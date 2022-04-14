RoboFi (VICS) tokenomics Oppdag viktig innsikt i RoboFi (VICS), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

RoboFi (VICS) Informasjon RoboFi, a decentralized finance (Defi) platform that envisions a marketplace for revolutionary Dao crypto trading bots with IBO (Initial Bot Offering). With the effective use of blockchain technology, RoboFi seeks to bring consensus between bot creators and users in an ecosystem that encourages mutual financial growth and innovation. Offisiell nettside: https://www.robofi.io Teknisk dokument: https://robofi.io/download/RoboFi-Lite-Paper.pdf Blokkutforsker: https://bscscan.com/token/0x9bcab88763c33a95e73bc6dcf80fcf27a77090b2 Kjøp VICS nå!

RoboFi (VICS) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for RoboFi (VICS), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Total forsyning: $ 600.00M $ 600.00M $ 600.00M Sirkulerende forsyning: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 18.14M $ 18.14M $ 18.14M All-time high: $ 0.2998 $ 0.2998 $ 0.2998 All-Time Low: $ 0.024990913178639444 $ 0.024990913178639444 $ 0.024990913178639444 Nåværende pris: $ 0.03023 $ 0.03023 $ 0.03023 Lær mer om RoboFi (VICS) pris

RoboFi (VICS) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak RoboFi (VICS) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet VICS tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange VICS tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår VICSs tokenomics, kan du utforske VICS tokenets livepris!

Hvordan kjøpe VICS Interessert i å legge til RoboFi (VICS) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe VICS, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel. Enten du er nybegynner eller proff, gjør MEXC kryptokjøp enkelt og sikkert. Lær hvordan du kjøper VICS på MEXC nå!

RoboFi (VICS) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til VICS hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for VICS nå!

VICS prisforutsigelse Vil du vite hvor VICS kan være på vei? Vår VICS prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se VICS tokenets prisforutsigelse nå!

