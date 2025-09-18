Hva er RoboFi (VICS)

RoboFi, a decentralized finance (Defi) platform that envisions a marketplace for revolutionary Dao crypto trading bots with IBO (Initial Bot Offering). With the effective use of blockchain technology, RoboFi seeks to bring consensus between bot creators and users in an ecosystem that encourages mutual financial growth and innovation.

Folk spør også: Andre spørsmål om RoboFi Hvor mye er RoboFi (VICS) verdt i dag? Live VICS prisen i USD er 0.0292 USD , oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene. Hva er gjeldende VICS-til-USD-pris? $ 0.0292 . Sjekk ut Den nåværende prisen på VICS til USD er. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering. Hva er markedsverdien for RoboFi? Markedsverdien for VICS er $ 0.00 USD . Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering. Hva er den sirkulerende forsyningen av VICS? Den sirkulerende forsyningen av VICS er 0.00 USD . Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forVICS ? VICS oppnådde en ATH-pris på 1.99597417 USD . Hva var den laveste prisen (ATL) på VICS? VICS så en ATL-pris på 0.024990913178639444 USD . Hva er handelsvolumet til VICS? Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for VICS er $ 54.49K USD . Vil VICS gå høyere i år? VICS kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut VICS prisprognosen for en mer grundig analyse.

RoboFi (VICS) Viktige bransjeoppdateringer

