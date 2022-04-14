Viction (VIC) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Viction (VIC), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Viction (VIC) Informasjon Viction, formerly TomoChain, is a people-centric layer-1 blockchain, offering zero-gas transactions and enhanced security to make Web3 easy and safe for everyone. VIC is the native cryptocurrency of Viction. It is used for several functions within the Viction ecosystem, including payment of transaction fees, staking and delegating, liquidity provision, and governance. As a payment method, it is used to pay for smart contract executions and transaction fees on the Viction network. Staking and delegating VIC helps secure the network and earn rewards. Offisiell nettside: https://viction.xyz/ Teknisk dokument: https://docs.viction.xyz/whitepaper-and-research Blokkutforsker: https://www.vicscan.xyz/

Viction (VIC) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Viction (VIC), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 27.05M Total forsyning: $ 210.00M Sirkulerende forsyning: $ 122.60M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 46.33M All-time high: $ 3.915 All-Time Low: $ 0.1359477912669297 Nåværende pris: $ 0.2206

Viction (VIC) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Viction (VIC) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet VIC tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange VIC tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår VICs tokenomics, kan du utforske VIC tokenets livepris!

Viction (VIC) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til VIC hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse.

VIC prisforutsigelse Vil du vite hvor VIC kan være på vei? Vår VIC prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv.

