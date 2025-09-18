Dagens Virtuals Protocol livepris er 1.2671 USD. Spor prisoppdateringer for VIRTUAL til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk VIRTUAL pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Virtuals Protocol livepris er 1.2671 USD. Spor prisoppdateringer for VIRTUAL til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk VIRTUAL pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Virtuals Protocol (VIRTUAL) Live prisdiagram
Virtuals Protocol (VIRTUAL) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 1.2527
$ 1.2527$ 1.2527
24 timer lav
$ 1.3655
$ 1.3655$ 1.3655
24 timer høy

$ 1.2527
$ 1.2527$ 1.2527

$ 1.3655
$ 1.3655$ 1.3655

$ 5.0709119422827476
$ 5.0709119422827476$ 5.0709119422827476

$ 0.007604929689950013
$ 0.007604929689950013$ 0.007604929689950013

+0.22%

-0.49%

-4.43%

-4.43%

Virtuals Protocol (VIRTUAL) sanntidsprisen er $ 1.2671. I løpet av de siste 24 timene har VIRTUAL blitt handlet mellom et bunnivå på $ 1.2527 og et toppnivå på $ 1.3655, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til VIRTUAL er $ 5.0709119422827476, mens den rekordlave prisen er $ 0.007604929689950013.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har VIRTUAL endret seg med +0.22% i løpet av den siste timen, -0.49% over 24 timer og -4.43% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Virtuals Protocol (VIRTUAL) Markedsinformasjon

No.94

$ 830.71M
$ 830.71M$ 830.71M

$ 963.41K
$ 963.41K$ 963.41K

$ 1.27B
$ 1.27B$ 1.27B

655.60M
655.60M 655.60M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

65.56%

0.02%

BASE

Nåværende markedsverdi på Virtuals Protocol er $ 830.71M, med et 24-timers handelsvolum på $ 963.41K. Den sirkulerende forsyningen på VIRTUAL er 655.60M, med en total tilgang på 1000000000. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 1.27B.

Virtuals Protocol (VIRTUAL) Prishistorikk USD

Spor prisendringene Virtuals Protocol for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -0.006239-0.49%
30 dager$ -0.0128-1.01%
60 dager$ -0.5811-31.45%
90 dager$ -0.1092-7.94%
Virtuals Protocol Prisendring i dag

I dag registrerte VIRTUAL en endring på $ -0.006239 (-0.49%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

Virtuals Protocol 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ -0.0128 (-1.01%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

Virtuals Protocol 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så VIRTUAL en endring på $ -0.5811 (-31.45%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

Virtuals Protocol 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ -0.1092-7.94% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for Virtuals Protocol (VIRTUAL)?

Sjekk ut Virtuals Protocol Prishistorikk-siden nå.

Hva er Virtuals Protocol (VIRTUAL)

Virtuals Protocol is dedicated to powering games with democratic AI. Think of Virtual as a library of Gaming AIs and a marketplace that connects AI contributors (the supply side) with game developers (the demand side).

Virtuals Protocol er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere Virtuals Protocol investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk VIRTUAL Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om Virtuals Protocol på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din Virtuals Protocol kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

Virtuals Protocol Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Virtuals Protocol (VIRTUAL) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Virtuals Protocol (VIRTUAL) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Virtuals Protocol.

Sjekk Virtuals Protocolprisprognosen nå!

Virtuals Protocol (VIRTUAL) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Virtuals Protocol (VIRTUAL) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om VIRTUAL tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe Virtuals Protocol (VIRTUAL)

Leter du etter hvordan du kjøperVirtuals Protocol? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe Virtuals Protocol på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

VIRTUAL til lokale valutaer

Virtuals Protocol Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av Virtuals Protocol, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Hvitbok
Offisiell Virtuals Protocol nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om Virtuals Protocol

Hvor mye er Virtuals Protocol (VIRTUAL) verdt i dag?
Live VIRTUAL prisen i USD er 1.2671 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende VIRTUAL-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på VIRTUAL til USD er $ 1.2671. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Virtuals Protocol?
Markedsverdien for VIRTUAL er $ 830.71M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av VIRTUAL?
Den sirkulerende forsyningen av VIRTUAL er 655.60M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forVIRTUAL ?
VIRTUAL oppnådde en ATH-pris på 5.0709119422827476 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på VIRTUAL?
VIRTUAL så en ATL-pris på 0.007604929689950013 USD.
Hva er handelsvolumet til VIRTUAL?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for VIRTUAL er $ 963.41K USD.
Vil VIRTUAL gå høyere i år?
VIRTUAL kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut VIRTUAL prisprognosen for en mer grundig analyse.
Virtuals Protocol (VIRTUAL) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Populære nyheter

Bitcoin møtte press etter å ha brutt over $117 000

September 18, 2025

PEPEs gjennombrudd til $0.000011: Kan det tekniske bruddet og fellesskapsfrenetikken holde den bli-rik-rask-historien i live?

September 18, 2025

Aktivitet blant Litecoin-hvaler har økt til det høyeste nivået siden juli

September 17, 2025
Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

