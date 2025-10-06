World3 pris i dag

Sanntids World3 (WAI) pris i dag er $ 0.03223, med en 3.33% endring de siste 24 timene. Nåværende WAI til USD konverteringssats er $ 0.03223 per WAI.

World3 rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på --, med en sirkulerende forsyning på -- WAI. I løpet av de siste 24 timene WAI har den blitt handlet mellom $ 0.03068(laveste) og $ 0.03298 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på --, mens tidenes laveste notering var --.

Kortsiktig har WAI beveget seg +0.09% i løpet av den siste timen og -44.96% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet $ 54.80K.

World3 (WAI) Markedsinformasjon

Markedsverdi ---- -- Volum (24 timer) $ 54.80K$ 54.80K $ 54.80K Fullt utvannet markedsverdi $ 32.23M$ 32.23M $ 32.23M Opplagsforsyning ---- -- Total forsyning 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Offentlig blokkjede BSC

Nåværende markedsverdi på World3 er --, med et 24-timers handelsvolum på $ 54.80K. Den sirkulerende forsyningen på WAI er --, med en total tilgang på 1000000000. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 32.23M.