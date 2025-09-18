Hva er Virtuals Protocol (VIRTUAL)

Virtuals Protocol is dedicated to powering games with democratic AI. Think of Virtual as a library of Gaming AIs and a marketplace that connects AI contributors (the supply side) with game developers (the demand side).

Virtuals Protocol er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere Virtuals Protocol investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.



I tillegg kan du:

- Sjekk VIRTUAL Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.

- Les anmeldelser og analyser om Virtuals Protocol på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din Virtuals Protocol kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

Virtuals Protocol Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Virtuals Protocol (VIRTUAL) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Virtuals Protocol (VIRTUAL) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Virtuals Protocol.

Sjekk Virtuals Protocolprisprognosen nå!

Virtuals Protocol (VIRTUAL) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Virtuals Protocol (VIRTUAL) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om VIRTUAL tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe Virtuals Protocol (VIRTUAL)

Leter du etter hvordan du kjøperVirtuals Protocol? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe Virtuals Protocol på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

VIRTUAL til lokale valutaer

Prøv konverting

Virtuals Protocol Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av Virtuals Protocol, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Folk spør også: Andre spørsmål om Virtuals Protocol Hvor mye er Virtuals Protocol (VIRTUAL) verdt i dag? Live VIRTUAL prisen i USD er 1.2671 USD , oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene. Hva er gjeldende VIRTUAL-til-USD-pris? $ 1.2671 . Sjekk ut Den nåværende prisen på VIRTUAL til USD er. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering. Hva er markedsverdien for Virtuals Protocol? Markedsverdien for VIRTUAL er $ 830.71M USD . Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering. Hva er den sirkulerende forsyningen av VIRTUAL? Den sirkulerende forsyningen av VIRTUAL er 655.60M USD . Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forVIRTUAL ? VIRTUAL oppnådde en ATH-pris på 5.0709119422827476 USD . Hva var den laveste prisen (ATL) på VIRTUAL? VIRTUAL så en ATL-pris på 0.007604929689950013 USD . Hva er handelsvolumet til VIRTUAL? Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for VIRTUAL er $ 963.41K USD . Vil VIRTUAL gå høyere i år? VIRTUAL kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut VIRTUAL prisprognosen for en mer grundig analyse.

Virtuals Protocol (VIRTUAL) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8) Type Informasjon 09-19 14:44:00 Bransjeoppdateringer Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3% 09-19 12:40:00 Bransjeoppdateringer Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days 09-19 11:35:00 Bransjeoppdateringer MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected" 09-18 11:44:00 Bransjeoppdateringer Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours 09-18 03:09:00 Bransjeoppdateringer Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses 09-16 14:49:00 Bransjeoppdateringer Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Populære nyheter

Bitcoin møtte press etter å ha brutt over $117 000

PEPEs gjennombrudd til $0.000011: Kan det tekniske bruddet og fellesskapsfrenetikken holde den bli-rik-rask-historien i live?