Velora pris i dag

Sanntids Velora (VLR) pris i dag er $ 0.005911, med en 1.89% endring de siste 24 timene. Nåværende VLR til USD konverteringssats er $ 0.005911 per VLR.

Velora rangerer for tiden som #3724 etter markedsverdi på $ 0.00, med en sirkulerende forsyning på 0.00 VLR. I løpet av de siste 24 timene VLR har den blitt handlet mellom $ 0.005674(laveste) og $ 0.005935 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.06763306123106956, mens tidenes laveste notering var $ 0.005750561694060795.

Kortsiktig har VLR beveget seg 0.00% i løpet av den siste timen og -14.28% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet $ 54.88K.

Velora (VLR) Markedsinformasjon

Rangering No.3724 Markedsverdi $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Volum (24 timer) $ 54.88K$ 54.88K $ 54.88K Fullt utvannet markedsverdi $ 11.82M$ 11.82M $ 11.82M Opplagsforsyning 0.00 0.00 0.00 Maksimal forsyning 2,000,000,000 2,000,000,000 2,000,000,000 Total forsyning 2,000,000,000 2,000,000,000 2,000,000,000 Opplagsforsyning 0.00% Offentlig blokkjede ETH

Nåværende markedsverdi på Velora er $ 0.00, med et 24-timers handelsvolum på $ 54.88K. Den sirkulerende forsyningen på VLR er 0.00, med en total tilgang på 2000000000. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 11.82M.