Dagens Victoria VR livepris er 0.004141 USD. Spor prisoppdateringer for VR til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer.

Victoria VR Pris(VR)

1 VR til USD livepris:

$0.004138
$0.004138$0.004138
+4.46%1D
Victoria VR (VR) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 04:52:28 (UTC+8)

Victoria VR (VR) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.003624
$ 0.003624$ 0.003624
24 timer lav
$ 0.00425
$ 0.00425$ 0.00425
24 timer høy

$ 0.003624
$ 0.003624$ 0.003624

$ 0.00425
$ 0.00425$ 0.00425

$ 0.7117743741671182
$ 0.7117743741671182$ 0.7117743741671182

$ 0.002227327757474757
$ 0.002227327757474757$ 0.002227327757474757

-0.46%

+4.46%

+24.91%

+24.91%

Victoria VR (VR) sanntidsprisen er $ 0.004141. I løpet av de siste 24 timene har VR blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.003624 og et toppnivå på $ 0.00425, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til VR er $ 0.7117743741671182, mens den rekordlave prisen er $ 0.002227327757474757.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har VR endret seg med -0.46% i løpet av den siste timen, +4.46% over 24 timer og +24.91% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Victoria VR (VR) Markedsinformasjon

No.832

$ 26.28M
$ 26.28M$ 26.28M

$ 354.42K
$ 354.42K$ 354.42K

$ 69.57M
$ 69.57M$ 69.57M

6.35B
6.35B 6.35B

16,800,000,000
16,800,000,000 16,800,000,000

Nåværende markedsverdi på Victoria VR er $ 26.28M, med et 24-timers handelsvolum på $ 354.42K. Den sirkulerende forsyningen på VR er 6.35B, med en total tilgang på 16800000000. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 69.57M.

Victoria VR (VR) Prishistorikk USD

Spor prisendringene Victoria VR for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ +0.00017668+4.46%
30 dager$ +0.001291+45.29%
60 dager$ +0.000631+17.97%
90 dager$ +0.001701+69.71%
Victoria VR Prisendring i dag

I dag registrerte VR en endring på $ +0.00017668 (+4.46%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

Victoria VR 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ +0.001291 (+45.29%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

Victoria VR 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så VR en endring på $ +0.000631 (+17.97%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

Victoria VR 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ +0.001701+69.71% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for Victoria VR (VR)?

Sjekk ut Victoria VR Prishistorikk-siden nå.

Hva er Victoria VR (VR)

Victoria VR is the first Blockchain-based MMORPG in Virtual Reality with Realistic Graphics built on Unreal Engine, created and owned by its users.

Victoria VR er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere Victoria VR investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk VR Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om Victoria VR på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din Victoria VR kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

Victoria VR Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Victoria VR (VR) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Victoria VR (VR) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Victoria VR.

Sjekk Victoria VRprisprognosen nå!

Victoria VR (VR) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Victoria VR (VR) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om VR tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe Victoria VR (VR)

Leter du etter hvordan du kjøperVictoria VR? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe Victoria VR på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

VR til lokale valutaer

1 Victoria VR(VR) til VND
108.970415
1 Victoria VR(VR) til AUD
A$0.00625291
1 Victoria VR(VR) til GBP
0.00306434
1 Victoria VR(VR) til EUR
0.00351985
1 Victoria VR(VR) til USD
$0.004141
1 Victoria VR(VR) til MYR
RM0.0173922
1 Victoria VR(VR) til TRY
0.17135458
1 Victoria VR(VR) til JPY
¥0.608727
1 Victoria VR(VR) til ARS
ARS$6.10764372
1 Victoria VR(VR) til RUB
0.34573209
1 Victoria VR(VR) til INR
0.36478069
1 Victoria VR(VR) til IDR
Rp69.01663906
1 Victoria VR(VR) til KRW
5.78348624
1 Victoria VR(VR) til PHP
0.23595418
1 Victoria VR(VR) til EGP
￡E.0.19943056
1 Victoria VR(VR) til BRL
R$0.02203012
1 Victoria VR(VR) til CAD
C$0.00567317
1 Victoria VR(VR) til BDT
0.50412534
1 Victoria VR(VR) til NGN
6.18980116
1 Victoria VR(VR) til COP
$16.11283805
1 Victoria VR(VR) til ZAR
R.0.07180494
1 Victoria VR(VR) til UAH
0.17110612
1 Victoria VR(VR) til TZS
T.Sh.10.24996884
1 Victoria VR(VR) til VES
Bs0.674983
1 Victoria VR(VR) til CLP
$3.954655
1 Victoria VR(VR) til PKR
Rs1.17538144
1 Victoria VR(VR) til KZT
2.24197881
1 Victoria VR(VR) til THB
฿0.13184944
1 Victoria VR(VR) til TWD
NT$0.12514102
1 Victoria VR(VR) til AED
د.إ0.01519747
1 Victoria VR(VR) til CHF
Fr0.00327139
1 Victoria VR(VR) til HKD
HK$0.03217557
1 Victoria VR(VR) til AMD
֏1.5847607
1 Victoria VR(VR) til MAD
.د.م0.03735182
1 Victoria VR(VR) til MXN
$0.07623581
1 Victoria VR(VR) til SAR
ريال0.01552875
1 Victoria VR(VR) til ETB
Br0.59452337
1 Victoria VR(VR) til KES
KSh0.53493438
1 Victoria VR(VR) til JOD
د.أ0.002935969
1 Victoria VR(VR) til PLN
0.01503183
1 Victoria VR(VR) til RON
лв0.01788912
1 Victoria VR(VR) til SEK
kr0.03896681
1 Victoria VR(VR) til BGN
лв0.00687406
1 Victoria VR(VR) til HUF
Ft1.37663404
1 Victoria VR(VR) til CZK
0.08563588
1 Victoria VR(VR) til KWD
د.ك0.001263005
1 Victoria VR(VR) til ILS
0.01378953
1 Victoria VR(VR) til BOB
Bs0.02861431
1 Victoria VR(VR) til AZN
0.0070397
1 Victoria VR(VR) til TJS
SM0.03875976
1 Victoria VR(VR) til GEL
0.0111807
1 Victoria VR(VR) til AOA
Kz3.77481137
1 Victoria VR(VR) til BHD
.د.ب0.001561157
1 Victoria VR(VR) til BMD
$0.004141
1 Victoria VR(VR) til DKK
kr0.02629535
1 Victoria VR(VR) til HNL
L0.10853561
1 Victoria VR(VR) til MUR
0.18775294
1 Victoria VR(VR) til NAD
$0.07184635
1 Victoria VR(VR) til NOK
kr0.04120295
1 Victoria VR(VR) til NZD
$0.0070397
1 Victoria VR(VR) til PAB
B/.0.004141
1 Victoria VR(VR) til PGK
K0.01730938
1 Victoria VR(VR) til QAR
ر.ق0.01503183
1 Victoria VR(VR) til RSD
дин.0.41323039
1 Victoria VR(VR) til UZS
soʻm51.12341947
1 Victoria VR(VR) til ALL
L0.34146686
1 Victoria VR(VR) til ANG
ƒ0.00741239
1 Victoria VR(VR) til AWG
ƒ0.0074538
1 Victoria VR(VR) til BBD
$0.008282
1 Victoria VR(VR) til BAM
KM0.00687406
1 Victoria VR(VR) til BIF
Fr12.360885
1 Victoria VR(VR) til BND
$0.00530048
1 Victoria VR(VR) til BSD
$0.004141
1 Victoria VR(VR) til JMD
$0.66425781
1 Victoria VR(VR) til KHR
16.63050446
1 Victoria VR(VR) til KMF
Fr1.730938
1 Victoria VR(VR) til LAK
90.02173733
1 Victoria VR(VR) til LKR
Rs1.25256968
1 Victoria VR(VR) til MDL
L0.0683265
1 Victoria VR(VR) til MGA
Ar18.32297257
1 Victoria VR(VR) til MOP
P0.03316941
1 Victoria VR(VR) til MVR
0.0633573
1 Victoria VR(VR) til MWK
MK7.18923151
1 Victoria VR(VR) til MZN
MT0.2646099
1 Victoria VR(VR) til NPR
Rs0.58354972
1 Victoria VR(VR) til PYG
29.575022
1 Victoria VR(VR) til RWF
Fr6.000309
1 Victoria VR(VR) til SBD
$0.0339562
1 Victoria VR(VR) til SCR
0.05934053
1 Victoria VR(VR) til SRD
$0.15773069
1 Victoria VR(VR) til SVC
$0.03623375
1 Victoria VR(VR) til SZL
L0.07184635
1 Victoria VR(VR) til TMT
m0.0144935
1 Victoria VR(VR) til TND
د.ت0.01205031
1 Victoria VR(VR) til TTD
$0.02803457
1 Victoria VR(VR) til UGX
Sh14.526628
1 Victoria VR(VR) til XAF
Fr2.310678
1 Victoria VR(VR) til XCD
$0.0111807
1 Victoria VR(VR) til XOF
Fr2.310678
1 Victoria VR(VR) til XPF
Fr0.418241
1 Victoria VR(VR) til BWP
P0.05515812
1 Victoria VR(VR) til BZD
$0.00832341
1 Victoria VR(VR) til CVE
$0.38834298
1 Victoria VR(VR) til DJF
Fr0.732957
1 Victoria VR(VR) til DOP
$0.25682482
1 Victoria VR(VR) til DZD
د.ج0.53659078
1 Victoria VR(VR) til FJD
$0.00931725
1 Victoria VR(VR) til GNF
Fr36.005995
1 Victoria VR(VR) til GTQ
Q0.03172006
1 Victoria VR(VR) til GYD
$0.86666989
1 Victoria VR(VR) til ISK
kr0.501061

Victoria VR Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av Victoria VR, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Offisiell Victoria VR nettside
Folk spør også: Andre spørsmål om Victoria VR

Hvor mye er Victoria VR (VR) verdt i dag?
Live VR prisen i USD er 0.004141 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende VR-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på VR til USD er $ 0.004141. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Victoria VR?
Markedsverdien for VR er $ 26.28M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av VR?
Den sirkulerende forsyningen av VR er 6.35B USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forVR ?
VR oppnådde en ATH-pris på 0.7117743741671182 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på VR?
VR så en ATL-pris på 0.002227327757474757 USD.
Hva er handelsvolumet til VR?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for VR er $ 354.42K USD.
Vil VR gå høyere i år?
VR kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut VR prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 04:52:28 (UTC+8)

Victoria VR (VR) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Populære nyheter

Bitcoin møtte press etter å ha brutt over $117 000

September 18, 2025

PEPEs gjennombrudd til $0.000011: Kan det tekniske bruddet og fellesskapsfrenetikken holde den bli-rik-rask-historien i live?

September 18, 2025

Aktivitet blant Litecoin-hvaler har økt til det høyeste nivået siden juli

September 17, 2025
Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

1 VR = 0.004141 USD

