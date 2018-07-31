VeThor Token (VTHO) tokenomics Oppdag viktig innsikt i VeThor Token (VTHO), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

VeThor Token (VTHO) Informasjon The public blockchain that derives its value from activities created by members within the ecosystem solving real world economic problems. VeThor Token (VTHO) is a cryptocurrency token and operates on the VeChain platform. Offisiell nettside: https://www.vechain.org/ Teknisk dokument: https://docs.vechain.org Blokkutforsker: https://vechainstats.com/ Kjøp VTHO nå!

VeThor Token (VTHO) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for VeThor Token (VTHO), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 164.46M $ 164.46M $ 164.46M Total forsyning: $ 94.25B $ 94.25B $ 94.25B Sirkulerende forsyning: $ 94.25B $ 94.25B $ 94.25B FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 164.46M $ 164.46M $ 164.46M All-time high: $ 0.0284833 $ 0.0284833 $ 0.0284833 All-Time Low: $ 0.000152617258992 $ 0.000152617258992 $ 0.000152617258992 Nåværende pris: $ 0.001745 $ 0.001745 $ 0.001745 Lær mer om VeThor Token (VTHO) pris

VeThor Token (VTHO) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak VeThor Token (VTHO) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet VTHO tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange VTHO tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår VTHOs tokenomics, kan du utforske VTHO tokenets livepris!

VeThor Token (VTHO) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til VTHO hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for VTHO nå!

VTHO prisforutsigelse Vil du vite hvor VTHO kan være på vei? Vår VTHO prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se VTHO tokenets prisforutsigelse nå!

