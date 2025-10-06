BørsDEX+
Sanntidspris for World3 er i dag 0.03223 USD.WAI markedsverdien er -- USD. Spor sanntids WAI to USD prisoppdateringer, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer!

World3 (WAI) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-11-23 22:51:04 (UTC+8)

World3 pris i dag

Sanntids World3 (WAI) pris i dag er $ 0.03223, med en 3.33% endring de siste 24 timene. Nåværende WAI til USD konverteringssats er $ 0.03223 per WAI.

World3 rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på --, med en sirkulerende forsyning på -- WAI. I løpet av de siste 24 timene WAI har den blitt handlet mellom $ 0.03068(laveste) og $ 0.03298 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på --, mens tidenes laveste notering var --.

Kortsiktig har WAI beveget seg +0.09% i løpet av den siste timen og -44.96% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet $ 54.80K.

World3 (WAI) Markedsinformasjon

$ 54.80K
$ 54.80K$ 54.80K

$ 32.23M
$ 32.23M$ 32.23M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

BSC

Nåværende markedsverdi på World3 er --, med et 24-timers handelsvolum på $ 54.80K. Den sirkulerende forsyningen på WAI er --, med en total tilgang på 1000000000. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 32.23M.

World3 prishistorikk USD

World3 (WAI) Prishistorikk USD

Spor prisendringene World3 for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ +0.0010387+3.33%
30 dager$ -0.0292-47.54%
60 dager$ -0.02154-40.06%
90 dager$ -0.01068-24.89%
World3 Prisendring i dag

I dag registrerte WAI en endring på $ +0.0010387 (+3.33%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

World3 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ -0.0292 (-47.54%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

World3 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så WAI en endring på $ -0.02154 (-40.06%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

World3 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ -0.01068-24.89% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for World3 (WAI)?

Sjekk ut World3 Prishistorikk-siden nå.

Prisforutsigelse for World3

World3 (WAI) prisprognose for 2030 (om 5 år)
I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på WAI for 2030 $ -- med en 0.00% vekstrate.
World3 (WAI) prisprognose for 2040 (om 15 år)

I 2040 kan prisen på World3 potensielt se en vekst på 0.00%. Den kan nå en handelspris på $ --.

Vil du vite hva prisen for World3 vil nå i 2025–2026? Gå til siden vår om prisforutsigelser for WAI prisforutsigelser for årene 2025–2026 ved å klikke på World3 prisforutsigelser.

Hvordan kjøpe og investere i World3

Klar til å komme i gang med World3? Kjøp av WAI er raskt og nybegynnervennlig på MEXC. Du kan begynne å handle umiddelbart når du har gjort ditt første kjøp. For å lære mer, sjekk ut vår fullstendige veiledning om hvordan du kjøper World3. Nedenfor finner du en rask oversikt i fem trinn som hjelper deg med å starte World3 (WAI) kjøpsreisen din.

Trinn 1

Registrer deg for en konto og fullfør KYC

Først, registrer deg for en konto og fullfør KYC på MEXC. Du kan gjøre det på MEXCs offisielle nettsted eller MEXC-appen ved å bruke ditt telefonnummer eller e-postadresse.
Trinn 2

Legg til USDT, USDC eller USDE i lommeboken din

USDT, USDC og USDE kan handles på MEXC. Du kan kjøpe USDT, USDC og USDE via bankoverføring, OTC eller P2P-handel.
Trinn 3

Gå til siden for spothandel

På MEXC-nettstedet klikker du på Spot i topplinjen og søker etter dine foretrukne tokens.
Trinn 4

Velg dine tokens

Med over -- tokens tilgjengelig, kan du enkelt kjøpe Bitcoin, Ethereum og populære tokens.
Trinn 5

Fullfør kjøpet ditt

Skriv inn antall tokens eller tilsvarende i din lokale valuta. Klikk på Kjøp, så vil World3 umiddelbart bli kreditert lommeboken din.
Hvordan kjøpe World3 (WAI) Guide

Hva er World3 (WAI)

WORLD3 is a decentralized platform that empowers users to create and deploy AI agents capable of performing task automation and strategic operations across both Web2 and Web3 ecosystems. Powered by cutting-edge Agent VM technology and the WORLD3 AI Protocol, our platform enables users to build expert-level agents equipped with hierarchical planning, continuous execution, multi-chain connectivity, and cross-platform automation.

World3 Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av World3, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Hvitbok
Offisiell World3 nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om World3

Hvor mye vil 1 World3 være verdt i 2030?
Hvis World3 skulle vokse med en årlig rate på 5%, kan den estimerte verdien nå rundt$-- innen 2026, $-- innen 2030, $-- innen 2035 og $-- innen 2040. Disse tallene illustrerer et compound-vekst-scenario, selv om den faktiske fremtidige prisen vil avhenge av markedsadopsjon, regulatorisk utvikling og makroøkonomiske forhold. Du kan se hele prognosetabellen nedenfor for en detaljert år-for-år-oversikt over potensielle World3 priser og forventet avkastning.
Siden sist oppdatert: 2025-11-23 22:51:04 (UTC+8)

World3 (WAI) Viktige bransjeoppdateringer

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

