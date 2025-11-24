World3 (WAI)-prisforutsigelse (USD)

Få World3 prisprognoser for 2026, 2027, 2028, 2030 og mer. Forutsi hvor mye WAI vil øke de neste 5 årene eller mer. Forutsi fremtidige prisscenarioer umiddelbart basert på markedstrender og sentiment.

Skriv inn et tall mellom -100 og 1000 for å forutsi prisen på World3 % Beregn *Ansvarsfraskrivelse: Alle prisforutsigelser er basert på brukerinndata. $0.03196 $0.03196 $0.03196 -1.29% USD Faktisk Prediksjon World3-prisforutsigelse for 2025–2050 (USD) World3 (WAI) prisprognose for 2025 (i år) Basert på forutsigelsen din, kan World3 potensielt se en vekst på 0.00%. Den kan nå en handelspris på $ 0.03196 i 2025. World3 (WAI) prisprognose for 2026 (neste år) Basert på forutsigelsen din, kan World3 potensielt se en vekst på 5.00%. Den kan nå en handelspris på $ 0.033558 i 2026. World3 (WAI) prisprognose for 2027 (om 2 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på WAI for 2027 $ 0.035235 med en 10.25% vekstrate. World3 (WAI) prisprognose for 2028 (om 3 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på WAI for 2028 $ 0.036997 med en 15.76% vekstrate. World3 (WAI) prisprognose for 2029 (om 4 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på WAI for 2029 $ 0.038847 med en 21.55% vekstrate. World3 (WAI) prisprognose for 2030 (om 5 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på WAI for 2030 $ 0.040789 med en 27.63% vekstrate. World3 (WAI) prisprognose for 2040 (om 15 år) I 2040 kan prisen på World3 potensielt se en vekst på 107.89%. Den kan nå en handelspris på $ 0.066442. World3 (WAI) prisprognose for 2050 (om 25 år) I 2050 kan prisen på World3 potensielt se en vekst på 238.64%. Den kan nå en handelspris på $ 0.108227. År Pris Vekst 2025 $ 0.03196 0.00%

2026 $ 0.033558 5.00%

2027 $ 0.035235 10.25%

2028 $ 0.036997 15.76%

2029 $ 0.038847 21.55%

2030 $ 0.040789 27.63%

2031 $ 0.042829 34.01%

2032 $ 0.044970 40.71% År Pris Vekst 2033 $ 0.047219 47.75%

2034 $ 0.049580 55.13%

2035 $ 0.052059 62.89%

2036 $ 0.054662 71.03%

2037 $ 0.057395 79.59%

2038 $ 0.060265 88.56%

2039 $ 0.063278 97.99%

2040 $ 0.066442 107.89% Vis mer Kortsiktig World3-prisforutsigelse for i dag, i morgen, denne uken og 30 dager Dato Prisforutsigelse Vekst November 24, 2025(I dag) $ 0.03196 0.00%

November 25, 2025(I morgen) $ 0.031964 0.01%

December 1, 2025(Denne uken) $ 0.031990 0.10%

December 24, 2025(30 dager) $ 0.032091 0.41% World3 (WAI) prisforutsigelse i dag Den forutsette prisen for WAI November 24, 2025(I dag) er $0.03196 . Denne prognosen gjenspeiler det beregnede resultatet av den oppgitte vekstprosenten, og gir brukerne et øyeblikksbilde av potensielle prisbevegelser for i dag. World3 (WAI) Prisforutsigelse i morgen For November 25, 2025(I morgen) er prisforutsigelsen for WAI, ved å bruke en 5% årlig vekstinngang, $0.031964 . Disse resultatene gir en estimert utsikt for tokenets verdi basert på de valgte parameterne. World3 (WAI) Prisforutsigelse denne uken December 1, 2025(Denne uken) er prisforutsigelsen for WAI, ved å bruke en årlig vekstsats på 5% , $0.031990 . Denne ukentlige prognosen beregnes basert på samme vekstprosent for å gi en ide om potensielle pristrender de kommende dagene. World3 (WAI) prisforutsigelse 30 dager Ser vi 30 dager fremover, er den prisprognosen for WAI $0.032091 . Denne forutsigelsen er utledet ved å bruke 5% årlig vekst for å estimere hvor tokenets verdi kan være etter en måned.

Gjeldende World3 prisstatistikk Gjeldende pris $ 0.03196$ 0.03196 $ 0.03196 Prisendring (24 t) -1.29% Markedsverdi ---- -- Opplagsforsyning ---- -- Volum (24 timer) $ 54.79K$ 54.79K $ 54.79K Volum (24 timer) -- Den siste WAI-prisen er $ 0.03196. Den har en 24-timers endring på -1.29%, med et 24-timers handelsvolum på $ 54.79K. Videre har WAI en sirkulerende forsyning på -- og total markedsverdi på --. Se WAI livepris

World3 Historisk pris I følge de siste dataene samlet på siden for World3 direktepris, er gjeldende pris for World3 0.03196USD. Den sirkulerende forsyningen av World3(WAI) er 0.00 WAI , som gir den en markedsverdi på $-- . Periode Endring(%) Endring(USD) Høy Lav 24 timer -0.00% $ -0.000160 $ 0.03298 $ 0.03068

7 dager -0.45% $ -0.026869 $ 0.06003 $ 0.03066

30 dager -0.48% $ -0.03052 $ 0.06995 $ 0.03066 24-timers ytelse De siste 24 timene har World3 vist en prisbevegelse på $-0.000160 , noe som gjenspeiler en -0.00% endring i verdien. 7-dagers ytelse I løpet av de siste 7 dagene har World3 handlet på en topp på $0.06003 og en bunn på $0.03066 . Det så en prisendring på -0.45% . Denne nylige trenden viser potensialet til WAI for ytterligere bevegelse i markedet. 30-dagers ytelse Den siste måneden har World3 opplevd en -0.48% endring, som gjenspeiler omtrent $-0.03052 av dens verdi. Dette indikerer at WAI kan være se ytterligere prisendringer i nær fremtid. Sjekk den komplette World3 prishistorikken for detaljerte trender på MEXC Se full WAI prishistorikk

Hvordan fungerer World3 (WAI) prisforutsigelsesmodul? World3-prisforutsigelsesmodulen er et brukervennlig verktøy utviklet for å hjelpe deg med å estimere potensielle fremtidige priser for WAI basert på dine egne vekstforutsigelser. Enten du er en erfaren trader eller en nysgjerrig investor, denne modulen tilbyr en enkel og interaktiv måte å forutsi tokeners fremtidige verdi på. 1. Legg inn vekstprognosen din Start med å angi ønsket vekstprosent, som kan være enten positiv eller negativ, avhengig av markedsutsiktene dine. Dette kan gjenspeile forventningene dine for World3 det neste året, fem år eller til og med flere tiår inn i fremtiden. 2. Beregn fremtidig pris Når du har angitt veksthastigheten, klikker du på "Beregn"-knappen. Modulen vil umiddelbart beregne den anslåtte fremtidige prisen for WAI, og gir deg en klar visualisering av hvordan forutsigelsen din påvirker tokenets verdi over tid. 3. Utforsk forskjellige scenarier Du kan eksperimentere med ulike vekstrater for å se hvordan ulike markedsforhold kan påvirke prisen til World3. Denne fleksibiliteten lar deg analysere både optimistiske og konservative prognoser, og hjelper deg med å ta mer informerte beslutninger. 4. Brukersentiment og fellesskapsinnsikt Modulen integrerer også brukersentimentdata, slik at du kan sammenligne forutsigelsene dine med andre brukeres. Dette kollektive innspillet gir verdifull innsikt i hvordan samfunnet oppfatter fremtiden til WAI. Tekniske indikatorer for prisforutsigelse For å forbedre nøyaktigheten av prognosen, utnytter modulen en rekke tekniske indikatorer og markedsdata. Disse inkluderer: Eksponentielle glidende gjennomsnitt (EMA): Hjelper med å spore tokenets pristrend ved å jevne ut svingninger og gi innsikt i potensielle trendreverseringer. Bollinger-bånd: Måler markedsvolatilitet og identifiserer potensielle overkjøpte eller oversolgte forhold. Relativ styrkeindeks (RSI): Vurderer momentumet til WAI for å avgjøre om det er i en bullish eller bearish fase. Konvergens/divergens av glidende gjennomsnitt (MACD) Evaluerer styrken og retningen til prisbevegelser for å identifisere potensielle inngangs- og utgangspunkter. Ved å kombinere disse indikatorene med sanntids markedsdata gir modulen en dynamisk prisforutsigelse, som hjelper deg med å få dypere innsikt i det fremtidige potensialet til World3.

Hvorfor er WAI-prisforutsigelse viktig?

WAI-prisforutsigelser er avgjørende av flere grunner, og investorer engasjerer seg i dem for ulike formål:

Utvikling av investeringsstrategi: Forutsigelser hjelper investorer med å formulere strategier. Ved å estimere fremtidige priser kan de bestemme når de skal kjøpe, selge eller holde kryptovaluta.

Risikovurdering: Å forstå potensielle prisbevegelser gjør det mulig for investorer å måle risikoen forbundet med en bestemt kryptoaktiva. Dette er viktig for å håndtere og redusere potensielle tap.

Markedsanalyse: Forutsigelser innebærer ofte å analysere markedstrender, nyheter og historiske data. Denne omfattende analysen hjelper investorer med å forstå markedsdynamikken og faktorene som påvirker prisendringer.

Porteføljediversifisering: Ved å forutsi hvilke kryptovalutaer som kan gi gode resultater, kan investorer diversifisere porteføljene sine tilsvarende, og spre risikoen på ulike aktiva.

Longsiktig planlegging: Investorer som leter etter langsiktige gevinster er avhengige av forutsigelser for å identifisere kryptovalutaer med potensial for fremtidig vekst.

Psykologisk beredskap: Å kjenne mulige prisscenarier forbereder investorer følelsesmessig og økonomisk for markedsvolatilitet.

Samfunnsengasjement: Forutsigelser om kryptopriser vekker ofte diskusjoner i investormiljøet, noe som fører til en bredere forståelse og kollektiv visdom om markedstrender.

Vanlige spørsmål (FAQ): Er det verdt å investere i WAI nå? I følge dine forutsigelser vil WAI oppnå -- undefined , noe som gjør det til et token verdt å vurdere. Hva er prisforutsigelsen for WAI neste måned? I følge World3 (WAI)-prisforutsigelsesverktøyet, vil den prognostiserte WAI-prisen nå -- undefined . Hvor mye vil 1 WAI koste i 2026? Prisen på 1 World3 (WAI) i dag er $0.03196 . I følge prisforutsigelsesmodulen ovenfor, vil WAI øke med 0.00% , og vil nå -- i 2026. Hva er den forventede prisen på WAI i 2027? World3 (WAI) er for spådd å øke 0.00% årlig, og nå en pris på -- for 1 WAI innen 2027. Hva er det estimerte prismålet for WAI i 2028? I følge prisforutsigelsen din, vil World3 (WAI) se en 0.00% vekst, med et estimert prismål på -- i 2028. Hva er det estimerte prismålet for WAI i 2029? I følge prisforutsigelsen din, vil World3 (WAI) se en 0.00% vekst, med et estimert prismål på -- i 2029. Hvor mye vil 1 WAI koste i 2030? Prisen på 1 World3 (WAI) i dag er $0.03196 . I følge prisforutsigelsesmodulen ovenfor, vil WAI øke med 0.00% , og vil nå -- i 2030. Hva er prisforutsigelsen for WAI i 2040? World3 (WAI) er for spådd å øke 0.00% årlig, og nå en pris på -- for 1 WAI innen 2040.