Dagens VeThor Token livepris er 0.001808 USD. Spor prisoppdateringer for VTHO til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk VTHO pristrenden enkelt hos MEXC nå.

VeThor Token Logo

VeThor Token Pris(VTHO)

1 VTHO til USD livepris:

+0.22%1D
USD
VeThor Token (VTHO) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 02:22:18 (UTC+8)

VeThor Token (VTHO) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
24 timer lav
24 timer høy

-0.23%

+0.22%

-5.84%

-5.84%

VeThor Token (VTHO) sanntidsprisen er $ 0.001808. I løpet av de siste 24 timene har VTHO blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.0018 og et toppnivå på $ 0.001895, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til VTHO er $ 0.0420125, mens den rekordlave prisen er $ 0.000152617258992.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har VTHO endret seg med -0.23% i løpet av den siste timen, +0.22% over 24 timer og -5.84% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

VeThor Token (VTHO) Markedsinformasjon

No.263

0.01%

2018-07-31 00:00:00

VET

Nåværende markedsverdi på VeThor Token er $ 170.20M, med et 24-timers handelsvolum på $ 326.74K. Den sirkulerende forsyningen på VTHO er 94.14B, med en total tilgang på 94138612883. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 170.20M.

VeThor Token (VTHO) Prishistorikk USD

Spor prisendringene VeThor Token for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ +0.00000397+0.22%
30 dager$ -0.000077-4.09%
60 dager$ -0.000419-18.82%
90 dager$ -0.000006-0.34%
VeThor Token Prisendring i dag

I dag registrerte VTHO en endring på $ +0.00000397 (+0.22%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

VeThor Token 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ -0.000077 (-4.09%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

VeThor Token 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så VTHO en endring på $ -0.000419 (-18.82%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

VeThor Token 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ -0.000006-0.34% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for VeThor Token (VTHO)?

Sjekk ut VeThor Token Prishistorikk-siden nå.

Hva er VeThor Token (VTHO)

The public blockchain that derives its value from activities created by members within the ecosystem solving real world economic problems. VeThor Token (VTHO) is a cryptocurrency token and operates on the VeChain platform.

VeThor Token er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere VeThor Token investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk VTHO Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om VeThor Token på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din VeThor Token kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

VeThor Token Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil VeThor Token (VTHO) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine VeThor Token (VTHO) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for VeThor Token.

Sjekk VeThor Tokenprisprognosen nå!

VeThor Token (VTHO) tokenomics

Å forstå tokenomics bak VeThor Token (VTHO) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om VTHO tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe VeThor Token (VTHO)

Leter du etter hvordan du kjøperVeThor Token? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe VeThor Token på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

VTHO til lokale valutaer

VeThor Token Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av VeThor Token, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Hvitbok
Offisiell VeThor Token nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om VeThor Token

Hvor mye er VeThor Token (VTHO) verdt i dag?
Live VTHO prisen i USD er 0.001808 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende VTHO-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på VTHO til USD er $ 0.001808. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for VeThor Token?
Markedsverdien for VTHO er $ 170.20M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av VTHO?
Den sirkulerende forsyningen av VTHO er 94.14B USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forVTHO ?
VTHO oppnådde en ATH-pris på 0.0420125 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på VTHO?
VTHO så en ATL-pris på 0.000152617258992 USD.
Hva er handelsvolumet til VTHO?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for VTHO er $ 326.74K USD.
Vil VTHO gå høyere i år?
VTHO kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut VTHO prisprognosen for en mer grundig analyse.
VeThor Token (VTHO) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Populære nyheter

Bitcoin møtte press etter å ha brutt over $117 000

September 18, 2025

PEPEs gjennombrudd til $0.000011: Kan det tekniske bruddet og fellesskapsfrenetikken holde den bli-rik-rask-historien i live?

September 18, 2025

Aktivitet blant Litecoin-hvaler har økt til det høyeste nivået siden juli

September 17, 2025
Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

