, -- Spot Taker-gebyr
-- Futures Maker-gebyr, -- Gebyr for futures taker