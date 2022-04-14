Wormhole (W) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Wormhole (W), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Wormhole (W) Informasjon W is the native token that powers the Wormhole platform. W is a native Solana SPL token and Ethereum ERC20 token that leverages Wormhole Native Token Transfers, and can be transferred seamlessly to any Wormhole-connected network. Offisiell nettside: https://wormhole.com Teknisk dokument: https://docs.wormhole.com/wormhole Blokkutforsker: https://solscan.io/token/85VBFQZC9TZkfaptBWjvUw7YbZjy52A6mjtPGjstQAmQ Kjøp W nå!

Wormhole (W) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Wormhole (W), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 513.71M $ 513.71M $ 513.71M Total forsyning: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Sirkulerende forsyning: $ 4.77B $ 4.77B $ 4.77B FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 1.08B $ 1.08B $ 1.08B All-time high: $ 1.85 $ 1.85 $ 1.85 All-Time Low: $ 0.05153567612287535 $ 0.05153567612287535 $ 0.05153567612287535 Nåværende pris: $ 0.10768 $ 0.10768 $ 0.10768 Lær mer om Wormhole (W) pris

Wormhole (W) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Wormhole (W) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet W tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange W tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår Ws tokenomics, kan du utforske W tokenets livepris!

Wormhole (W) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til W hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for W nå!

W prisforutsigelse Vil du vite hvor W kan være på vei? Vår W prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se W tokenets prisforutsigelse nå!

