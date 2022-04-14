Verasity (VRA) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Verasity (VRA), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Verasity (VRA) Informasjon Verasity is a leading company providing proprietary technology uniquely rewarding gamers, viewers, and publishers through the Verasity Portal. Offisiell nettside: https://www.verasity.io/ Teknisk dokument: https://verasity.io/documents/verasity_whitepaper_eng.pdf Blokkutforsker: https://etherscan.io/token/0xf411903cbc70a74d22900a5de66a2dda66507255 Kjøp VRA nå!

Verasity (VRA) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Verasity (VRA), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 12.50M $ 12.50M $ 12.50M Total forsyning: $ 96.62B $ 96.62B $ 96.62B Sirkulerende forsyning: $ 9.62B $ 9.62B $ 9.62B FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 130.22M $ 130.22M $ 130.22M All-time high: $ 0.087156 $ 0.087156 $ 0.087156 All-Time Low: $ 0.000217033891668 $ 0.000217033891668 $ 0.000217033891668 Nåværende pris: $ 0.001299 $ 0.001299 $ 0.001299 Lær mer om Verasity (VRA) pris

Verasity (VRA) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Verasity (VRA) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet VRA tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange VRA tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår VRAs tokenomics, kan du utforske VRA tokenets livepris!

Verasity (VRA) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til VRA hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for VRA nå!

VRA prisforutsigelse Vil du vite hvor VRA kan være på vei? Vår VRA prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se VRA tokenets prisforutsigelse nå!

