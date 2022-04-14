Victoria VR (VR) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Victoria VR (VR), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Victoria VR (VR) Informasjon Victoria VR is the first Blockchain-based MMORPG in Virtual Reality with Realistic Graphics built on Unreal Engine, created and owned by its users. Offisiell nettside: https://victoriavr.com/ Teknisk dokument: https://www.victoriavr.com/whitepaper/Whitepaper-VictoriaVR.pdf Blokkutforsker: https://etherscan.io/token/0x7d5121505149065b562c789a0145ed750e6e8cdd Kjøp VR nå!

Victoria VR (VR) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Victoria VR (VR), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 29.36M $ 29.36M $ 29.36M Total forsyning: $ 16.80B $ 16.80B $ 16.80B Sirkulerende forsyning: $ 6.35B $ 6.35B $ 6.35B FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 77.72M $ 77.72M $ 77.72M All-time high: $ 0.15 $ 0.15 $ 0.15 All-Time Low: $ 0.002227327757474757 $ 0.002227327757474757 $ 0.002227327757474757 Nåværende pris: $ 0.004626 $ 0.004626 $ 0.004626 Lær mer om Victoria VR (VR) pris

Victoria VR (VR) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Victoria VR (VR) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet VR tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange VR tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår VRs tokenomics, kan du utforske VR tokenets livepris!

Victoria VR (VR) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til VR hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for VR nå!

VR prisforutsigelse Vil du vite hvor VR kan være på vei? Vår VR prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se VR tokenets prisforutsigelse nå!

