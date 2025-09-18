Dagens Ethervista livepris er 8.821 USD. Spor prisoppdateringer for VISTA til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk VISTA pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Ethervista livepris er 8.821 USD. Spor prisoppdateringer for VISTA til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk VISTA pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Mer om VISTA

VISTA Prisinformasjon

VISTA Offisiell nettside

VISTA tokenomics

VISTA Prisprognose

VISTA-historikk

VISTA Kjøpeguide

VISTA-til-fiat-valutakonverter

VISTA Spot

VISTA USDT-M-futures

Før-marked

Tjen

Airdrop+

Nyheter

Blogg

Lær

Ethervista Logo

Ethervista Pris(VISTA)

1 VISTA til USD livepris:

$8.806
$8.806$8.806
+0.42%1D
USD
Ethervista (VISTA) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 02:21:24 (UTC+8)

Ethervista (VISTA) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 8.66
$ 8.66$ 8.66
24 timer lav
$ 9.375
$ 9.375$ 9.375
24 timer høy

$ 8.66
$ 8.66$ 8.66

$ 9.375
$ 9.375$ 9.375

$ 75.26396878625319
$ 75.26396878625319$ 75.26396878625319

$ 4.312291250115094
$ 4.312291250115094$ 4.312291250115094

+0.01%

+0.42%

-15.08%

-15.08%

Ethervista (VISTA) sanntidsprisen er $ 8.821. I løpet av de siste 24 timene har VISTA blitt handlet mellom et bunnivå på $ 8.66 og et toppnivå på $ 9.375, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til VISTA er $ 75.26396878625319, mens den rekordlave prisen er $ 4.312291250115094.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har VISTA endret seg med +0.01% i løpet av den siste timen, +0.42% over 24 timer og -15.08% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Ethervista (VISTA) Markedsinformasjon

No.1235

$ 8.30M
$ 8.30M$ 8.30M

$ 99.74K
$ 99.74K$ 99.74K

$ 8.82M
$ 8.82M$ 8.82M

940.84K
940.84K 940.84K

1,000,000
1,000,000 1,000,000

940,835.13056086
940,835.13056086 940,835.13056086

94.08%

ETH

Nåværende markedsverdi på Ethervista er $ 8.30M, med et 24-timers handelsvolum på $ 99.74K. Den sirkulerende forsyningen på VISTA er 940.84K, med en total tilgang på 940835.13056086. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 8.82M.

Ethervista (VISTA) Prishistorikk USD

Spor prisendringene Ethervista for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ +0.03683+0.42%
30 dager$ -1.217-12.13%
60 dager$ +0.38+4.50%
90 dager$ +3.541+67.06%
Ethervista Prisendring i dag

I dag registrerte VISTA en endring på $ +0.03683 (+0.42%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

Ethervista 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ -1.217 (-12.13%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

Ethervista 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så VISTA en endring på $ +0.38 (+4.50%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

Ethervista 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ +3.541+67.06% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for Ethervista (VISTA)?

Sjekk ut Ethervista Prishistorikk-siden nå.

Hva er Ethervista (VISTA)

Ethervista is a new standard for Decentralized Exchanges -Built for Ethereum and Layer 2s.

Ethervista er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere Ethervista investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk VISTA Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om Ethervista på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din Ethervista kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

Ethervista Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Ethervista (VISTA) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Ethervista (VISTA) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Ethervista.

Sjekk Ethervistaprisprognosen nå!

Ethervista (VISTA) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Ethervista (VISTA) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om VISTA tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe Ethervista (VISTA)

Leter du etter hvordan du kjøperEthervista? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe Ethervista på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

VISTA til lokale valutaer

1 Ethervista(VISTA) til VND
232,124.615
1 Ethervista(VISTA) til AUD
A$13.31971
1 Ethervista(VISTA) til GBP
6.52754
1 Ethervista(VISTA) til EUR
7.49785
1 Ethervista(VISTA) til USD
$8.821
1 Ethervista(VISTA) til MYR
RM37.0482
1 Ethervista(VISTA) til TRY
365.01298
1 Ethervista(VISTA) til JPY
¥1,296.687
1 Ethervista(VISTA) til ARS
ARS$13,010.26932
1 Ethervista(VISTA) til RUB
736.5535
1 Ethervista(VISTA) til INR
776.86547
1 Ethervista(VISTA) til IDR
Rp147,016.60786
1 Ethervista(VISTA) til KRW
12,319.76144
1 Ethervista(VISTA) til PHP
503.14984
1 Ethervista(VISTA) til EGP
￡E.424.90757
1 Ethervista(VISTA) til BRL
R$46.92772
1 Ethervista(VISTA) til CAD
C$12.08477
1 Ethervista(VISTA) til BDT
1,073.86854
1 Ethervista(VISTA) til NGN
13,185.27796
1 Ethervista(VISTA) til COP
$34,189.84316
1 Ethervista(VISTA) til ZAR
R.152.77972
1 Ethervista(VISTA) til UAH
364.48372
1 Ethervista(VISTA) til TZS
T.Sh.21,834.09204
1 Ethervista(VISTA) til VES
Bs1,437.823
1 Ethervista(VISTA) til CLP
$8,424.055
1 Ethervista(VISTA) til PKR
Rs2,503.75264
1 Ethervista(VISTA) til KZT
4,775.77761
1 Ethervista(VISTA) til THB
฿280.59601
1 Ethervista(VISTA) til TWD
NT$266.65883
1 Ethervista(VISTA) til AED
د.إ32.37307
1 Ethervista(VISTA) til CHF
Fr6.96859
1 Ethervista(VISTA) til HKD
HK$68.53917
1 Ethervista(VISTA) til AMD
֏3,375.7967
1 Ethervista(VISTA) til MAD
.د.م79.56542
1 Ethervista(VISTA) til MXN
$162.12998
1 Ethervista(VISTA) til SAR
ريال33.07875
1 Ethervista(VISTA) til ETB
Br1,266.43097
1 Ethervista(VISTA) til KES
KSh1,139.49678
1 Ethervista(VISTA) til JOD
د.أ6.254089
1 Ethervista(VISTA) til PLN
31.93202
1 Ethervista(VISTA) til RON
лв38.01851
1 Ethervista(VISTA) til SEK
kr83.00561
1 Ethervista(VISTA) til BGN
лв14.64286
1 Ethervista(VISTA) til HUF
Ft2,931.48293
1 Ethervista(VISTA) til CZK
182.33007
1 Ethervista(VISTA) til KWD
د.ك2.690405
1 Ethervista(VISTA) til ILS
29.37393
1 Ethervista(VISTA) til BOB
Bs60.95311
1 Ethervista(VISTA) til AZN
14.9957
1 Ethervista(VISTA) til TJS
SM82.56456
1 Ethervista(VISTA) til GEL
23.8167
1 Ethervista(VISTA) til AOA
Kz8,040.95897
1 Ethervista(VISTA) til BHD
.د.ب3.325517
1 Ethervista(VISTA) til BMD
$8.821
1 Ethervista(VISTA) til DKK
kr56.01335
1 Ethervista(VISTA) til HNL
L231.19841
1 Ethervista(VISTA) til MUR
399.94414
1 Ethervista(VISTA) til NAD
$153.04435
1 Ethervista(VISTA) til NOK
kr87.68074
1 Ethervista(VISTA) til NZD
$14.9957
1 Ethervista(VISTA) til PAB
B/.8.821
1 Ethervista(VISTA) til PGK
K36.87178
1 Ethervista(VISTA) til QAR
ر.ق32.02023
1 Ethervista(VISTA) til RSD
дин.879.54191
1 Ethervista(VISTA) til UZS
soʻm108,901.15507
1 Ethervista(VISTA) til ALL
L727.37966
1 Ethervista(VISTA) til ANG
ƒ15.78959
1 Ethervista(VISTA) til AWG
ƒ15.8778
1 Ethervista(VISTA) til BBD
$17.642
1 Ethervista(VISTA) til BAM
KM14.64286
1 Ethervista(VISTA) til BIF
Fr26,330.685
1 Ethervista(VISTA) til BND
$11.29088
1 Ethervista(VISTA) til BSD
$8.821
1 Ethervista(VISTA) til JMD
$1,414.97661
1 Ethervista(VISTA) til KHR
35,425.66526
1 Ethervista(VISTA) til KMF
Fr3,687.178
1 Ethervista(VISTA) til LAK
191,760.86573
1 Ethervista(VISTA) til LKR
Rs2,668.17608
1 Ethervista(VISTA) til MDL
L145.5465
1 Ethervista(VISTA) til MGA
Ar39,030.89617
1 Ethervista(VISTA) til MOP
P70.65621
1 Ethervista(VISTA) til MVR
134.9613
1 Ethervista(VISTA) til MWK
MK15,314.22631
1 Ethervista(VISTA) til MZN
MT563.6619
1 Ethervista(VISTA) til NPR
Rs1,243.05532
1 Ethervista(VISTA) til PYG
62,999.582
1 Ethervista(VISTA) til RWF
Fr12,781.629
1 Ethervista(VISTA) til SBD
$72.3322
1 Ethervista(VISTA) til SCR
126.40493
1 Ethervista(VISTA) til SRD
$335.99189
1 Ethervista(VISTA) til SVC
$77.18375
1 Ethervista(VISTA) til SZL
L153.04435
1 Ethervista(VISTA) til TMT
m30.8735
1 Ethervista(VISTA) til TND
د.ت25.66911
1 Ethervista(VISTA) til TTD
$59.71817
1 Ethervista(VISTA) til UGX
Sh30,944.068
1 Ethervista(VISTA) til XAF
Fr4,922.118
1 Ethervista(VISTA) til XCD
$23.8167
1 Ethervista(VISTA) til XOF
Fr4,922.118
1 Ethervista(VISTA) til XPF
Fr890.921
1 Ethervista(VISTA) til BWP
P117.49572
1 Ethervista(VISTA) til BZD
$17.73021
1 Ethervista(VISTA) til CVE
$827.23338
1 Ethervista(VISTA) til DJF
Fr1,561.317
1 Ethervista(VISTA) til DOP
$547.07842
1 Ethervista(VISTA) til DZD
د.ج1,142.76055
1 Ethervista(VISTA) til FJD
$19.84725
1 Ethervista(VISTA) til GNF
Fr76,698.595
1 Ethervista(VISTA) til GTQ
Q67.56886
1 Ethervista(VISTA) til GYD
$1,846.14709
1 Ethervista(VISTA) til ISK
kr1,067.341

Ethervista Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av Ethervista, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Offisiell Ethervista nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om Ethervista

Hvor mye er Ethervista (VISTA) verdt i dag?
Live VISTA prisen i USD er 8.821 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende VISTA-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på VISTA til USD er $ 8.821. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Ethervista?
Markedsverdien for VISTA er $ 8.30M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av VISTA?
Den sirkulerende forsyningen av VISTA er 940.84K USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forVISTA ?
VISTA oppnådde en ATH-pris på 75.26396878625319 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på VISTA?
VISTA så en ATL-pris på 4.312291250115094 USD.
Hva er handelsvolumet til VISTA?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for VISTA er $ 99.74K USD.
Vil VISTA gå høyere i år?
VISTA kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut VISTA prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 02:21:24 (UTC+8)

Ethervista (VISTA) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Populære nyheter

Bitcoin møtte press etter å ha brutt over $117 000

September 18, 2025

PEPEs gjennombrudd til $0.000011: Kan det tekniske bruddet og fellesskapsfrenetikken holde den bli-rik-rask-historien i live?

September 18, 2025

Aktivitet blant Litecoin-hvaler har økt til det høyeste nivået siden juli

September 17, 2025
Se mer

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

VISTA-til-USD-kalkulator

Beløp

VISTA
VISTA
USD
USD

1 VISTA = 8.821 USD

Handle VISTA

VISTAUSDT
$8.806
$8.806$8.806
+0.49%

Bli med i MEXC i dag

-- Spot Maker-avgift, -- Spot Taker-gebyr
-- Futures Maker-gebyr, -- Gebyr for futures taker